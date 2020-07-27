AllLivesMatter. Все жизни имеют значение

Причины и цели американского социального движения. Откуда ноги растут

Для большинства людей по всему миру уже не в новинку услышать аббревиатуру BLM или полное название «Black Lives Matter», которое с английского языка переводится не иначе как «Чёрные жизни имеют значение».

В подробностях такой новой идеологии и весьма эксклюзивного подхода, а также целями и истинными задачами этого движения постараемся разобраться в данном материале.

Как это ни странно, на самом деле, данное движение основано не этим летом, а целых семь лет назад, в 2013 году. И началось это движение с использованием хештега #BlackLivesMatter в социальных сетях.

После новост и о том, что некий афроамериканский подросток Трейвон Мартин был смертельно ранен Джорджем Циммерманом, который стрелял с целью самообороны и был оправдан судом присяжных в июле 2013 года. Эта новост ь вызвала крайний общественный резонанс и недовольство афроамериканских масс.

После 2014 года это движение стало уже массовым. Два афроамериканца Майкл Браун и Эрик Гарнер под воздействием марихуаны оказали сопротивление полицейскому, вследствие чего были застрелены. Суд присяжных вновь оправдал защитника закона.

И вот теперь вновь, 2020 год и очередная смерть обкуренного афроамериканца, Джорджа Флойда из-за которой уже погибли более 11 человек и тысячи людей преклонили колено под эгидой того, что «черные жизни» имеют значение…

И никто не спорит, только вот разве не все жизни имеют значение? Разве белые или азиаты или любые другие любые цвета кожи и национальности не подвергаются насилию со стороны каких-то других этнических групп или внутри своих?

Пример обычной американской новост и: «в перестрелке между афроамериканцами погибли пять человек, которые пришли на похороны к афроамериканцу, погибшему в перестрелке». Объективно, тяжело представить себе подобную новост ь, даже проецируя, например, на горячую кавказскую кровь или испанцев, итальянцев, арабов. Вряд ли такое произойдет в Сингапуре, Австралии, Якутии, например.

Может быть, действительно, во избежание подобных инцидентов, правительству США следует подумать о реализации гуманных образовательных программ в районах, густо населенных афроамериканцами, с целью формирования у молодежи не преступного менталитета, а спокойного, социально-адаптированного, высоко морально-нравственного воспитания. Такого, где есть понимание того, что решать споры и разногласия можно путем переговоров, что не обязательно убивать своего оппонента, если он имеет другую точку зрения, где понятие преступности и наркотиков – это не норма.

Возможно, тогда те пороки, которые общество в себе сформировало, не будут выливаться в преступления, насилие, и массу другого негатива и не будет, в результате, заканчиваться смертями.

Почему не начать с самих себя? И почему ежедневно, сотнями погибая в гангстерских перестрелках, они не делают никакие выводы и не выходят на улицу громить магазины, крушить здания и заниматься мародерством, а просто поколение за поколением продолжают так жить?

Давайте реально смотреть на вещи, связанные со смертью Джорджа Флойда. Как сообщает CNN, семья погибшего наняла стороннего эксперта, чтобы докопаться до сути и понять истинную причину его гибели. Да, в опубликованном позднее документе экспертизы было указано, что причиной смерти явилась «остановка сердца, осложнённая действиями полиции по усмирению, ограничением подвижности и сдавливанием шеи», и что смерть вызвана механической асфиксией и должна рассматриваться как насильственная.

Однако важно обратить внимание, что в графе «Другие существенные состояния» экспертом указано: «ишемическая болезнь сердца и история гипертонии; интоксикация фентанилом; недавнее использование метамфетамина» (спидбол). В отчёте также указано на травмы лица, головы, всех конечностей; среди заболеваний также указаны опухоль в левой части таза, по всей видимости бессимптомный COVID-19; анализ крови и мочи выявил также каннабиноиды.

Кроме того, почему-то никто не отмечает то, что именно предшествовало приезду полиции и разбирательству. 25 мая в 20:01 в службу 911 поступил вызов о том, что некий мужчина пришел в магазин, купил сигареты, дав фальшивую банкноту и вышел, сев в свой синий фургон. Хозяева магазина выбежали на улицу, чтобы вернуть свои сигареты и отдать ему фальшивку, однако человек отказался это делать, потому что был ужасно пьян и не контролировал себя

И наконец, мало кто обращает внимание на тот факт, что Флойд как минимум пять раз отбывал тюремные сроки различной продолжительности. В 2014 году, после пятилетнего пребывания в тюрьме за вооружённое ограбление, Флойд переехал из Техаса в Миннесоту, где и впоследствии погиб.

Вот теперь, объективно понимая все факты, нужно и задать вопрос афроамериканскому бастующему сообществу. Могла бы случиться такая ситуация, если бы Джордж Флойд в этот день не находился бы под действием наркотиков и алкоголя? А если бы он продолжил в таком состоянии управлять автомобилем, и, к примеру, насмерть сбил бы чью-то дочь, независимо от её цвета кожи, как это случается практически ежедневно во всех уголках планеты, стали бы какие-то этнические расы выходить с оружием на улицу и громить всё? Нет! А в результате такой пьяной езды жертвами становятся огромное количество людей, и причины в головах водителей. Что если бы Флойд врезался в группу ребятишек, мирно играющих на лужайке?! Почему это не волнует никого? Нет мысли или идеи, что их жизни также важны, как и все, независимо от того, черный, белый или золотой цвет кожи этих детей?

К слову, в соответствии с докладом Всемирной организации здравоохранения о глобальности дорожной безопасности, смертность в автокатастрофах на 100 тысяч населения в Африканских странах составляет 26,6 человек, в России – 18,9 человек, США – 15,9 человек, в Европе – 9,3 человек. Речь о внутреннем социальном воспитании и об осознанности, контролируемости своих поступков и действий.

В конце концов, само навязывание того, что «чёрные жизни имеют значение» не есть проявление расизма? Да, имеют, никто иначе и не говорил. Но когда нацисты ходили с лозунгами «white power», и когда гитлер пропагандировал эксклюзивность арийской расы – это в настоящем мире признается экстремизмом, так как основа идеологии – выделение определенного цвета кожи. Современное общество весьма толерантно и с уважением относится к любому её представителю, поэтому выделение какого-то конкретного цвета, как идеология, вполне может рассматриваться как минимум неоднозначно.

Как показывает история, такие серьезные массовые движения, как правило, создаются очень умными людьми, для достижения конкретных целей. Очевидно, что Трамп со своей хваткой и политическим подходом имеет огромное количество оппонентов, которые при первой удобной возможности постараются насолить ему и свергнуть его власть. Об этом таже говорят значительные финансовые вливания со стороны разных американских компаний в движение BLM. Такие серьезные компании, очевидно, нуждаются в хорошем и стабильном финансировании. И пока это кому-то нужно, это будет существовать, до тех пор, пока одна сторона не добьется своих истинных целей, либо другая сторона в лице правительства Трампа не урегулирует вопрос силой или иными методами.

А опьяненные разными видами наркотиков афроамериканцы, все больше убежденные в своей правоте, так и будут продолжать вызывать конфликты, пока не поменяют своё мышление и не осознают, в действительности, что «черные жизни» на самом деле важны.

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