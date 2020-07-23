» » Через три года на дне океана появится морской аналог МКС

Через три года на дне океана появится морской аналог МКС

Через три года на дне океана появится морской аналог МКС

Фабьен Кусто — акванавт и активный защитник океана. Любопытство к морскому миру ему передалось от его дедушки — легендарного исследователя океана Жака-Ива Кусто. Преданность почти семейному делу сподвигло Фабьена Кусто построить эквивалент Международной космической станции (МКС) на дне океана!

Совсем недавно совместно с промышленным дизайнером Ивом Бехара акванавт представил смелый концепт лаборатории площадью 1 200 квадратных километров под названием Proteus. Цель такой подводной станции предоставить ученым (команде до 12 человек) уникальный доступ ко дну океана. На данный момент планируется построить такую лабораторию всего за три года.

Проект лаборатории получился запоминающимся. Наиболее ярким элементом дизайна является ряд выступающих «пузырей», которые будто налипли на здание. Предполагается, что каждая такая капсула будет иметь различное назначение, начиная от медицинских отсеков и заканчивая лабораториями и личными помещениями.

«Мы хотели, чтобы она [станция] была новой и необычной, вдохновляющей и футуристической», — рассказал дизайнер в интервью CNN. «Так мы посмотрели все, от научной фантастики и модульного жилья до японских отелей».

Через три года на дне океана появится морской аналог МКС

Что касается внутреннего оборудования Proteus, то тут команда рассказывает, что на станции будет установлена первая в мире подводная теплица, предназначенная для выращивания пищи для тех, кто там находится. Энергия будет поступать от возобновляемых источников.

«Исследование океана в 1 000 раз важнее, чем исследование космоса для нашего выживания, для нашего пути в будущее», — сказал Кусто. «Это наша система жизнеобеспечения. Это та самая причина, по которой мы существуем в первую очередь».

По данным CNN космические исследования получают значительно больше финансирования, чем океанические. И это несмотря на то, что люди исследовали только около 5% океанов Земли.

23 июль 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Российские ученые придумали метод изучения таяния подводной мерзлоты
Хочу все знать

Российские ученые придумали метод изучения таяния подводной мерзлоты

В России успешно испытали новый метод изучения таяния подводной мерзлоты, он заключается в наблюдении за сейсмической активностью океана
Люди исследовали только 5% океана
Хочу все знать

Люди исследовали только 5% океана

Океан огромен. Настолько огромен, что мы пока что едва заглянули в него. По некоторым оценкам, мы исследовали всего 5–7% океанского дна и менее 0,5% от общего объёма всех земных вод. Изучать
4 главных достижения Жака-Ива Кусто
Хочу все знать

4 главных достижения Жака-Ива Кусто

1. Испытал акваланг Раннее утро, лето 1943 года. Кусто приходит на вокзал французского города Бандоль. Повсюду итальянские солдаты. Франция оккупирована, до освобождения еще год. На поезде для Кусто
Сокровища затонувших кораблей
Хочу все знать

Сокровища затонувших кораблей

Однажды американские океанографы Рехтинцер и Терри задумались над вопросом: сколько погибших кораблей находится на дне Мирового океана? Они подсчитали, что в 20 веке ежегодно погибает около 400 судов
Какая глубина у океана и какое самое глубокое место на Земле?
Хочу все знать

Какая глубина у океана и какое самое глубокое место на Земле?

Марианская впадина — океаническая впадина на западе Тихого океана, являющаяся глубочайшим из известных на Земле географических объектов.
Факты из жизни Жак-Ива Кусто
Хочу все знать

Факты из жизни Жак-Ива Кусто

Жак-Ив Кусто родился 11 июня 1910 в Сент-Андре-де-Кюбзаке, близ Бордо, в семье адвоката Даниэля и Элизабет Кусто.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Чистая вода состоит не только из молекул H2OАнтарктида. Самый загадочный континент ЗемлиАльтернативная энергетикаЭти 10 карт поставят ваше мировоззрение с ног на головуРыба-архитекторНесколько интересных фактов о марсоходе PerseveranceВ России протестируют влияние сетей 5G на людейПарад планет 4 июля 2020: что нужно знать?


Свежие Статьи
Появились доказательства того, что вода состоит из двух жидкостей

Появились доказательства того, что вода состоит из двух жидкостей

Как собаки понимают человеческий язык?

Как собаки понимают человеческий язык?

Самые большие извержения вулканов в истории человечества

Самые большие извержения вулканов в истории человечества

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+