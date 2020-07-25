На самом деле Эверест не самая высокая гора в мире

Подняться на эту красоту хотят многие.

Как нас всех учили, помните? Гора Эверест — самая высокая гора на нашей планете. А вот и нет! На самом деле это не так и есть гора выше, чем Эверест, но кого это волнует, когда есть укоренившееся мнение и даже устоявшиеся словосочетания. Одно ”покорение Эвереста” чего стоит. Кстати, из-за своей вынужденной славы гора очень сильно страдает. Давайте я попробую развеять мифы и рассказать вам, что на самом деле самой высокой горой в мире является совершенно другая вершина, а заодно объясню, почему так получилось, что мы столько лет жили в неведении. Возможно истина опять окажется где-то посередине и всем станет чуть более понятно, где именно.



Кто первым поднялся на Эверест

Первыми людьми, покорившими вершину горы Эверест, были Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей. Они сделали это 29 мая 1953 года. К тому времени гора уже была названа именно Эверест по фамилии исследователя, который отрыл ее. При этом сам он был против того, чтобы горе дали его фамилию, но сложилось, как сложилось.

С момента покорения заветной вершины сотни и тысячи туристов смогли подняться на нее. В десятки раз больше людей попробовали, но так и не смогли. Все это не могло не сказаться на экологии региона. Гору просто превратили в кучу… ну, вы поняли. Тут и там валяется мусор, везде отходы жизнедеятельности и много чего еще, что оставляет после себя человек, включая вытоптанные тропинки и срубленные деревья/кустарники.

В таких местах просто не может быть чисто.

Все из-за того, что гора носит звание самой высокой в мире и только на это название, как на лужу сиропа, слетаются любители кому-то что-то доказать. Только в реальности они не покоряют самую высокую гору в мире, если мерить другими, в чем-то даже более правильными, величинами.



Самая высокая гора в мире

Самой высокой горой на Земле является Чимборасо. Это стратовулкан в Эквадоре. Что такое стратовулкан ы, я рассказывал в отдельной статье, где говорил также о самых сильных извержениях в истории.

Чимборасо является частью горной цепи Анд. Самой высокой горой ее можно считать из-за того, что ее вершина находится дальше всего от центра Земли. Следовательно именно она является самой высокой горой с точки зрения расстояния, а не каких-то условных измерений.

Если так же, как в случае с Эверестом, производить измерение от уровня моря, то высота Чимборасо будет на 2 600 метров ниже тибетского гиганта. Его высота составляет всего 6 248 метров против 8 848 метров у Эвереста.

Так как земля не плоская, хотя многим очень хочется в это верить, она имеет несоответствие габаритов на экваторе и у полюс ов. То есть она немного приплюснута, если можно так выразиться.

Технически это приводит к тому, что на экваторе горы выше, даже если относительно уровня мирового океана они имеют ту же самую высоту, что и ближе к полюс ам.Так уж получилось, что Чимборасо находится максимально близко к экватору, в то время, как Эверест расположился на целых 28 градусов севернее.

Разница между самыми высокими горами в мире

Так на сколько одна гора выше другой, спросите вы, и будете правы. Если мерить от центра Земли, то расстояние между ним и вершиной Эвереста составляет 6 382 километра, для Чимборасо этот показатель составляет 6 385 километров. Этого достаточно для того, чтобы перекрыть упомянутую выше разницу. В итоге, самой высокой горой на Земле является именно Чимборасо. Более того, Эверест опустится даже не на второе место, а намного ниже, уступив место более приближенным к экватору горам.

На самом деле, назвать это новост ью нельзя, так как некоторые научные издания опубликовали информацию о Чимборасо еще в 2007 году. Но почему же тогда Эверест до сих пор все так любят и почитают, как самую высокую гору в мире? А заодно стремятся к восхождению на него.

Как поднимаются на Эверест

Возможно, причиной этого является стремление альпинистов поставить перед собой большой вызов, ведь покорить Эверест куда сложнее. Для того, чтобы только начать это делать, надо примерно 10 дней добираться до базового лагеря. В лагере потребуется провести шесть недель для того, чтобы аклимат изироваться. За это время так же составляется план восхождения и проводится физическая подготовка. Только после прохождения этих двух этапов можно будет совершать само восхождение, которое займет девять дней и будет очень трудным.

Для сравнения, перед восхождением на Чимборасо акклимат изация составляет всего две недели, а на само восхождение надо всего два дня. Разница более чем ощутима. На фоне восхождения на Эверест, подъем на Чимборасо выглядит просто легкой прогулкой, которую можно совершить за время отпуска.

Эта гора забрала много жизней.