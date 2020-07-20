В глубоких океанах живут самые черные рыбы на земле, которые поглощают свет

На нашей планете существуют рыбы, которые поглощают свет

Вода быстро рассеивает солнечный свет, поэтому даже на 100-метровой глубине морей и океанов стоит кромешная тьма. Чтобы хоть как-то ориентироваться в пространстве, многие глубоководные создания прибегают к так называемой биолюминесценции — способности живых организмов светиться в темноте. Однако, недавно американские ученые выяснили, что рядом с этими светящимися созданиями также живут рыбы, которые используют темноту в качестве маскировки. Их тела покрыты клетками, которые буквально поглощают любые световые лучи — можно сказать, что глубоко под военными и рыбацкими кораблями плавают «черные дыры». А маскировка им нужна, чтобы подкрадываться к потенциальным жертвам и внезапно на них нападать. В общем, на больших глубинах идет суровая борьба за выживание.

Черные рыбы

По данным научного издания Science Alert, на данный момент ученым известно только 16 видов «самых черных» рыб. Они были обнаружены и пойманы при помощи робот ов с дистанционным управлением в глубинах Мексиканского залива (Атлантический океан) и залива Монтерей (Тихий океан). Помимо рыб, примерно на 2-километровой глубине, были пойманы и другие живые создания. Но внимание ученых привлекли именно глубоководные обладатели жабр и необычного покрова тела. Некоторые из них уже были известны ученым, но об их способе маскировки они узнали впервые.

На удивительную способность рыб поглощать свет обратила внимание зоолог Карен Осборн (Karen Osborn) из Смитсоновского национального музея естественной истории. Она попыталась сфото графировать выловленных рыб на камеру, но была огорчена — чтобы заменить на снимках глаза, зубы и другие части тела необычных созданий, нужно очень постараться. Чтобы убедиться в этом, взгляните на фото графию длиннорогого саблезуба (Anoplogaster cornuta), который я приложил ниже. Эти рыбы достигают 18-сантиметровой длины и обладают множеством зубов. Некоторые ученые считают их «самыми страшными животными в мире».

Поглощение света

Чтобы выяснить, чем именно обусловлено умение глубоководных рыб поглощать свет, ученые изучили структуру их внешнего покрова. Оказалось, что их внешний покров состоит из большого количества меланоцитов — клеток кожи, которые вырабатывают вещество меланин. А это вещество, в свою очередь, как раз имеет свойство поглощать солнечный свет. Эффект поглощения усиливается плотным расположением клеток в два ряда — если частицы света и протиснутся между первым слоем, они попадут в ловушку второго слоя.

При дальнейшем изучении строения глубоководных рыб выяснилось, что необычными клетками покрыта не только их внешняя оболочка, но и некоторые органы. Например, одно из выловленных созданий обладает черным желудком. Если подводный хищник съест светящееся в темноте животное, частицы света не смогут протиснуться сквозь желудок. Эволюция распорядилась очень по-умному — если бы желудок рыб оставался прозрачным, после очередной трапезы они могли бы стать видимыми. А все потому, что жертвы как назло могли бы начать светиться, предупреждая сородичей об опасности.

По расчетам ученых, покрывающие внешнюю оболочку и внутренние органы рыб клетки способны поглощать около 99,5% падающих частиц света. То есть, они будто бы покрыты самым черным материалом в мире — так называемым вантаблэком (Vantablack). Этот материал был разработан в лабораторных условиях и способен поглощать 99,96% света. Подробнее о нем рассказывал автор Hi-News.ru Николай Хижняк — рекомендую его статью к прочтению, потому что в будущем вы точно будете видеть упоминание материала. Ведь он уже используется во многих сферах и особенно пригодился при строительстве космических кораблей.

Стоит отметить, что поглощающими свет телами обладают не только глубоководные рыбы. Относительно недавно я публиковал статью о том, каким зачем самый черный цвет в мире присутствует в крыльях бабочек. Точного ответа на этот вопрос нет, но ученые предполагают, что черные элементы на их крыльях помогают регулировать температуру тела и привлекать внимание самок. Также может быть, что они помогают бабочкам скрываться от различных хищников.