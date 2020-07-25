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Илон Маск показал эскиз подземного тоннеля под Лас-Вегасом

Илон Маск показал эскиз подземного тоннеля под Лас-Вегасом

Строительством занималась компания Boring Company, принадлежащая Маску, это ее первый коммерческий транспортный проект. Ранние эскизы были показаны еще в 2017 году — по задумке, по тоннелю должны были перемещаться капсулы, вмещающие от восьми до 16 человек, но потом Маск отказался от этой идеи, заявив, что индивидуальные транспортные средства будут более быстрыми и безопасными.

Новый эскиз, опубликованный им на официальной странице в Twitter, показывает тоннель, предназначенный для перемещения модифицированных автомобилей Tesla — у них, судя по рендерам, будут дополнительные выдвижные гусеничные колеса, а сами автомобили будут передвигаться со скоростью около 250 километров в час, как показывает тестовая поездка в специально построенном тоннеле.

 

Илон Маск показал эскиз подземного тоннеля под Лас-Вегасом


Модернизированная Tesla в тестовом тоннеле / © Boring Company

 

На рендере изображен тоннель с футуристичным дизайном, заполненный беспилотными автомобилями Tesla Model 3, которые будут использоваться для перевозки пассажиров. Наверху расположен дисплей, который указывает, автомобиль под каким номером поедет следующим. Поначалу машины будут контролировать водители, но Маск предположил, что впоследствии можно включить функцию автопилота.

Las Vegas Loop будет перемещать посетителей Конгресс-центра из одного конца в другой менее чем за две минуты — пешком это бы заняло около 15 минут. Проезд для них будет бесплатным. Некоторые крупные казино уже захотели подключиться к будущей сети подземных тоннелей Маска, а Boring Company предложила связать их с аэропортом.

 


Модернизированная Tesla в тестовом тоннеле /

 


В мае этого года компания объявила о завершении первой фазы строительства: были вырыты два тоннеля. Теперь рабочие занимаются установкой трех пассажирских станций: в начале, середине и конце пути. Проект стоимостью 52,5 миллиона долларов, названный Convention Center Loop, планируют открыть для посетителей в январе 2021 года.

По мнению бизнес-экспертов, система «индивидуализированного массового транспорта», как ее назвал Маск, будет похожа на магистральную, хотя находится под землей. В комментариях к посту предприниматель развивал идею о том, что теоретически количество подземных дорог может быть почти бесконечным.

Стив Хилл, генеральный директор Конгресс-центра, сказал в официальном заявлении в 2019 году, что тоннель «будет новым опытом для клиентов и может стать достопримечательностью сам по себе».

По данным Управления по делам конгрессов и посетителей Лас-Вегаса, ожидается, что петлевая система сможет перевозить до 4400 человек внутри двух тоннелей. Подземная система будет использовать до 62 автомобилей Tesla, одновременно смогут передвигаться до 16 человек.

25 июль 2020 /
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