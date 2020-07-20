Роковая ошибка Павла Шеремета

4 года назад в своем автомобиле был взорван известный белорусский, российский и украинский журналист

20 июля в 2016-м году пришлось на среду. Разгар рабочей недели. Примерно в 7 часов 43 минуты журналист Павел Шеремет спустился к машине. Красный Subaru с легко узнаваемыми дисками был зарегистрирован на его гражданскую жену Алёну Притулу, главного редактора издания «Украинская правда».

Оставив семью и перебравшись на Украину, Шеремет жил с этой женщиной, известным украинским медиа-менеджером, несколько лет. Назвать Притулу женщиной трагической судьбы – значит ничего не сказать. Двое коллег Алёны, бывшие по совместительству её гражданскими мужьями отправлялись в свой последний путь, переступив порог её квартиры и сказав ей «Пока!». Одним из них был Павел Шеремет. А второй?

Вспомним про Георгия Гонгадзе

Этот журналист грузинского происхождения стоял у истоков «Украинской правды». Осенью 2000 года его тело нашли обезглавленным в лесу, в 100 км от Киева. Физическим устранением Георгия Гонгадзе, написавшего много интересного про украинского президента Леонида Кучму и его ближайшее окружение, занимались товарищи из МВД «Незалежнай».

Есть мнение, что во главе процесса по пресечению неудобной журналистской деятельности Гонгадзе стоял министр внутренних дел Юрий Фёдорович Кравченко. Вокруг него начало сжиматься кольцо подозрения. Но «спросить за Гонгадзе» с главы МВД не удалось. В 2005 году он покончил с собой, удивив судмедэкспертов и баллистов Украины, двумя выстрелами в голову.

По делу Гонгадзе к длительным срокам были осуждены непосредственные исполнители. Начальник главного управления уголовного розыска МВД, генерал-лейтенант Алексей Пукач получил пожизненный срок. Любопытно, что в последнем слове он заявил: «Согласился бы с приговором, если бы рядом, на скамье подсудимых, сидел экс-президент Украины Леонид Кучма».

Но Кучма, передавая власть Виктору Ющенко, выхлопотал себе неприкосновенность. Ющенко, чтобы как-то восстановить статус-кво, дал обезглавленному Гонгадзе, просившему убийц перед смертью не лишать его жизни, звание «Герой Украины». На Украине любят мёртвых героев. В этом они так похожи на Россию.

Но давайте вернёмся к Павлу Шеремету и вспомним, кем был он до того, как найти смерть на просторах самого демократического постсоветского государства.

Шеремет — человек-памятник

Памятник эпохи свободной журналистики. Имея белорусский паспорт, Павел работал директором корпункта ОРТ в Беларуси. И однажды вместе с оператором Дмитрием Завадским снял репортаж о дырявой белорусско-литовской границе.

«Мы пошли в Литву!»

На этих словах Павел пересёк никем не охраняемый рубеж своей белорусской Родины и направился в соседнее государство. Лукашенко, про которого Павел снимал нелестные репортажи, рассказывавшие о разгоне и избиении минской милицией мирных демонстрантов, этого не простил.

Шеремет и Завадский, уже заплатившие символический штраф за нарушение правил пересечения границы, были арестованы и подвергнуты более суровому наказанию после того, как ославили белорусские реалии в эфире канала ОРТ.

Те времена вспоминаются с горькой улыбкой, потому что говорившие нам всю правду журналисты считались не «агентами западного влияния» и не «грантососами», а сталкерами в мир пусть горькой, но, всё-таки, истины.

В инцидент вмешался президент России Борис Ельцин. Он запретил принимать Лукашенко на российской земле, пока тот не отпустит Шеремета. Самолёт Александра Григорьевича, который публично заявлял, что ради благополучия белорусов «готов на коленях ползти в Россию», пришлось развернуть в сторону Минска на подлёте к Москве.

После такой пощечины от «деда», граждан Беларуси, работавших на российский телеканал, пришлось отпустить. Им дали условные сроки («сроки с отсрочкой исполнения приговора») по ст. 17 Уголовного кодекса Республики Беларусь тех лет («Групповой сговор с целью совершения преступления»). И ст. 80 («Умышленное групповое нарушение государственной границы»).

Павла Шеремета также обвиняли в преступлении, предусмотренном статьёй 167 («Превышение полномочий журналиста, причинившее ущерб интересам общества»). Последнее обвинение стоит воспринимать с улыбкой: по логике белорусских властей «дырявая граница» интересам общества ущерба не наносила, а действия журналиста, показавшего несостоятельность белорусского государства, бросившего все силы на борьбу с оппозицией, да.

