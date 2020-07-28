На современном отечественном рынке представлен обширный спектр материалов для облицовки фасадов зданий. Одним из них является декоративной камень. Данный материал можно также удачно сочетать с другими декоративными элементами - такими как художественной ковкой, а также вставками из стекла и древесины. Облицовка фасада зданий с применением искусственного камня не является столь красочной и эффектной. Гораздо лучше будет выглядеть фасад, на котором нанесены штукатурка и камень. Но всё не так легко, как может показаться на первый взгляд. Ведь для начала обязательно надо правильно подобрать облицовочные строительные материалы, чтобы они полностью соответствовали используемым способам отделки. Кроме того, необходимо принимать во внимание и свойства камня. То есть, он может иметь определённую функциональность, либо только использоваться в качестве декора. Однако во втором случае будет заметна неестественность, что это вовсе не была кирпичная или каменная кладка.

Стоит перечислить главное преимущество декоративного камня:

Сравнительно легкий вес, чем природный аналог.

Достаточный уровень прочности, сравнимый с натуральными камнями.

Простота в укладке и обработке.

Обширный спектр оттенков и текстур.

Отсутствие радиоактивного фона.

Не покрывается плесенью и мхом.

Декоративный камень https://apollon42.com/produktsiya/dekorativnyy-kamen-1/способен удачно имитировать кирпичную или каменную кладку.

Данный облицовочный материал также очень прост в монтаже, поскольку достаточно лёгкий и может быть установлен на неподготовленной поверхности. Такой камень укладывают на специальной клеящий раствор, что освобождает от использования крепежа.

Процесс укладки декоративного камня намного легче, чем натурального аналога. Ведь, прежде всего, для него не требуется особой обработки. А ввиду его шероховатой поверхности, его нанесение можно сравнить с керамическими плитками.

Более того, в продаже можно найти дополнительные элементы декоративного камня с закруглёнными или с заострёнными углами. Это позволит оформить дверные и оконные проемы. Поэтому нет надобности в дополнительных усилиях - резке камня.

И нельзя не отметить такое преимущество данного облицовочного материала, как приемлемые цены, удобства перевозки, хранения.