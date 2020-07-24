Объявлен список книг и авторов в номинации «Современная русская проза-2020»

Музей-усадьба Льва Толстого собрала гениев литературы России

Соучредители литературной премии «Ясная Поляна», музей-усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics, огласили длинный список главной номинации литературной премии «Ясная Поляна».

В лонг-лист «Современной русской прозы» вошли 39 книг российских писателей, в числе которых Андрей Аствацатуров, Сергей Беляков, Ксения Букша, Тимур Кибиров, Валерия Пустовая, Александр Стесин, Олег Хафизов, Евгений Чижов.

«Из 150 присланных на премию книг мы отобрали в длинный список почти 40. Короткий список «Современной русской прозы» будет объявлен на Писательский встречах в Ясной Поляне в сентябре 2020 года. В этом году встречи особенные – они будут проводится в 25-й раз – и, как всегда, соберут лауреатов, финалистов премии и друзей Ясной Поляны. Нам важно, что премия была придумана вместе с компанией Samsung именно на Писательских встречах 18 лет назад», - прокомментировал Владимир Толстой, председатель жюри премии «Ясная Поляна», советник по культуре президента РФ.

«Длинный список премии «Ясная Поляна» этого года, на мой взгляд, один из самых интересных за последнее десятилетие. Представлены новые работы сильных современных писателей: Михаил Елизаров, Александр Иличевский, Антон Уткин, Евгений Чижов, Дина Рубина», - отметил писатель Владислав Отрошенко.

«В этом году у нас какое-то невероятное разнообразие книг. Представлены самые разные жанры, самые разные темы: исторический роман, семейная хроника, роман-фантасмагория, антиутопия. Заранее радуюсь нашей работе и нашим обсуждениям – список замечательный», - рассказал писатель Евгений Водолазкин.

«Меня удивило значительное количество рассказов в номинированных книгах: повествование в рассказах, длинные, короткие рассказы, связанные между собой и не связанные. Такое в хорошем смысле этого слова нашествие рассказов, возвращение к немного позабытому, отодвинутому в сторону жанру – очень интересная примета литературного процесса», - отметил прозаик, ректор Литературного института Алексей Варламов.

«Как соучредитель, Samsung Electronics поддерживает литературную премию «Ясная Поляна» c момента ее основания. Сегодня это не только крупнейшая литературная премия в стране, но и навигатор по современной литературе. «Современная русская проза» – важнейшая номинация премии. Ежегодно в длинном и коротком списках публика открывает для себя множество талантливых писателей, а произведения лауреатов прошлых лет уже успели стать современной классикой русской литературы», - прокомментировал Сергей Певнев, директор по корпоративным проектам штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ.

После объявления длинного списка «Современной русской прозы» на портале literaturno.com еженедельно будут выходить обзоры на все его книги. Рецензентами станут критики, блогеры, культурные журналисты, музыканты и артисты. А в Инстаграме начнется летний марафон #КнигиНаПоляне – популярные книжные блогеры будут регулярно публиковать свои впечатления от российских и зарубежных книг из списков премии «Ясная Поляна», все желающие смогут присоединиться к чтениям и выиграть призы.

Номинация «Современная русская проза» отмечает выдающееся произведение современного автора, несущее в себе идеалы человеколюбия. Номинаторами выступают издательства, «толстые» литературные журналы, лауреаты премии прошлых лет и писательские союзы. Призовой фонд премии в номинации «Современная русская проза» в 2020 году составляет 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в короткий список номинации, разделят между собой 1 миллион рублей

Шорт-лист номинации будет оглашен в сентябре, церемония награждения лауреата пройдет в октябре. Лауреатами в номинации «Современная русская проза» в разное время становились Сергей Самсонов, Ольга Славникова, Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин.

