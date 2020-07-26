Редкий случай: в России найден полный скелет мамонта

Мамонты достигали высоты в 5,5 метров, а их масса могла равняться 15 тоннам

Иногда кажется, что самые интересные открытия в области изучения древних животных совершаются где угодно, только не в России. Однако, на самом деле, это далеко не так — на территории нашей родной Сибири ученые время от времени находят скелеты мамонтов, чем другие страны похвастаться не могут. Чаще всего подобных открытий совершаются на полуострове Ямал, который покрыт замерзшей почвой и усыпан многочисленными озерами. Недавно жители местного села Сеяха обнаружили на берегу озера Печевалавато несколько крупных костей и быстро смекнули, что это — останки очередного мамонта. Чтобы кости сохранили свой вид, они не стали вынимать их из воды и осведомили о находке российских ученых. Археологи прибыли на место находки 22 июля 2020 года и объявили, что обнаруженный скелет мамонта оказался чуть ли единственным в своем роде. Но в чем же его уникальность?



В России наши мамонта

Впервые о факте обнаружения новых костей мамонта на острове Ямал стало известно, благодаря сообщению «Научного центра изучения Арктики». Жителям села Сеяха удалось обнаружить череп, ребра и фрагменты ступней с сухожилиями древнего животного. Ученые отправились на полуостров с целью детальнее изучить кости и провести дополнительные раскопки. По словам директора вышеупомянутого научного центра Дмитрия Фролова, на дне озера могли сохраниться и другие фрагменты скелета мамонта. После прибытия ученых на место находки останков мамонта выяснилось, что он был прав — в ходе раскопок ученые нашли множество других костей.

Фрагмент скелета мамонта, найденного на полуострове Ямал

По данным Интерфакса, в ходе раскопок ученым удалось найти еще более одного десятка реберных костей, фаланги пальцев и бедренную кость. Из грунта также выступает часть огромной тазовой кости но, на момент написания статьи, ученым еще не удалось ее извлечь. Исследователи считают, что на большей глубине им удастся найти и другие фрагменты скелета. Чтобы их обнаружить, им понадобится лодка, специальная техника и время — в этом деле спешка ни к чему. Вполне вероятно, что местным жителям удалось найти мамонта с полностью сохранившимся скелетом.

Остальные части скелета мамонта



Полный скелет мамонта

По словам ученых, такая находка — это удивительное и очень редкое явление. В большинстве случаев, им удавалось найти только фрагменты скелетов, по которым было очень трудно раскрыть подробности о жизни древних существ. Полный же скелет способен рассказать многое об образе жизни шерстистых гигантов, об их питании и взаимодействии с людьми. Уже известно, что останки будут отправлены в музей имени И.С.Шемановского — первым делом ученым нужно будет определить возраст костей. На данный момент известно только то, что мамонт умер в молодом возрасте.



Мамонты в России

На самом деле, на территории полуострова Ямал было обнаружено много останков мамонтов. Один из первых и самых известных скелетов был раскопан в 1988 году — он принадлежит ямальскому мамонтенку по кличке Маша. Примечательно, что речь идет не о скелете, а полноценном теле с сохраненной шерстью и мягкими тканями. Обнаружение этого тела в свое время стало громкой сенсацией — мамонтенок побывал на выставках в Швеции, США и Японии. Впоследствии древнее животное было забальзамировано и на данный момент хранится в музее Зоологического института РАН (Санкт-Петербург).

Мамонтенок Маша

Также на полуострове Ямал было найдено тело мамонтенка Любы — это событие произошло в 2007 году. На данный момент, эти останки считаются самыми хорошо сохранившимися из всех — древнему животному не хватает только копытец, нескольких фрагментов хвоста, правого уха и нескольких клочков шерсти. Считается, что мамонтенок погиб около 40 тысяч лет назад и хорошо сохранился благодаря живущим в глине бактериям. Подробнее об этой сенсационной находке можно узнать из фильма National Geographic «Мамонтенок: Застывший во времени».

Мамонтенок Люба