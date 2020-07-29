» » Где заказать бухгалтерские услуги в Минске

Где заказать бухгалтерские услуги в Минске

Наше предприятие предоставляет обширный спектр услуг, которые будут интересны как начинающим, так и опытным предпринимателям. Основная специализация – бухгалтерские услуги в Минске. Это удобный вариант для всех, кто стремится оптимизировать затраты. Использование аутсорсинга – выгодная сделка, которой вы можете воспользоваться, ознакомившись со всеми условиями на сайте ООО "ЮрПортал".

Ассортимент услуг организации "ЮрПортал"

Вы можете заказать бухгалтерские услуги, предварительно подобрав подходящий пакет. На данный момент мы готовы предложить несколько вариантов, каждый из которых имеет разную цену:

  • Gold (цена бухгалтерских услуг начинается от 45$);
  • Platinum 1 (от 145$);
  • Platinum 2 (от 245$).

В состав каждого из представленных пактов входит разный объем услуг. В первый пакет включается:

  • ведение документооборота (объем за месяц – не более 30 первичных документов);
  • консультирование по вопросам, касающимся бухгалтерии;
  • подготовка кадровой документации;
  • консультации профессионального юриста, идущие бонусом.

В состав второго из представленных пакетов входят:

  • ведение документооборота (объем за месяц – не более 50 первичных документов);
  • предоставление консультаций по бухгалтерским вопросом;
  • юридические консультации, формирование кадровой документации.

В состав последнего входит:

  • ведение документооборота (объем за месяц – не более 100 первичных документов);
  • предоставление консультаций по вопросам бухгалтерского характера;
  • консультации квалифицированного юриста;
  • подготовка кадровой документации.

Если вы сделаете выбор в пользу Platinum 2, то можете получить скидку 20% на все юридические услуги, которые также предоставляются нашей фирмой. Как видите, сотрудничество с нашей компанией выгодно во многих аспектах.

Оказание бухгалтерских услуг в Минске

Среди наших специалистов есть бухгалтера, юристы, а также эксперты по кадровым вопросам. Они регулярно проходят курсы повышения квалификации, чтобы предоставлять услуги на должном уровне. Обращаясь за помощью в нашу компанию, вы можете существенно сократить расходы. Не придется тратить средства на поиск и наем дополнительных сотрудников, их обучение и так далее. Аутсорсинг – это выгодное решение для предприятий различных масштабов. По всем дополнительным вопросам с вяжитесь с менеджеров компании ООО "ЮрПортал".

29 июль 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Бухгалтерские услуги и их стоимость
Хочу все знать

Бухгалтерские услуги и их стоимость

Получение качественных бухгалтерских услуг является основным вкладом в успех компании. Стоимость этих услуг оплачивается как минимум за счёт увеличения выгоды, потому что финансовое благополучие
Как правильно выбрать турагентство
Хочу все знать

Как правильно выбрать турагентство

Выбор турагентства - важная задача, которую должен решить любой, кто хочет отдохнуть после тяжелого рабочего года, подальше от городской суеты.
Бухгалтерское обслуживание ООО
Хочу все знать

Бухгалтерское обслуживание ООО

Всем известно, что каждая компания должна поддерживать качественный финансовый учет.
Бухгалтерские услуги для ИП
Хочу все знать

Бухгалтерские услуги для ИП

Бухгалтерский учет для каждого индивидуального предпринимателя является очень важной и актуальной темой. Каков наилучший способ организовать и управлять им?
Аутсорсинг бухгалтерских услуг
Хочу все знать

Аутсорсинг бухгалтерских услуг

Рынок аутсорсинга для бухгалтерских услуг в последние годы пользуются немалым спросом.
Разрешение на трудоустройство в Украине
Хочу все знать

Разрешение на трудоустройство в Украине

Юридическая компания «РегСервис» предоставляет востребованные на сегодняшний день услуги по получению всех необходимых документов на трудоустройство иностранных граждан.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Чистая вода состоит не только из молекул H2OАнтарктида. Самый загадочный континент ЗемлиАльтернативная энергетикаЭти 10 карт поставят ваше мировоззрение с ног на головуНесколько интересных фактов о марсоходе PerseveranceВ России протестируют влияние сетей 5G на людейПарад планет 4 июля 2020: что нужно знать?Феномен мертвой воды: почему погибли корабли Клеопатры


Свежие Статьи
Российский вулкан извергается особыми алмазами. Откуда они там взялись?

Российский вулкан извергается особыми алмазами. Откуда они там взялись?

Слоновая черепаха Диего

Слоновая черепаха Диего

Гриб-куст

Гриб-куст

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+