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Морозильные камеры для шоковой заморозки

Шоковая заморозка позволяет сохранять вкус и свежесть некоторых пищевых продуктов. При этом, данный метод является эффективным и очень действенным.

Камеры шоковой заморозки - это агрегаты, характеризующиеся высоким рабочим ресурсом, большой вместимостью, и предназначены для интенсивной эксплуатации. Вы можете заказать такие камеры из сэндвич-панелей, с доставкой в Украине в специализированном интернет-магазине на https://legat.com.ua/holodilnye-i-morozilnye-kamery/nizkotemperaturnije-kameri-iz-sendwich-panelej. Узнать поробности покупки можно по телефону или в офисе в Днепре.

Несложно догадаться, что в обычных жилищах данные агрегаты не встретить - они актуальны для крупных предприятий пищевой отрасли и заведений общественного питания. Они необходимы для заморозки и хранения таких пищевых продуктов, как рыбы, мяса, фруктов, ягод, полуфабрикатов, мороженого и прочих.

Камеры шоковой заморозки являются стационарными устройствами, обеспечивающие быстрое и равномерное заморозку хранимых здесь продуктов. Здесь все продукты сохраняют влагу, вкус и цвет. Но, как известно многим, некоторые пищевые продукты нельзя хранить в обычных холодильниках, поскольку там они теряют свои определённые свойства.

Также шоковые камеры отличаются от привычных всем морозильников. Дело в том, что они могут охлаждать и горячие блюда очень быстро. Например, обычные котлеты в морозилке заморозятся за два с половиной часа. А в шоковой камере - всего за полчаса. Кроме того, все продукты равномерно заморозятся, как по поверхности, так и в глубине.

Кроме покупки таких камер, вы должны ещё им обеспечить надлежащие условия эксплуатации, и обслуживание. Всегда старайтесь консультироваться с компетентными экспертами в этой области, а также приглашать специалистов, которые смогут проводить техобслуживание данных шоковых камер. Это значительно продлит срок службы этих агрегатов, а также избавит ваше предприятие, заведение от простоев. Поэтому экономить на данных услугах будет нерационально.

25 июль 2020 /
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