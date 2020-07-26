В Антарктиде обнаружена утечка метана, которая может ускорить глобальное потепление

Аквалангист на дне моря Росса

Миллионы лет назад, во времена динозавров, ныне холодная Антарктида была теплым местом, где росли большие деревья и жили динозавры. Однако, со временем температура воздух а на самом южном континенте нашей планеты начала падать, что привело к гибели местных животных и растений. Разложившиеся останки оказались под толстым слоем льда, где миллионы лет перерабатывались бактериями, в процессе чего образовалось довольно много метана — газа, который является одним из главных причин глобального потепления. Долгое время опасный газ удерживался подо льдом благодаря холоду но, в 2011 году, космическое агентство NASA объявило, что когда-нибудь эта масса может вырваться наружу и сильно повлиять на климат во всем мире. Кажется, этот страшный процесс начался.

Парниковые газы в Антарктиде

Впервые утечка метана в Антарктиде была замечена около десяти лет назад, в районе вулкан ического острова Росса. Опасения ученых подтвердились, когда ученые из американского штата Орегон установили подо льдом инструменты для обнаружения парникового газа. Крупная утечка была обнаружена на глубине 10 метров, но из-за чего она произошла, никому не было известно. Логично было бы сказать, что утечка была спровоцирована рекордной теплотой в Антарктиде, однако аномально высокие температуры пока не успели согреть море Росса до такой степени, чтобы льды начали пропускать газы.

Полезные бактерии

На наличие утечки, помимо показаний научных приборов, указывает поведение морских бактерий. На дне моря Росса можно заметить наличие белых участков — они образованы микроорганизмами, которые питаются метаном. В основном, речь идет о бактериях семейства Methylococcaceae, которые долгое время считались нашими защитниками. Дело в том, что если на нашей планете и существуют места, через которые метан попадает в воздух , эти микроорганизмы препятствуют его распространению в слишком больших количествах. Однако, с образованной на дне Антарктиды утечкой они явно не могут справиться.

По мнению исследователей, бактерии просто поздно обнаружили источник метана. Чтобы эти создания могли спасти нас, им необходимо привыкнуть к новым условиям, а на это может уйти от 5 до 10 лет. А ведь за это время метан может заметно повлиять на климат нашей планеты. Многие люди считают, что так называемый парниковый эффект, который нагревает нашу планету свыше нормы и не дает ей охладиться, возникает из-за попадания в атмосферу углекислого газа. Отчасти, это так, но в этом процессе большую роль играет и метан.

Опасность метана

А все потому, что в плане нагревания этот газ гораздо сильнее, чем углекислый газ. Чтобы люди могли понять разницу между вредом углекислого газа и метана, ученые приводят следующий пример. Представьте, что за один год в атмосферу нашей планеты попало по килограмму метана и углекислого газа. Так вот, за 12 месяцев килограмм метана разогреет нашу планету в 80 раз сильнее, чем такое же количество углекислого газа. Бороться с выбросами второго парникового газа сложнее из-за того, что его много. С метаном дела обстоят проще, потому что его меньше, но он сильнее подпитывает парниковый эффект и действовать надо быстро.

Как уменьшить выбросы метана в атмосферу, пока не ясно. Этот парниковый газ попадает в воздух и по вине людей — он активно используется в качестве топлива. Также известно, что огромное количество метана производится в пищеварительной системе коров. Если верить словам некоторых исследователей, ежедневно каждая живущая на нашей планете корова выпускает в воздух около 500 литров метана. Также этот газ попадает в атмосферу во время добычи нефти.