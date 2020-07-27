Россия выставила на продажу мощные огнеметные системы

Ростех продемонстрировал возможности ТОС-1А иностранным заказчикам

Входящие в Госкорпорацию Ростех АО «Рособоронэкспорт» и АО «Омсктрансмаш» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод») провели демонстрационный показ тяжелой огнеметной системы ТОС-1А для ряда иностранных заказчиков на полигоне «Старатель» (ФКП «НТИИМ») в Нижнем Тагиле.

«Тяжелая огнеметная система ТОС-1А – уникальный для мирового рынка образец, единственное в мире мощное средство огневой поддержки подразделений малой дальности. Подобная техника не производится нигде, кроме России, и мы с гордостью показываем ее нашим иностранным партнерам. Свои высочайшие боевые характеристики система многократно показала в реальных боевых условиях при уничтожении хорошо укрепленных позиций террористических группировок на Ближнем Востоке. Благодаря своим высочайшим характеристикам, ТОС-1А стабильно входит в ТОП-5 образцов, поставляемых Рособоронэкспортом для сухопутных войск заказчиков», - сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Во время демопоказа на полигоне «Старатель» система ТОС-1А выполнила все поставленные задачи. Визуальные наблюдения и экспресс-анализ данных подтвердили характеристики и надёжность поражения целей на разной дальности.

«ТОС-1А показала на полигоне свои лучшие характеристики и продемонстрировала высокое качество стрельбы. Эффективность системы, ее огневая мощь уже давно признаны во всем мире, по примененным техническим решениям и боевой эффективности она является уникальной разработкой», - отметил генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А стоит на вооружении не только российской армии, но и вооруженных сил нескольких стран мира. В отличие от всех существующих в настоящее время систем залпового огня, только боевая машина БМ-1 системы ТОС-1А, имея бронирование на уровне танка и минимальную дальность стрельбы 600 метров (максимальная – 6 км), может выполнять необходимые боевые задачи на передовой линии обороны в очень короткий промежуток времени, практически оставаясь неуязвимой. Это мощная, проверенная временем и не имеющая аналогов огнеметная система, высокая надежность которой была уже не раз доказана.

Все существующие РСЗО имеют на порядок большую минимальную дальность стрельбы, располагаются на значительном удалении от переднего края. Действия ТОС-1А в боевых порядках войск позволяют сократить время на целеуказание и повысить эффективность управления огнем. Данные системы способны вести огонь, как с закрытых огневых позиций, так и по видимым целям практически сразу после их обнаружения.

По словам Игоря Лобова, генерального директора АО «Омсктрансмаш» - разработчика и изготовителя ТОС-1А, - «танковое шасси обеспечивает тактическую подвижность и высокую защищенность экипажа, а также позволяет оперативно выдвинуться на необходимую огневую позицию и работать в зоне непосредственного огневого контакта с противником, что не может сделать ни одна артиллерийская система».

Боевая машина БМ-1 создана на гусеничном шасси, ее вооружение состоит из пусковой установки с 24-мя направляющими трубами калибром 220 мм для пуска неуправляемых реактивных снарядов (НУРС), разработанных НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева (входит в Госкорпорацию Ростех), с термобарической боевой частью, что позволяет минимальными средствами поражать сильно укрепленные позиции противника, в том числе фортификационные сооружения. Полный залп, продолжительность которого составляет всего несколько секунд, способен уничтожить силы и средства противника на площади 40 000 кв. метров.

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