Где заказать бухгалтерские услуги в Минске

Ассортимент услуг организации "ЮрПортал"

Наше предприятие предоставляет обширный спектр услуг, которые будут интересны как начинающим, так и опытным предпринимателям. Основная специализация – бухгалтерские услуги в Минске . Это удобный вариант для всех, кто стремится оптимизировать затраты. Использование аутсорсинга – выгодная сделка, которой вы можете воспользоваться, ознакомившись со всеми условиями на сайте ООО "ЮрПортал".

Вы можете заказать бухгалтерские услуги, предварительно подобрав подходящий пакет. На данный момент мы готовы предложить несколько вариантов, каждый из которых имеет разную цену:

Gold (цена бухгалтерских услуг начинается от 45$);

Platinum 1 (от 145$);

Platinum 2 (от 245$).

В состав каждого из представленных пактов входит разный объем услуг. В первый пакет включается:

ведение документооборота (объем за месяц – не более 30 первичных документов);

консультирование по вопросам, касающимся бухгалтерии;

подготовка кадровой документации;

консультации профессионального юриста, идущие бонусом.

В состав второго из представленных пакетов входят:

ведение документооборота (объем за месяц – не более 50 первичных документов);

предоставление консультаций по бухгалтерским вопросом;

юридические консультации, формирование кадровой документации.

В состав последнего входит:

ведение документооборота (объем за месяц – не более 100 первичных документов);

предоставление консультаций по вопросам бухгалтерского характера;

консультации квалифицированного юриста;

подготовка кадровой документации.

Если вы сделаете выбор в пользу Platinum 2, то можете получить скидку 20% на все юридические услуги, которые также предоставляются нашей фирмой. Как видите, сотрудничество с нашей компанией выгодно во многих аспектах.

Оказание бухгалтерских услуг в Минске

Среди наших специалистов есть бухгалтера, юристы, а также эксперты по кадровым вопросам. Они регулярно проходят курсы повышения квалификации, чтобы предоставлять услуги на должном уровне. Обращаясь за помощью в нашу компанию, вы можете существенно сократить расходы. Не придется тратить средства на поиск и наем дополнительных сотрудников, их обучение и так далее. Аутсорсинг – это выгодное решение для предприятий различных масштабов. По всем дополнительным вопросам с вяжитесь с менеджеров компании ООО "ЮрПортал".