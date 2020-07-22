Куда приплыл Военно-морской флот России

Почему за минувшие 20 лет власти РФ не смогли решить хронические проблемы военно-морского флота

По сложившейся последние годы традиции в Санкт-Петербурге в День ВМФ, 26 июля, пройдёт Главный военно-морской парад. Менее масштабные смотры кораблей и подлодок ожидаются на нескольких базах российского флота.

Этому событию в северной столице придаётся очень большое значение, в том числе политическое. Как правило, на параде присутствуют президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и верхушка Главкомата Военно-морского флота.

Главный военно-морской парад действительно внушает чувство гордости за российский флот. Мужчин, избравших профессию моряка, без ложной лести можно назвать храбрыми, умными и терпеливыми людьми. По долгу службы им приходится постоянно бороться с природными причудами, сохранять психологическое равновесие в стеснённых бытовых условиях, переносить тоску по родным и близким.

Кроме того, эксплуатация военно-морской техники требует от военнослужащих специального образования и навыков, которые оттачиваются годами. Высокие требования к компетенции моряков послужили одной из причин отказа ВМФ от набора срочников в корабельные команды.

Военно-морской парад для наших моряков — это возможность получить заслуженные лучи славы и народного восхищения. Тем не менее, обратной стороной смотра войск является отвлечение значительной доли экипажей кораблей и подлодок от боевой подготовки и патрулирования морских пространств, а также излишняя суета, которая всегда создаётся в связи с присутствием первых лиц государства.

Нелогичной кажется и мотивация российского руководства по регулярному проведению военно-морских парадов с вычленением «главного». Ежегодно в День ВМФ публике демонстрируются одни и те же образцы техники, почти все они были построены в советскую эпоху. Новых кораблей — единицы.

Военные даже не стесняются привлекать к участию в параде многострадальный авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который не без проблем сходил к берегам Сирии в единственный боевой поход, а во время ремонта несколько раз горел и чуть не утонул в конце 2018 года. Печальное до слёз состояние «Кузнецова» и других крупнотоннажных кораблей — это реальность, о которой верхи стараются публично не говорить

Поэтому единственное объяснение постоянным военно-морским парадам, которое представляется разум ным, это банальная показуха, желание Кремля и Минобороны в очередной раз продемонстрировать внутренней аудитории и, возможно, иностранным государствам мощь ВМФ.

Однако за этим отлакированным блеском козырьков в акватории Невы скрывается бездна проблем, которым на публичном уровне уделяется ничтожное внимание. Грядущий парад в Петербурге, несмотря на ожидаемое зашкаливающее количество пафоса об успехах и достижениях, должен стать поводом для того, чтобы трезво взглянуть на ситуацию в ВМФ, понять причины отсутствия новых кораблей и определить путь, по которому имеет смысл двигаться дальше.

Отставание отрасли

Специфика Военно-морского флота, о которой редко говорят отечественные госдеятели, корабелы и высокопоставленные офицеры, заключается в крайней чувствительности к политическим и экономическим потрясениям. ВМФ, как ни один другой вид или род вооружённых сил, нуждается в бережном и покровительственном отношении.

Патронаж государства должен выражаться не только в соответствующем финансировании, но и самом пристальном внимании к кадрам, отраслевой науке и профильному образованию. В силу высокой наукоёмкости флота и кораблестроительной отрасли чрезвычайно важно, чтобы происходила плавная и безболезненная смена поколений военнослужащих и инженеров.

Однако российский ВМФ всегда становился жертвой политической и экономической турбулентности, в которую с завидным постоянством попадает наше государство. Как отмечают эксперты, корень нынешних проблем лежит в распаде СССР . 1990-е годы были периодом забвения и утраты боеспособности некогда второго по мощи флота в мире. Именно потеря квалицированных кадров и компетенций послужила стержневой причиной трагедии «Курска»

В итоге в, казалось бы, относительно благополучные 2000-е годы, должности в Минобороны, Главкомате ВМФ, конструкторских бюро и верфях заняли далеко не самые сведущие во флотских делах люди. Данный вывод (при всей его безусловной оценочности) основан на результатах кораблестроительной политики за минувшие два десятилетия.

