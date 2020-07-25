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Нахрюкались: алкоголь делает свиней счастливее, а их мясо — вкуснее

Нахрюкались: алкоголь делает свиней счастливее, а их мясо — вкуснее

Небольшое количество алкоголя делает свиней здоровее

Японский остров Кюсю славится тем, что на ней расположено огромное количество свиноферм — это один из самых крупных животноводческих регионов островного государства. Также этот клочок земли является чуть ли не единственным местом, где производится японский алкогольный напиток сетю. Он крепче «японской водки» саке, но слабее виски, текилы и других продуктов алкогольной промышленности. Недавно производители японского алкоголя обратились к ученым за помощью — после изготовления напитка у них остаются отходы от используемых при производстве сетю картофеля, риса и ячменя, утилизация которых стоит очень дорого. Исследователям было необходимо найти остаточным продуктам полезное применение и они быстро смекнули, что их можно скармливать живущим на острове свиньям. Оказалось, что такая пища совершенно не вредит животным и даже делает их счастливее.

 

Японская водка

При изготовлении напитка сетю, японцы вот уже более 500 лет используют ячмень, рис, картофель и другие продукты с высоким содержанием крахмала. Смесь из этих ингредиентов с добавлением дрожжей настаивается до получения браги, которая впоследствии несколько раз перегоняется через своеобразный самогонный аппарат. В итоге получается 25-градусный напиток, который крепче многим известного саке, в котором содержится около 15% спирта. После изготовления напитка, у японцев остается ячменная смесь, утилизация которой стоит довольно-таки дорого.

Нахрюкались: алкоголь делает свиней счастливее, а их мясо — вкуснее

Сетю пьют в Японии, но в мире этот напиток не пользуется особой популярностью

Корм для свиней

Исследователи из Токийского университета нашли гениальное решение проблемы — они решили скармливать ячменное месиво свиньям, которых на острове Кюсю тысячи! По их мнению то, что эта смесь непригодна для употребления людьми, совершенно не значит, что ее не могут есть свиньи. Ведь пищеварительная система многих животных гораздо сильнее, чем у людей, поэтому свиньи вполне могут переварить то, что не под силу нам. Однако, чтобы случайно не навредить животным, ученые решили действовать осторожно.

Нахрюкались: алкоголь делает свиней счастливее, а их мясо — вкуснее

Всего в мире насчитывается 8 видов свиней

По данным издания New Atlas, сначала они попробовали добавлять перебродившее ячменное месиво в корм шести молодым свиньям. Эксперимент длился три месяца и за это время животные не демонстрировали никаких признаков заболеваний и вели себя вполне адекватно. После тестового периода, исследователи решили изучить показатели их здоровья и вовсе были ошарашены — в организмах свиней произошли кардинальные изменения, причем сугубо положительные.

Во-первых, в слюне животных исследователи обнаружили высокое содержание так называемых иммуноглобулинов класса А. Они содержатся в слизистых оболочках людей и животных, чтобы защищать организмы от проникновения вирусов. То есть, участвовавшие в эксперименте свиньи выработали крепкий иммунитет и, по сравнению со своими сородичами, оказались менее подвержены заболеваниям.

Нахрюкались: алкоголь делает свиней счастливее, а их мясо — вкуснее

Новый корм укрепляет здоровье свиней

Во-вторых, в организмах животных обнаружилось низкое содержание кортизола, который также известен как гормон стресса. Тот факт, что остатки от производства японского алкоголя снижают уровень стресса животных, было также доказано на примере мышей. Как показала практика, грызуны, которые подвергались стрессовым испытаниям, приходили в норму гораздо быстрее, если питались ячменным месивом. Итак, если алкоголь вреден для человеческого организма, то для некоторых животных небольшое его содержание идет на пользу.

Вкус свинины

После проведения этих экспериментов, ученые решили сравнить, как новый корм влияет на вкус мяса животных. Для этого они собрали группу дегустаторов, которым завязали глаза и дали отведать мясо участвовавших в эксперименте свиней и их сородичей-трезвенников. Люди отметили, что первый тип свинины обладает большей сочностью и ароматичностью. Причиной изменения вкуса мясо исследователи считают химические различия в его составе — жир начал плавиться при более низких температурах, поэтому мясо буквально «таяло во рту».

25 июль 2020 /
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