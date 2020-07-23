Через три года на дне океана появится морской аналог МКС

Фабьен Кусто — акванавт и активный защитник океана. Любопытство к морскому миру ему передалось от его дедушки — легендарного исследователя океана Жака-Ива Кусто. Преданность почти семейному делу сподвигло Фабьена Кусто построить эквивалент Международной космической станции (МКС) на дне океана!

Совсем недавно совместно с промышленным дизайнером Ивом Бехара акванавт представил смелый концепт лаборатории площадью 1 200 квадратных километров под названием Proteus. Цель такой подводной станции предоставить ученым (команде до 12 человек) уникальный доступ ко дну океана. На данный момент планируется построить такую лабораторию всего за три года.

Проект лаборатории получился запоминающимся. Наиболее ярким элементом дизайна является ряд выступающих «пузырей», которые будто налипли на здание. Предполагается, что каждая такая капсула будет иметь различное назначение, начиная от медицинских отсеков и заканчивая лабораториями и личными помещениями.

«Мы хотели, чтобы она [станция] была новой и необычной, вдохновляющей и футуристической», — рассказал дизайнер в интервью CNN. «Так мы посмотрели все, от научной фантастики и модульного жилья до японских отелей».

Что касается внутреннего оборудования Proteus, то тут команда рассказывает, что на станции будет установлена первая в мире подводная теплица, предназначенная для выращивания пищи для тех, кто там находится. Энергия будет поступать от возобновляемых источников.

«Исследование океана в 1 000 раз важнее, чем исследование космос а для нашего выживания, для нашего пути в будущее», — сказал Кусто. «Это наша система жизнеобеспечения. Это та самая причина, по которой мы существуем в первую очередь».

По данным CNN космические исследования получают значительно больше финансирования, чем океанические. И это несмотря на то, что люди исследовали только около 5% океанов Земли.