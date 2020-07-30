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Пансионат для престарелых или дом: где пожилому будет лучше?

Как и в большинстве развитых стран, в нашем государстве снижается (или «топчется на месте») рождаемость, а это значит, что становится больше пожилых людей. Большинство из них нуждается в повышенном внимании и уходе – и речь идет не только об одиноких стариках, поскольку даже самые любящие родственники не всегда справляются с массой проблем, которые приносит преклонный возраст. Но многие пугаются даже сочетания слов «дом престарелых» - в памяти засели ужасы подобных заведений советской и постсоветской поры. Сегодня ситуация изменилась в корне. Частные пансионаты для престарелых в Минске – это современные заведения, отвечающие самым высоким требованиям.

Почему не нельзя ухаживать за пожилым человеком дома?

Казалось бы, вот она, семейная идиллия: пожилой человек в окружении детей и внуков. Но и тем, и другим нужно работать и учиться, а бабушка или дедушка порой даже не смогут перевернуться без посторонней помощи. Пригласив помощницу, проблемы не решить: нанятая сиделка может заболеть, попросить отпуск и пр. И тогда единственным выходом становится помещение пожилого человека в специализированное учреждение.

Когда необходимо задуматься о переезде?

Пансионат для пожилых в Минске необходимо рассматривать как вариант решения проблемы, если:

  • пожилому человеку требуется не просто моральная поддержка, но и постоянная медицинская помощь;
  • у родственников нет времени на то, чтобы постоянно находиться рядом;
  • близкий испытывает постоянный страх одиночества.

В любом случае, переезд в дом престарелых становится стрессом. А потому, задумавшись о данном шаге, необходимо обговорить все с близким, выяснить его мнение на этот счет и учесть все пожелания. Человеку требуется время, чтобы привыкнуть к обстановке и окружению, а потому, чем чаще его будут навещать близкие люди, посещая пансионат для пожилых, тем лучше пройдет процесс адаптации.

Дом престарелых в Минске «5 звезд»

Это место, где о пожилых постояльцах заботятся круглосуточно. В стоимость входит проживание в комфортабельной комнате с удобствами, полноценное питание, медицинское обслуживание, а также развлекательные мероприятия. Если у человека имеются заболевания, требующие дополнительного ухода, это также учитывается при определении стоимости проживания. Оценивая пребывание в пансионате с позиции «дорого» или «не дорого», следует вспомнить, во сколько обойдутся семье услуги сиделки и проживание пожилого родственника в домашних условиях.

Обеспечить близкому достойную старость – это не значит запереть его в стенах собственной квартиры. В развитых странах Европы давно поняли, что пансионат для престарелых – это возможность продлить активную жизнь человека в преклонном возрасте и сделать ее комфортнее. Движемся в этом направлении и мы.

30 июль 2020 /
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