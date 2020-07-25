Перевозка и экспедирование грузов взаимосвязаны между собой. Эти процессы гарантируют сохранность перевозимых грузов и скорость доставки.

Экспедитором называют специалиста транспортной логистической компании, который должен подготавливать и документировать грузы, отвечать за упаковку, сопровождение, тщательно контролировать маркировку. Во время грузоперевозок роль экспедитора берёт на себя сам водитель, после того как он прошёл инструктаж, и получивший такие полномочия. Но подобное явление в последние годы не столь часто происходит. В большинстве случаев многие компании нанимают отдельного компетентного специалиста, с немалым опытом работы в этой сфере.

Экспедирование грузов вовсе не подразум евает высоких расходов, особенно если принимать во внимание то, что заказчик полностью избавляется от хлопот, при транспортировке.

Также стоит перечислить следующие преимущества экспедирования грузов:

Ускоренные таможенные процедуры. Компетентные специалисты транспортно-логистической компании, благодаря их немалому опыту работы в этой области, смогут быстро и грамотно оформить всю необходимую документацию, что не вызовет проблем на таможне.

Выполнение работ в оговоренные сроки. Грамотная логистика и коммуникативность позволят специалистам экспедиторам точно установить сроки, обеспечить правильное следование по графику, без каких-либо проблем, эксцессов.

Гарантия целостности и сохранности грузов. Экспедиторы полностью берут на себя ответственность за сохранность транспортируемых грузов, и если в этом будет необходимость, они обеспечат ему дополнительную защиту.

Таким образом, если в вашей компании нет отдела логистики, то вы всегда можете обращаться в специализированные организации, которые предоставляют услуги грузоперевозок и экспедирование – например, на сайте. Все выполняемые здесь процедуры, регулируются текущим законодательством страны.

На стоимость прелагаемых здесь услуг влияют следующие факторы: