Чёрное знамя Космических войск США

Как американцы намерены добиться абсолютного господства на орбите, потеснив Россию и Китай

В телефонном интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп назвал создание Космических войск (United States Space Force, USSF) одним из главных достижений своего правления. По его словам, данный вид вооружённых сил позволяет стране эффективно противодействовать Китаю и России, а также господствовать в орбитальном пространстве.

Заявление Трампа в очередной раз вызвало брожение умов как за океаном, так и в нашей стране. «Русская планета» попыталась разобраться в том, к каким результатам привело появление в структуре американской армии Космических войск и чего от этого формирования стоит ожидать в не столь отдалённом будущем.

«Звёздный путь»

Космические силы США были созданы в начале 2019 года. В январе текущего года Трамп представил эмблему USSF, которая напоминает картинку из легендарного сериала Star Trek на чёрном полотнище. Знамя представляет собой схематическое изображение ракеты на фоне земного шара, пролетающего спутника и мерцающих звёзд.

Российские СМИ с нескрываемым ехидством высмеивали кинематографические ассоциации эмблемы Космических войск США и хвастливые заявления Трампа. Определённой порции иронии USSF удостоились и внутри Соединённых Штатов, журналисты и граждане которых — большие любители проводить параллели с фантастическими голливудскими фильмами.



Между тем учреждение Космических сил США — особый кейс, анализ которого требует серьёзного, беспристрастного и неполитизированного подхода. Существование USSF будет оказывать значительное влияние на развитие американских вооружённых сил и уже сейчас напрямую затрагивает жизненно важные интересы России, а также той части человечества, которая мечтает жить в эпоху мирного космос

Созданию Космических войск США предшествовала весьма бурная дискуссия среди военных и политиков. Ключевым инициатором формирования USSF выступил Трамп. Правда, в своих выступлениях в 2018 году он весьма сбивчиво пытался объяснить, как вообще должны выглядеть Космические войска.

Как выяснилось позже, глава Белого дома настаивал на появлении нового вида ВС наряду с Армией (аналог Сухопутных войск), Военно-морскими силами, Корпусом морской пехоты, ВВС и Береговой охраной. Именно это и было сделано в итоге.

Фактически Космические войска вычленили из структуры Военно-воздушных сил, которые наряду с другими ведомствами отвечали за функционирование американской орбитальной группировки.

Естественно, что командование ВВС было не восторге от идеи Трампа. Однако стремление президента учредить новый вид ВС нашло широкую поддержку со стороны других представителей военной верхушки и даже конгрессменов от Демократической партии.

Критики опасались, что в результате формирования USSF увеличится бюрократическая волокита и произойдёт рассогласование в системе управления обороной страны. Отчасти эти претензии можно назвать релевантными, но лишь в период начального этапа строительства нового вида ВС, когда неизбежны организационные пертурбации.

В реальности создание USSF проходило планомерно и не сопровождалось какими-либо потрясениями, громкими увольнениями и скандалами. На сегодняшний день штат Космических войск насчитывает 16 тысяч человек и на их деятельность в бюджете США заложены весьма солидные средства



Сейчас можно с уверенностью сказать, что USSF органично встроились в структуру вооружённых сил Соединённых Штатов без потери (что на самом деле является самым главным) квалицированных кадров и без того, что принято называть конфликтом интересов. Например, командующим новым видом ВС был назначен генерал Джон Рэймонд, который ранее заведовал Космическим командованием ВВС США.

космос — в приоритете

Соединённые Штаты стали первой мировой державой, которая отважилась на вычленение Космических войск в качестве отдельного вида вооружённых сил. Например, в России также существуют Космические войска, но они всегда были включены в состав ВВС, которые в 2015 году были трансформированы в ВКС.

Номинальной причиной создания USSF послужило отставание от России и Китая. Однако это обоснование лишь лукавая часть военно-политической игры администрации Трампа и лояльного ему генералитета.

