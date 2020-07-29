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Голод помогает принимать более разумные решения

Голод помогает принимать более разумные решения

Наш повседневный опыт показывает, что голодный желудок делает нас более импульсивными, например, в вопросе выбора между салатом и гамбургером. Однако новое исследование говорит об обратном.

В своей статье, опубликованной в журнале PLOS One, исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах утверждают, что голод заставляет нас принимать более обдуманные решения. Ученые провели три различных эксперимента, включающих в себя задания на принятия решения во время голодного и сытого состояний испытуемых (2014).

Все участники эксперимента были проинструктированы ничего не есть и не пить (кроме воды) с 11 вечера перед днем проведения испытаний. Когда же утром они прибыли в лабораторию, то одной группе предложили поесть для того, чтобы избавиться от чувства голода, а другой предстояло выполнять задания на голодный желудок. Во время двух экспериментов испытуемые должны были решать задачи в компьютерной программе The Iowa Gambling Task, которая измеряет умение принимать решения, когда человек сталкивается с риском. Третий эксперимент состоял в работе с вопросником, который был призван узнать способность участников взвешивать риски. В тестах принял участие 81 человек.

Задание в The Iowa Gambling Task, с которой испытуемым пришлось иметь дело, представляло собой сбор карт из четырех различных колод. Каждый раз, когда человек выбирает одну из карт, он якобы получает за это деньги. Цель задания состояла в том, чтобы собрать как можно больше денег. Карты из двух колод отличаются более крупными деньгами, но и более высокими штрафами (испытуемому, конечно же, не говорят, какие это колоды), а значит, они являются не лучшим выбором в долгосрочной перспективе.

Как сообщают исследователи, голодные участники экспериментов чаще выбирали карты из «выгодных» колод, демонстрируя принятия более разумного решения. Также они показали лучшие результаты в тесте с вопросниками.

29 июль 2020 /
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