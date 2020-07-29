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Оформление транзитной декларации

 

Перевезти груз через госграницу технически сложно. Для этого необходимо оформление транзитной декларации. Её заполняют, а потом подают в таможенный орган. Документ позволяет быстро оформить груз и перевезти его.

Что содержится в транзитной декларации?

В транзитной декларации прописываются следующие сведения:

  • на территории какой страны произведена продукция;
  • указывается, сколько стоят товары на таможне;
  • данные о том, кто продаёт товар;
  • прописывается, сколько товаров перевозится с указанием веса, характеристик;
  • сведения о перевозчике;
  • куда необходимо перевезти товар;
  • информация о покупателе;
  • указывается, каким видом транспорта будет перевезён груз;
  • наличие документов, подтверждающих, что сделка законна и полностью соответствует установленным правилам.

Порядок заполнения транзитной декларации

Последовательность заполнения установлена законодательно. Если нарушить ее, будет конфискован перевозимый товар и утилизирован, а нарушитель будет наказан административно или уголовно. По этой причине необходимо заполнять бумагу с большим вниманием, строго соответствуя примеру.

Заполнение транзитной декларации осуществляется по-русски. Внимательно переводите с иностранного. Если ошибиться, это приводит к множеству проблемных ситуаций для участника ВЭД. Часто такой груз считают контрабандным.

Заполнение иностранных наименований и аббревиатур должно быть в первоначальном виде, пишут их по-латински. Подают декларацию в 2-х экземплярах. Один предназначается для таможенного органа, другой остаётся у участника ВЭД.

При наличии дополнительных листов оформление не отличается. Документы нумеруют и заверяют подобно основному листу.

Подача документа осуществляется в печатном виде. Графы, которые должны заполняться сотрудниками таможни, должны оставаться пустыми. Никаких пометок ставить в них нельзя.

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29 июль 2020 /
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