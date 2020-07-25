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Перевозка и экспедирование грузов

Перевозка и экспедирование грузов взаимосвязаны между собой. Эти процессы гарантируют сохранность перевозимых грузов и скорость доставки.

Экспедитором называют специалиста транспортной логистической компании, который должен подготавливать и документировать грузы, отвечать за упаковку, сопровождение, тщательно контролировать маркировку. Во время грузоперевозок роль экспедитора берёт на себя сам водитель, после того как он прошёл инструктаж, и получивший такие полномочия. Но подобное явление в последние годы не столь часто происходит. В большинстве случаев многие компании нанимают отдельного компетентного специалиста, с немалым опытом работы в этой сфере.

Экспедирование грузов вовсе не подразумевает высоких расходов, особенно если принимать во внимание то, что заказчик полностью избавляется от хлопот, при транспортировке.

Также стоит перечислить следующие преимущества экспедирования грузов:

  • Ускоренные таможенные процедуры. Компетентные специалисты транспортно-логистической компании, благодаря их немалому опыту работы в этой области, смогут быстро и грамотно оформить всю необходимую документацию, что не вызовет проблем на таможне.
  • Выполнение работ в оговоренные сроки. Грамотная логистика и коммуникативность позволят специалистам экспедиторам точно установить сроки, обеспечить правильное следование по графику, без каких-либо проблем, эксцессов.
  • Гарантия целостности и сохранности грузов. Экспедиторы полностью берут на себя ответственность за сохранность транспортируемых грузов, и если в этом будет необходимость, они обеспечат ему дополнительную защиту.

Таким образом, если в вашей компании нет отдела логистики, то вы всегда можете обращаться в специализированные организации, которые предоставляют услуги грузоперевозок и экспедирование – например, на сайте. Все выполняемые здесь процедуры, регулируются текущим законодательством страны.

На стоимость прелагаемых здесь услуг влияют следующие факторы:

  • маршрут;
  • число остановок в пути;
  • объём документации.
25 июль 2020 /
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