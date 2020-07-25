В США образовалась «черная река»: чем она опасна для рыб и людей?

«Черная река» в американском штате Аризона

Недавно жители американского штата Аризона наблюдали за весьма пугающим зрелищем, которое обычно свойственно фильмам ужасов. В одно мгновение по высохшему водосборному бассейну Каньяда дель Оро (Canada del Oro) начала течь темная жидкость, которая была похожа на смесь воды, чернозема и огромных кусков сгоревших деревьев и прочего мусора. Казалось, что эта зловещая мешанина вырвалась на поверхность нашей планеты прямиком из ада и скоро начнет уничтожать все живое на своем пути. Конечно, река вырвалась наружу не из преисподней, но в том, что она может навредить жизням животных у людей, на данный момент ни у кого нет сомнений. Но откуда же взялась эта пугающая масса и чем она опасна? На самом деле, такое явление может возникнуть в любой точке планеты, особенно в наши непростые времена.



Черная река в США

О необычном явлении было рассказано в научном издании Science Alert. Засохший водосборный бассейн наполнился зловещей массой 15 июля 2020 года и некоторые люди смогли заснять необычное явление на камеру. Даже не понятно, с чем можно сравнить это месиво — на вид оно выглядит как дымящаяся лава, которая вырвалась из жерла вулкан а. Однако, на самом деле, эта смесь состоит из дождевой воды, сгоревших деревьев и мусора, которым наша планета наполнена до отвала. По словам исследователей, образовавшаяся кашица, которая начала распространяться на большие расстояния, опасна не только для животных, но и для людей.

Первопричиной возникновения черной реки считается лесной пожар, который начался после удара молнии в одно из деревьев национального парка Тонто. Возгорание произошло 5 июля — за несколько дней огонь охватил более 48 377 гектаров леса. Распространению огня способствовала сухая погода и сильный ветер. В результате этого происшествия было сожжено множество растений, включая траву, деревья и даже кактусы. Охвативший огромные территории земли огонь сильно повлиял на структуру почвы и высвободил из нее различные минералы и металлы, которые не могут быть смыты водой и не дают ей впитаться в почву.

Возникший пожар считается седьмым по масштабности за всю историю Аризоны



Необычное стечение обстоятельств

Во время пожара в Аризоне начались дожди — так как вода не могла впитаться в землю, она начала накапливаться на поверхности. В итоге образовалась довольно мощная река, которая начала нести за собой остатки сгоревших деревьев и прочий мусор, который встречался на ее пути. В итоге поток воды дошел до вышеупомянутого бассейна и местным жителям удалось заснять угрожающую массу на камеры своих смартфонов.

По словам ученых, образовавшаяся масса может навредить жизням многих водных обитателей. Дело в том, что попав в воды, где обитают рыбы, эта мешанина снижает уровень растворенного в них кислорода. К тому же, в зараженной воде начинают процветать цианобактерии, которые сами по себе поглощают много кислорода. В конечном итоге, рыбам и другим водным обитателям становится нечем дышать. К тому же, в мутной воде они не могут охотиться, из-за чего повышается риск смерти от голода.

Также образованная после пожара и проливных дождей грязная река может попасть в водохранилища, которые подключены к домам местных жителей. Такую воду трудно очистить, поэтому люди рискуют остаться без питьевой воды. К счастью, в этом случае людям ничего не угрожает, да и сообщений о мертвых рыбах пока нет. Такое явление вполне может произойти в любой точке нашей планеты, особенно в нынешние времена, когда лесные пожары — это далеко не редкость. Можно сказать, что весь 2019 год нам запомнился одними только пожарами, которые месяцами бушевали в Сибири, Австралии и других точках нашей планеты.