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Сколько стоит Родина?

Отличается ли продажа территорий от «преступных призывов» отчуждения
Сколько стоит Родина?

Совсем недавно Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании поддержал проект о признании отчуждения территорий России экстремизмом.

По данным Парламентской Газеты, его председатель Василий Пискарев отметил, что документ реализует положения, внесённые в Конституцию по итогам общероссийского голосования, согласно которым Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Устанавливается, что действия, направленные на отчуждение части территории страны (кроме тех, которые уточняют границы с соседними государствами), а также призывы к таким действиям не допускаются.

Теперь, помимо реального запрета на отчуждение российских территорий, будут штрафовать даже за публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России, до 300 тысяч рублей. За то же самое нарушение, но с использованием СМИ или Интернета — до 500 тысяч. В ходе пленарного заседания спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что Россия сможет потребовать экстрадиции иностранцев за призывы к возврату наших территорий.

Вот, видимо, где собака-то и зарыта. Смысл, как обычно, имеет две стороны. Рассмотрим первую. Логично и понятно – присоединили Крым, укрепились, запомнили, зафиксировали – никакого пути назад нет. Подтвердили всеобщими поправками к конституции. Далее, вторая сторона. Нужно карать несогласных. Именно карать, да так, чтобы другие боялись. Написал пост в Интернете, про то, что Крым украинский – будьте любезны, положите в копилочку 300 тысяч деревянных. А если бунтуешь и рвешь волосы на голове– уже полмиллиона. Экстремист, как-никак. И всё бы ничего, и казалось бы, правильно – так их, этих экстремистов, да только с себя не нужно начать?...

А начали то с себя еще в далеком 1867 году, когда состоялась сделка между правительствами Российской империи и Северо-Американских Соединённых Штатов, в результате которой Россией за 7,2 млн долларов была продана Аляска общей площадью 1 518 800 км?. Помните такое?

Так вот, видимо, не забыли. Давайте теперь вернемся не в такую далекую историю и вспомним одну из самых невыгодных за последние 10 лет международную договорённость. По итогам переговоров действующих на тот момент президента РФ Дмитрия Медведева с норвежским премьер-министром Йенсом Столтенбергом, Москва и Осло достигли компромисса по вопросу раздела континентального шельфа Баренцева моря и Северного Ледовитого океана. На уступленной Москвой заполярной территории учёные королевства обнаружили 300 млн кубометров залежей углеводородов или 1,9 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте. Свои новые запасы норвежцы оценили в 30 млрд евро. Это один.

Как мы уже сообщали ранее, в 2004 году было заключено, а в 2005 году ратифицировано соглашение между РФ и КНР о передаче острова Тарабаров, западной части Большого Уссурийского и некоторых мелких островов, что вызвало неоднозначную реакцию в российском обществе. В результате демаркации российско-китайской границы в 2005 году в 2008 году острова Тарабаров и половина Большого Уссурийского были переданы КНР, войдя в состав провинции Хэйлунцзян

Попытка граждан РФ, живущих в Хабаровском крае, провести референдум для оценки изменений границы края; и о доверии губернатору края, давшему письменное согласие на передачу островов; и о доверии президенту, подписавшему соглашение, была организована в строгом соответствии с законом (май 2005 года). Законодательная дума края отказалась рассматривать документы, а при их повторном направлении отказала в разрешении проводить его. Это два.

Помните, как даже стилист Сергей Зверев, выходил протестовать один на Красную площадь? Напомним, что тогда в уникальной природоохранной зоне Байкала собирались строить огромный завод по выкачиванию глубинных вод озера с проектной мощностью 528 тысяч литров в сутки! Вдумайтесь просто в эту цифру! И кто же был конечным бенефициаром завода? Наши дорогие братья из Поднебесной. 99% акций компании «АкваСиб» принадлежало им, а 1% россиянке Ольге Мульчак. Чья дочь, используя подставные компании со своим мужем китайцем, контрабандой вывозили ежемесячно по 150 вагонов леса. Китаец получил пять лет лишения свободы. И ведь это только то, что предано огласке. А сколько леса сейчас вывозится в Китай? Сколько наших земель уже продано нашим азиатским соседям? Это три.

Что же на повестке дня сегодня? Уважаемая Мария Захарова от лица МИД России вещает о новой стадии диалога с Японией, в рамках которого обсуждается заключение мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

«В диалоге с Токио мы всегда исходили из нерушимости наших границ, подчеркивали необходимость признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая полную принадлежность Южнокурильских островов Российской Федерации. Никаких изменений нет. Мало того, никаких изменений быть не может», - отметила Захарова

В настоящее время на Курилах ведется совместная хозяйственная деятельность, однако целостности границ Российской Федерации по этому вопросу нарушено не было. Никаких официальных бумаг в этом отношении не подписывалось и решений по отчуждению или продаже не обнародовалось. Как будет на самом деле и помогут ли поправки в конституцию, если Японцы по тем или иным причинам убедят Россию забрать эти острова себе, покажет время. И если нечто подобное произойдет, то будет очень интересно понаблюдать за тем, какую ответственность понесли люди, принявшие такое решение и будут ли они причислены к экстремистам?

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20 июль 2020 /
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