Литературная премия «Ясная Поляна» была учреждена в 2003 году и сейчас вручается за лучшее художественное произведение в номинациях: «Современная русская проза» и «Иностранная литература». Специальный приз Samsung «Выбор читателей» отмечает книгу, выбранную читателями в открытом интернет-голосовании. В 2017 году в премию была добавлена номинация «Событие», отмечающая значимое, по мнению жюри и экспертов, событие в культурной жизни. На данный момент это самая крупная ежегодная литературная премия России. Совокупный размер премиального фонда составляет 6,7 миллионов рублей.

Длинный список номинации «Современная русская проза» премии «Ясная Поляна» в 2020 году:

1. Аверина Мария. Контур человека: мир под столом. – М.: Эксмо, 2020.

2. Аксёнов Василий. Малая Пречистая. – Спб.: Лимбус Пресс, 2019.

3. Аствацатуров Андрей. Не кормите и не трогайте пеликанов. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019.

4. Беляков Сергей. Весна народов: русские и украинцы между Булгаковым и Петлюрой. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019.

5. Букша Ксения.Чуров и Чурбанов. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.

6. Власов Петр, Власова Ольга. Московская стена. – М.: Эксмо, 2019.

7. Гладких Татьяна. Птичка Божия. – Хабаровск: Журнал «Дальний Восток», №5, 2019.

8. Готлиб Майрон. Возвращение. – Спб.: Симпозиум, 2020.

9. Долгопят Елена. Чужая жизнь. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019.

10. Елизаров Михаил. земля . – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.

11. Ермакова Анастасия. Окна с видом на МКАД. – М: У Никитских ворот, 2019.

12. Замшев Максим. Концертмейстер. – Спб: Азбука-Аттикус, 2020.

13. Захаров Дмитрий. Средняя Эдда. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019.

14. Зубарева Вера. Ангел на ветке. – М.: Эксмо, 2018.

15. Ибрагимов Канта. Стигал. – М: У Никитских ворот, 2015.

16. Идиатуллин Шамиль. Бывшая Ленина. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019.

17. Иличевский Александр. Чертеж Ньютон а. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.

18. Кибиров Тимур. Генерал и его семья. – М.: Индивидуум, 2020.

19. Ковалев-Случевский Константин. Николай Чудотворец. Санта Клаус и Русский Бог: Хожение в Житие. – М.: Молодая гвардия, 2019.

20. Макушинский Алексей. Предместья мысли. Философическая прогулка. – М.: Эксмо, 2020.

21. Месяц Вадим. Дядя Джо. Роман с Бродским. – М.: Русский Гулливер, 2020.

22. Некрасова Евгения. Сестромам. О тех, кто будет маяться. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019.

23. Новоселова Татьяна. Живы будем – не умрем (по страницам жизни уральской крестьянки). – М.: Никея, 2020.

24. Обух Арина. Муха имени Штиглица. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019.

25. Плетнева Татьяна. Пункт третий. – М.: Время, 2020.

26. Попов Михаил. Лопухи и лебеда. Современные записки. – М.: Издательство журнала «Москва», 2019.

27. Прилепин Захар. Некоторые не попадут в ад. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019.

28. Пустовая Валерия. Ода радости. – М.: Эксмо, 2019.

29. Рубина Дина. Трилогия «Наполеонов обоз». – М.: Эксмо, 2018, 2019, 2019.

30. Салуцкий Анатолий. Немой набат. – М.: Вече, 2019.

31. Синицкая София. Сияние «жеможаха». – Спб.: Лимбус Пресс, 2020.

32. Стахов Дмитрий. Крысиный король. – М.: ArsisBooks, 2019.

33. Стесин Александр. Африканская книга. – М.: Новое литературное обозрение, 2020.

34. Уткин Антон. Вила Мандалина. – М.: ArsisBooks, 2019.

35. Филипенко Саша. Возвращение в Острог. – М.: Время, 2019.

36. Хафизов Олег. Дуэлист. – М.: Журнал «Новый мир», № 12, 2019.

37. Хохрина Татьяна. Дом общей свободы. – М.: Арт Волхонка, 2020.

38. Христофоров Александр. Политическое животное. – М.: Флюид ФриФлай, 2020.

39. Чижов Евгений. Собиратель рая. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019.