Москва и Пекин действительно питают лидерские амбиции в отношении космического пространства, но на текущий момент оба государства явно испытывают дефицит технологий, а в случае России — это, к большому сожалению, ещё и нехватка денег, и опытных кадров на предприятиях «Роскосмос а», деятельность которого не вызывает насмешек лишь у ленивого.

Наиболее реальная угроза господству США во внеземном пространстве исходит от Китая, который активно развивает собственную орбитальную группировку и совершенствует противоспутниковое оружие



В Пентагоне прекрасно осведомлены о военно-промышленном потенциале, которым обладает КНР. Поэтому формирование Космических войск можно рассматривать как уверенный и продуманный шаг вперёд, который позволит Вашингтону аккумулировать ресурсы для «сдерживания» и гипотетического противостояния Поднебесной в космос е.

Необходимо подчеркнуть, что существование Космических сил как отдельного вида войск априори предполагает приоритетное внимание руководства США, которое будет выражаться в постоянной финансовой и технологической поддержке вне зависимости от смены постояльцев Белого дома.

Последние годы МИД РФ и власти КНР часто упрекают американцев в милитаризации внеземного пространства и призывают Штаты сесть за стол переговоров, чтобы добиться подписания документа, запрещающего размещать ударные вооружения на орбите.

На первый взгляд Россия и Китай предпринимают благородные усилия, чтобы связать руки Пентагону и закрыть вопрос с милитаризацией внеземного пространства. Однако со времён холодной войны космос всегда имел колоссальное военное значение для всех ведущих держав. И попытки Москвы и Пекина отрицать данный факт выглядят, откровенно говоря, наивными пацифистскими прокламациями.

Запуск первого искусственного спутника Земли, полёт Гагарина и высадка астронавтов на Луне — это прежде всего технологии, позволяющие развивать ракетно-ядерные комплексы, совершенствовать средства космического наблюдения и навигации в интересах вооружённых сил.



После холодной войны американцы несколько ослабили хватку, но уже при Джордже Буше-младшем США взяли твёрдый курс на превращение космос а в потенциальный театр военных действий (ТВД), понимая, что рано или поздно они столкнуться с соперничеством других стран

Такая политика не анонсировалась Штатами публично, но была очевидна властям иностранных государств и профессиональному сообществу. Создав мощный технологический задел, чтобы поставить весь мир перед фактом неизбежной милитаризации с последующими размещением ударного вооружения, официальные лица США начали открыто говорить о военных амбициях во внеземном пространстве и о том, что не потерпят какой-либо конкуренции.

Заявка на абсолютное доминирование

В ближайшее время Вашингтон намерен увеличить численность орбитальной группировки, которая и так является крупнейшей в мире, а также надёжно защитить её. Летальное оружие в космос е, скорее всего, будет размещено в целях противоракетной обороны и вывода из строя спутников потенциального противника.

Не без горечи можно констатировать, что все необходимые технологические и финансовые ресурсы для реализации этих проектов у американцев существуют. Одним из наиболее ярких подтверждений тому являются миссии беспилотного космолёта Boeing Х-37, которые он осуществляет с 2010 года.

Пентагон не раскрывает военное значение этого уникального аппарата, но зарубежные и российские эксперты не сомневаются, что он представляет собой многофункциональную платформу, которая способна повреждать чужие космические аппараты и приводить в порядок собственные. Подобной техники нет у одной другой страны мира



Boeing Х-37 является наиболее красноречивой заявкой Соединённых Штатов на абсолютное доминирование в орбитальном пространстве. Истинное предназначение этого аппарата перечёркивает все натужно миролюбивые планы РФ и КНР, за которыми на самом деле скрывается значительное технологическое отставание от Пентагона.

Появление Космических войск США стало логичным и обоснованным с точки зрения военных интересов этой страны шагом. Безусловно, развитие USSF является вызовом для международной безопасности и направлено на противодействие космическим интересам Москвы и Пекина.

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