Губернаторская коса рубит направо и налево

Санкт-Петербург может лишиться многих учреждений культуры

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с очередной – в последнее время их очень много – инициативой. Он дал поручение провести сокращения на 10 процентов в государственных учреждениях, подведомственных городскому комитету по культуре. Увольнения должны пройти до 1-го ноября нынешнего года.

Театров, концертных залов, дворцов культуры, клубов, музеев, библиотек в Северной столице - не счесть. И в каждом заклубилась тревога: люди подозрительно посматривают друг на друга - кому в скорости покажут на дверь? Зловещая оптимизация уже рядом, слышны ее вкрадчивые шаги…

Понятно, что уволят бедных, пожилых, бесправных. Но не факт, что ненужных. Тысячи Башмачкиных - гардеробщики, билетеры, артисты, костюмеры, бутафоры, которые еще могли трудиться, приносить пользу, побредут осенней порой по городу, глотая слезы обиды, пряча грустные лица в потрепанные шарфы и кутаясь в старые пальто. Им и так жилось скудно, они получали крохи, теперь же им не вырваться из цепких объятий бедности.

Для многих людей театры, музеи, концертные залы были родными домами, они приходили сюда не один десяток лет. Знали каждую щербинку в стене, каждый угол, всякую дверную ручку. Теперь это станет чужим. И они будут здесь чужими…

Губернатор культурной столицы России решил сэкономить на культуре. Звучит удивительно и оскорбительно. Зачем? Неужто деньги, которые удастся наскрести, пустят на какое-то благое дело: выплату пенсий, пособий, реализацию социального проекта? Сомнительно

Может, Беглов инкогнито обошел культурные заведения Санкт-Петербурга, оглядел их, побеседовал с сотрудниками и пришел к выводу, что лишних людей там множество и пришел к выводу, что сокращение штатов необходимо.

Опять не верится. Скорее всего, кто-то из ретивых соратников горячо нашептал в губернаторское ухо: «Не худо бы, Александр Дмитриевич пошерстить культурку …». И Беглов деловито сдвинул брови, шевельнул усами, ухватился за мысль. Долго судить-рядить не стал и издал распоряжение.

Известно, что бумага, если в ней содержится нечто странное и противоречивое, способна взрываться. Не в прямом, разум еется, смысле, а в будоражащем и возмущающем сознание . Так произошло и с распоряжением губернатора. К примеру, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник дал ему следующую оценку: «Нет слов цензурных. Губернатор культурной столицы России сокращает работников учреждений культуры. Требую от Беглова отменить планируемые сокращения в сфере культуры».

Конечно, этого не произойдет. В крайнем случае, все можно свалить на подчиненных. Впрочем, это уже произошло. «Некоторые чиновники проявили неуместную ретивость и выпустили скороспелый, непродуманный документ, который вместо конструктивного настроя создает панические настроения», - такую суровую надпись оставил Беглов на своей странице в сети «ВКонтакте».

Странно, разве не губернатор подписал «вредную» бумагу? И какие настроение, кроме панических, могут быть у людей, над которыми нависла опасность сокращения? Тем более, сейчас, когда жизнь осложнилась до предела, и люди переживают один стресс за другим – то на их головы рушится очередное подорожание, а вместе с ним угрожающее снижение доходов, то им грозят опасными болезнями и прочими несчастьями...

Санкт-Петербург – блистательный, удивительный город. И - манящий, полный открытий. Можно сколько угодно бродить по его бесподобным улицам и переулкам, восхищаться причудливыми строениями, но всякий раз находить что-то новое. Что скрыто за этими дверями или за теми окнами? Войдешь и окунешься в другой, незнакомый мир…

Но скользнет холодный, начальственный взгляд по вывеске крошечного музея, упрятанного в глубине дворов или по какому-то иному милому уголку и все – приговор готов! Мигом подготовят бумагу о выселении, а сотрудников приговорят к изгнанию. И плевать бездушным чиновникам на то, что испокон веков приходили сюда люди, согревали душу и сердце…