После этих событий судьба Дмитрия Завадского сложилась более чем трагически. 27-летний оператор был отправлен в командировку в Чечню, где его камера зафиксировала факт участия в боевых действиях на стороне сепаратистов бойцов белорусского спецподразделения «Алмаз».

Когда это показали по ТВ, фигуранты сюжета во главе с неким Валерием Игнатовичем выследили Завадского в аэропорту «Минск-2», похитили, зверски убили. Тело Дмитрия Завадского так и не нашли. А вот Валерия Игнатовича и Дмитрия Малика за его убийство белорусское правосудие покарало.

Валерий Игнатович воевал то в бригаде российского ГРУ в Моздоке, то в рядах чеченских боевиков. Есть, впрочем, и версия, что у сепаратистов Игнатович не служил, а был к ним внедрён. Есть и гипотеза о том, что, словно ласковое белорусское теля, он сосал сразу двух маток.

Ясно одно: человек из Беларуси, отправляющийся воевать под знамёнами другого государства за деньги, это наёмник, солдат удачи, а говоря простым русским языком – профессиональный убийца. В «послужном списке» банды Игнатовича всплыло убийство азербайджанской семьи, проживавшей в Минске, на Партизанском проспекте. Рыскавшие в поисках денег и ценностей молодчики изрядно натрупили: не пожалели не только находившихся в квартире женщин, но и 5-летнюю азербайджанскую девочку.

Дмитрий Завадский был похищен и убит мстившими ему боевиками, за которыми стояли куда более «ответственные лица», 7 июля 2000 года

Ему было всего 27 лет. Как вспоминал в своих мемуарах (книга «Расстрельная команда») бывший начальник СИЗО № 1 Олег Алкаев к арестованному Игнатовичу приходил тогдашний белорусский министр внутренних дел Владимир Наумов со словами:

«И, всё-таки, вспомни, куда ты дел тело Завадского»

Игнатович не только ничего не вспомнил, но и объявил «молчаливую голодовку», отказывался вставать с нар. На судебные заседания его приносили и клали на скамейку рядом с его коллегой и сослуживцем Маликом. Есть мнение: за кучу убийств Игантовичу не дали расстрел, только потому что он «вымолчал свой пожизненный приговор», не назвав имён.

Павел Шеремет уехал в Россию, где начал новую жизнь. В 2000-м году уставший от процессов демократизации Борис Ельцин ушёл в отставку, уступив место новому лидеру с качественно новым отношением к свободе слова и СМИ.

Шеремету, по инерции пытавшемуся говорить правду, предложили «снизить накал политической критики». В итоге Павел Шеремет, работавший в программе «Время» ушёл в марте 2000-го. Позже он каламбурил, говоря на камеру, что ему пришлось (цитата) «долгое время смывать позор «Времён».

Впрочем до окончательного ухода с ОРТ, мутировавшего в Первый канал, было ещё долгих 8 лет, которые Павел провёл на позиции руководителя отдела специнформпроектов. Шеремет стал гражданином Российской Федерации.

Белорусское государство злобненько «отомстило вдогонку». Вспомнили, что его надо бы лишить белорусского гражданства. Формально они были правы. Российский паспорт Павел приобрёл в момент действия старой версии белорусского закона «О гражданстве», предусматривавшего автоматическое аннулирование старого в момент вступления нового.

До самой смерти, несмотря на эмиграцию в Украину, Шеремет оставался российским гражданином, хотя на действия российских властей смотрел критически, метко и ёмко, а главное, пророчески сказав однажды:

«Россия идёт по пути Беларуси!»

Сколько боли было в этих словах человека, за которого когда-то заступился сам Борис Ельцин, несмотря на все свои пороки и недостатки продемонстрировав уважение к профессии журналиста и готовность защищать права СМИ на распространение правдивой информации.

Наступило новое время. Шеремет не принял ни август 2008-го, ни «Крым наш».

Его роковой ошибкой стал излишний антропологический оптимизм по части Украины, куда Павел уехал, став исполнительным директором и ведущим корреспондентом издания «Украинская правда».

«Вы не считаете, что вам что-то угрожает в Украине?» - в ходе одного из интервью Шеремету был задан этот провокационный, но очень важный, как оказалось, вопрос.

«Ну, конечно, нет», - не задумываясь ответил журналист. И ошибся.

Жестоко ошибся. Оказалось, что номинальный уровень демократии и уважения к свободе слова у «трёх славянских сестёр» очень разный. А вот всамделишная реальность у нас одна. Она выбраковывает, пожирает несогласных и неугодных. Готова к «размену» самых талантливых, самых дееспособных, самых перспективных и честных.

