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Ученые проверили, сможет ли организм бороться с инопланетными микробами

Ученые проверили, сможет ли организм бороться с инопланетными микробами

Британские ученые в исследовании на мышах показали, что иммунная система млекопитающих, способна обнаружить микробов с других планет и реагировать на них. Результаты опубликованы в журнале Microorganisms.

Считается, что микроорганизмы — бактерии и вирусы — могут существовать за пределами Земли. Обнаружение жидкой воды в нескольких местах Солнечной системы повышает такую вероятность. Есть планы по их поиску на Марсе и некоторых спутниках Сатурна и Юпитера и доставке проб на Землю. В конце концов, когда-нибудь и люди полетят на Марс.

Биологи из Абердинского и Эксетерского университетов решили проверить, будет ли иммунная система сопротивляться, если инопланетные микробы вдруг попадут в организм человека.

"Мир сейчас слишком хорошо осознает проблему иммунитета, вызванную появлением совершенно новых патогенов, — приводятся в пресс-релизе Эксетерского университета слова руководителя исследования профессора Нила Гоу (Neil Gow) из Центра медицинской микологии. — В качестве мысленного эксперимента мы задавались вопросом, что произойдет, если мы попадем под воздействие микроорганизма, который был доставлен с другой планеты, где эволюционировала жизнь. Сможет ли наша иммунная система обнаруживать белки, полученные из внеземных строительных блоков?"

Земные организмы строятся на основе 22 аминокислот — ключевых строительных элементах жизни. Ученые предположили, что микроорганизмы с других планет могут содержать в своей структуре иные аминокислоты.

Они синтезировали в лаборатории два вида "экзопептидов" — комбинаций аминокислот, не встречающихся на Земле, но найденных в большом количестве в углеродистых метеоритах — изовалина и α-аминоизомасляной кислоты, и проверили, как на них реагируют иммунные клетки мышей.

Оказалось, что активация Т-клеток грызунов — ключевых для старта иммунных реакций, была менее эффективной — 15 и 61 процент соответственно, по сравнению с 80-90-процентной активацией при воздействии пептидов, состоящих исключительно из "земных" аминокислот, но все-таки она присутствовала.

"Иммунный ответ на "чужеродные" пептиды был менее эффективным, чем реакция на те, что распространены на Земле, — говорит ведущий автор исследования доктор Катя Шефер (Katja Schaefer) из Эксетерского университета. — Поэтому мы предполагаем, что контакт с внеземными микроорганизмами может представлять иммунологический риск для космических миссий, направленных на поиск организмов на экзопланетах и спутниках".

Авторы отмечают, что результаты были получены на мышах, чьи иммунные клетки функционируют так же, как у людей, и проверены в лабораторных условиях. Однако, это только предварительные данные, основывающиеся на высокой доле предположений и допущений.

23 июль 2020 /
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