Например, новые военные начальники и руководители отрасли проигнорировали ряд проблем, которые были свойственны ещё советскому флоту. Речь идёт о слабой унификации военно-морской техники и вооружения, а также недостаточно развитой инфраструктуре обслуживания кораблей и подлодок. По сути, обе эти язвы нашего ВМФ взаимосвязаны и, безусловно, требовали комплексного решения в течение как раз двадцати в целом спокойных путинских лет.

Однако вместо приведения в порядок (пусть даже в ущерб боеспособности) сил и средств Военно-морского флота, военные и промышленники запустили мелкосерийные и разнородные проекты надводных платформ. Так, в России появилось несколько типов корветов и фрегатов, выполняющих одни и те же задачи.

В марте 2007 года Владимир Путин подписал указ «Об открытом акционерном обществе «Объединённая судостроительная корпорация». Данное образование поглотило практически все кораблестроительные активы страны, но так и не стало по-настоящему эффективной структурой.

Отставание российской судостроительной отрасли от западных компаний выражается в излишне долгих сроках проектирования, производства, ремонта и модернизации военно-морской техники. Несмотря на аргументированные критические высказывания профессионального сообщества, не произошло ни смены руководства ОСК, ни реформы этой корпорации

Конечно, определённую долю ответственности за вышеперечисленные проблемы несут сами военные, которые грешат тем, что часто меняют техническое задание или затягивают его составление. Тем не менее, налицо — очевидная нехватка компетентных кадров в российской судостроительной отрасли и отсутствие у руководства страны воли на проведение назревшей реформы ОСК. Как минимум отрасль необходимо демонополизировать, вернув тем самым естественную конкуренцию между КБ и верфями за оборонный заказ.

Интеллектуальная стагнация

Трудности с кадрами и выработкой адекватных решений явно испытывают и органы военного управления ВС России. Лакмусовой бумажкой этого явления можно смело назвать постоянную смену главкомов ВМФ и командующих флотов.

Информация о причинах кадровых пертурбаций публике не объясняются, однако в экспертном сообществе сложилось мнение, что адмиралы попросту не справляются с задачами, поставленными президентом. Правда, в таком случае со стороны главы государства логично принять кадровые решения и в судостроительной отрасли, от качества работы которой сильно зависит боеспособность и техническое состояние ВМФ.

Например, одним из самых спорных решений стал запуск серийного производства дизель-электрических субмарин проекта 636.3. Данный тип подлодок неслучайно получило прозвище «Варшавянка». Дело в том, что проект 636 относится к третьему поколению и был разработан во времена холодной войны.

В 2010-х годах году после некоторого обновления на российских верфях развернулось строительство 12 субмарин проекта 636.3 для Черноморского и Тихоокеанского флотов. При этом на тот момент наша страна после определённых доработок могла бы начать строить более современные подлодки проекта 677 «Лада», вооружённые, как и «Варшавянки», знаменитыми «Калибрами».

Бессистемность в развитии отечественного флота не позволяет сделать вывод о том для каких задач, кроме ядерного сдерживания США и демонстрации Андреевского флага, он вообще существует

По всей логике (как и во времена холодной войны) ВМФ должен быть в состоянии противодействовать крупным надводным и подводным силам противника, но для этого России не обойтись без собственных авианосцев, крейсеров и эсминцев, то есть платформ, которые наша страна не строит последние 30 лет и даже не может их нормально отремонтировать.

Также для борьбы с натовскими ВМС на совершенном ином уровне развития должны находиться подводный флот, противолодочная и палубная авиация. В этих сегментах также наблюдается интеллектуальная стагнация.

Чудодейственного рецепта укрепления Военно-морского флота России не существует. Однако беспристрастный анализ текущих проблем и опыт допущенных ранее ошибок всё-таки подсказывает необходимость реформы судостроительной отрасли, увеличения вложений в отраслевую науку и пересмотр сложившейся системы принятия решений, в которой, судя по всему, квалицированные специалисты не играют ведущей роли.

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