Что любопытно?

В 23.10, 19 июля 2016 года, за 8,5 часов до смерти Павел Шеремет встретился возле своего дома с группой мужчин из батальона «Азов» — структурного подразделения Национальной гвардии Украины. «Азов» самым активным образом участвовал в военном конфликте с Россией на Донбассе.

Павел вышел к группе мужчин (их было шестеро) в шортах, кофте и домашних тапочках. Разговор длился 10-15 минут. Будничный разговор. О чём? Об акции протеста, запланированной на следующее утро. Какое отношение имел к этому всему Павел Шеремет?

Спустя год после его смерти в документальном фильме «Убийство Павла» весьма интересный и, увы, обделённый оперативным вниманием в деле об убийстве Шеремета человек по имени Сергей Коротких сообщал журналистам, проводившим расследование причин и обстоятельств убийства, следующее:

- Возникла мысль, что это (прим. авт.: акцию протеста) необходимо как-то правильно подать… самим подсветить информационно… Ну, и естественно… с кем можно посоветоваться? Первый, кто на ум пришёл, это Паша. Я позвонил Паше, это легко проверить по биллингу. Он говорит: «Ну, я дома, подходи». Тем более — выясняется, что мы рядом.

Более интересного человека в окружении Шеремета, чем боевик Сергей Коротких, который получил украинский паспорт из рук Петра Порошенко за геройские баталии с сепаратистами в составе украинских вооружённых сил и за работу инструктором «Азова», невозможно представить.

Коротких (известный также по кличкам «Боцман» и «Малюта») тоже из Беларуси. Родился в 1974-м. Служил в разведбатальоне в 1992-1994 годах, учился в Институте национальной безопасности Беларуси (Высшая школа КГБ). Водил дружбу с неонацистами. Был отчислен. Коротких из той же «песочницы», что и осуждённый за убийство Завадского (когда-то работавшего личным оператором у Лукашенко) Валерий Игнатович. Солдат удачи. Человек, не гнушающийся ничем.

По другим данным Сергей Коротких — двоюродный брат Игнатовича, избежавший срока за такое родство и взаимодействие благодаря продуктивному сотрудничеству со спецслужбами Беларуси. Активно поработал «Боцман» и в Украине. Сергей Коротких возглавлял атаку украинских правительственных войск в Мариуполе.

После переезда в «Незалежную» этот солдат удачи заслужил себе лучшую репутацию у должностных лиц высшего звена в Украине. В частности, у Антона Геращенко. И у самого Авакова.

Какие консультативные услуги Павел Шеремет, автор легендарного фильма «Дикая охота», рассказывавшего о похищения белорусскими бандитами в погонах людей, в том числе, его коллеги и друга Дмитрия Завадского, мог оказывать Сергею Коротких? Ведь он не просто «мимо проходил». Он был задержан и посажен в изолятор, когда похитили и убили Завадского, потому что входил в систему координат тех людей, которые ликвидировали оператора, снявшего компрометирующие белорусские спецслужбы кадры.

Сергей Коротких 22 июля 2020 года пришёл на ток-шоу «Шустер LIVE» и сообщил, что с Шереметом он обсуждал… информационную поддержку шествия полка «Азов» с представителями профсоюзов, требовавших ввести мораторий на закрытие государственных шахт. Большего бреда представить себе невозможно.

Но в газете «Белорусский партизан», которая была создана Павлом Шереметом, осторожно озвучили, что незадолго до смерти Шеремет поссорился с Коротких. Журналист обещал боевику обнародовать данные о его мутном белорусском прошлом и специфике деятельности в Украине. Правда ли это? И не этот ли вопрос пытались обсудить в столь позднее время? Ответа нет. Есть факт.

После разговора с Коротких Павел Шеремет был взорван в своём автомобиле – вишнёвом Subaru, едва отъехав от своего дома, где он жил с Алёной Притулой. Всё произошло на пересечении Ивана Франко и Богдана Хмельницкого.

После взрыва журналист был ещё жив и даже с почти полностью оторванной ногой попытался выбраться через заднюю левую дверь. Помощь Шеремету пытались оказать случайные прохожие. Но он умер в машине «Скорой помощи» буквально через несколько минут.

По факту гибели журналиста Беларусь мстительно не проронила ни слова. Россия отделалась «информсводкой» о том, что Шеремет был гражданином РФ. Дескать, со святыми упокой. Президент Украины Пётр Порошенко, пришедший на прощание с Шереметом, требовал от спецслужб срочного раскрытия дела.