Беда в том, что нынче на высокие должности в России назначают не столько за энергию, сметливость, профессионализм, а за умение угодить высшей, московской власти. Назначенцы изображают усердие, старательность, но как-то неладно, неуклюже. А культура для них - обуза. И то, что с этой культурой связано – ненужный хлам. И люди, к ней приставленные, тоже…

Это касается и другого недавнего решения властей города на Неве. Петербургский комитет по культуре города лишил субсидий негосударственные театры. Это, значит, что, скорее всего, прикажут долго жить «Комик-трест», Karlsson Haus, «Такой театр», «Особняк» АХЕ, «Цехъ», «Такой театр», «Комик-трест», «Кукольный формат» и другие известные коллективы.

Но и другим учреждениям культуры выделяемые средства очень сильно сократили. По сравнению с 2019 годом субсидии «социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в области культуры и искусства, в том числе на постановку и показ драматических спектаклей» сократились с 40 до 16-ти миллионов рублей. Из 30-ти претендентов на помощь от города ее получили лишь семь театров: Камерный Малыщицкого, «За Черной речкой», Русская антреприза имени Андрея Миронова, «Родом из блокады», «Социально-художественный театр», детский интерактивный театр «Поляна сказок» и Театр пластики рук Hand Made.

Что это, если ли не демонстрация презрения к искусству, служителям Мельпомены, зрителям – солидной части населения города? Это ли не уничтожение давних культурных традиций, которыми всегда славился город на Неве?

Руководители петербургских театров направили открытое письмо губернатору Беглову, в котором просят повлиять на ситуацию. В послании, в частности говорится:

«Десяткам театров, которые не одно десятилетие существовали в Петербурге, получали многочисленные награды и призы городских и национальных фестивалей, участвовали в городских проектах, работая в том числе на поддержание реноме Петербурга как культурной столицы России, грозит неминуемая гибель. В связи с распространением коронавирус ной инфекции самый тяжелый удар пришелся по независимым учреждениям культуры, которые существовали с минимальной государственной поддержкой (или вовсе без нее), но при этом не снимали с себя социальной ответственности перед городом...»

Но вряд ли от этого письма будет толк. Ведь губернатор знаком с «инициативой» городского Комитета по культуре и наверняка его одобрил. Выходит, Беглову жалуются на самого Беглова?! И он должен себя наказать?

Губернатор либо промолчит, либо ответит на письмо, но сошлется на объективные проблемы, финансовые трудности, которые принесла та же пандемия…

На распоряжение Беглова отозвался горьким монологом народный артист России, председатель Союза театральных деятелей страны Александр Калягин: «Разве именно эти организации и без того с урезанным до предела штатом необходимо сокращать в первую очередь? Неужели сокращение сотрудников с нищенскими зарплатами - энтузиастов, посвятивших свои жизни любимому делу, поможет городскому бюджету?».

Калягин дает губернатору дельный совет: «А почему бы не сократить аппарат чиновников, чьи оклады в разы превышают заработки людей, работающих в области культуры?».

Народный артист уверен, что исполнение упомянутого поручения грозит непоправимыми последствиями культурной жизни города. Заключая письмо, Калягин обращается к губернатору:

«Вы, не побоюсь этого утверждения, таким образом разрушаете культуру Санкт-Петербурга, и делаете это по хорошо известной и отработанной схеме: уменьшить субсидии, сократить штат, а что дальше? Заветная цель будет достигнута? Станет меньше театров, и в итоге северная столица потеряет свое значение культурной столицы России»

Но, похоже, это мало волнует губернатора Беглова. Впрочем, происходящее, судя по всему, не слишком тревожит и министра культуры РФ Ольгу Любимову, Во всяком, случае, она никак не откликнулась на грядущие сокращения штатов в культурных учреждениях Санкт-Петербурга. Может, министр вообще не в курсе дела? Или предпочла «деликатно» промолчать?

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