«Малюта» оперировал в эфирах украинских СМИ подозрительно белорусской терминологией. Говорил о том, что убийство – попытка «дестабилизации» украинского государства.

Но больше всего удивляло поведение украинских правоохранительных органов. Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе даже спустя месяцы после убийства Шеремета на вопросы журналистов отвечала уклончиво, используя обороты «Не помню» и «Не знаю» чаще, чем «Нами установлено» или «Мы пришли к выводу».

Это дело раскрывали журналисты, быстро смекнувшие, что набранная по объявлению украинская полиция либо не может (что плохо), либо не хочет (что хуже) расследовать дело.

Хроника преступления была воссоздана в фильме «Убийство Павла», появившегося через 10 месяцев в YouTube. Независимые корреспонденты-расследователи перелопатили сотни часов записей с камер наблюдения, установленных в районе проживания Шеремета и возле места его убийства. Они выяснили, что камерами запечатлены десятки машин, десятки свидетелей и, возможно, соучастников, которые просто…

Не попали в поле зрения Национальной полиции Украины

На кадрах видеосъёмки оказались

· Мужчина, готовивший место для крепления взрывного устройства на днище машины в 00.22, 20 июля 2016 года

· Женщина, производившая некие манипуляции, похожие на закладку взрывного устройства в 02.40

А ещё люди, крутившиеся в районе проживания и убийства Павла Шеремета в этот вечер до поздней ночи. По странному стечению обстоятельств, некоторые из них имели отношение к Службе безопасности Украины, как например, Игорь Устименко, в прошлом — кадровый сотрудник украинской спецслужбы, уволенный «по состоянию здоровья» 29 апреля 2014 года.

В последние дни жизни Шеремет и его гражданская жена видели слежку за собой. И следившие работали «демонстративно топорно» - не особо скрывались.

Убийцами Павла Шеремета была пущена в ход противопехотная мина МОН-50. Если бы на месте трагедии была мгновенно развёрнута операционная полевой хирургии, ей бы вряд ли удалось спасти легендарного журналиста. Он истёк кровью практически мгновенно.

«Боцман» был прав

Нелепая версия «дестабилизация обстановки в Украине» и сегодня является приоритетной у следователей, работающих по делу Шеремета. Исполнители этого преступления названы и арестованы 12 декабря 2019 года. Организатором теракта, по версии следствия, является некий ветеран АТО Aндрей Антоненко.

Причастной к преступлению считают волонтёра и врача Юлию Кузьменко. Это не единственная женщина в списке подозреваемых.

В деле фигурирует медсестра одного из парашютно-десантных батальонов ВСУ Яна Дугарь.В деле фигурирует медсестра одного из парашютно-десантных батальонов ВСУ Яна Дугарь.

Есть тут и целая супружеская пара — Владислав и Инна Грищенко. Тоже ветераны АТО.

Такой вот «криминальный квинтет»

Сплошная загадка. Когда убивали ратующего за всё русское в Украине Олеся Бузину, вопросов, согласитесь, было значительно меньше. Вернее, был один: как это пророссийскому литератору удавалось оставаться в живых так долго?

Убийцами, безусловно, могут быть люди, чьи имена приведены выше. Но могут быть и совершенно другие люди. Потому что президент Владимир Зеленский оказал следствию медвежью услугу, сказав, что, дескать, убийство должно быть обязательно раскрыто, иначе в кресле Авакова будет сидеть не Арсен Борисович, а кто-то другой.

Что ж! При таком подходе убийство точно будет раскрыто. А какой из вариантов правосудия по-украински будет выбран – это большой вопрос. Могут сесть

· реальные убийцы и реальные заказчики (маловероятно)

· настоящие киллеры, но в отсутствие тех, кто дело заказал (случается)

· абсолютно «левые» люди, набранные на скамью подсудимых, как и Нацполиция — по объявлению.

Как оно будет? Мы не знаем.

Кто заказал и зачем убили Шеремета? Огромный вопрос даже спустя 4 года.

Дадут ли на него ответ? Поживём – увидим. Но опыт и практика показывает, что раскрытых заказных убийств на территории бывшего СССР единицы.

Сегодня, 20 июля 2020 года, на месте гибели Павла Шеремета открыли памятник — чистый, но смятый лист бумаги, на котором написано на украинском «Павло Шеремет». Почему-то вспомнились слова Павла, который, покинув Минск, потеряв гражданство и оказавшись сначала в Москве, а потом в Киеве говаривал: «Я теперь и здесь чужой, и там не свой».

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