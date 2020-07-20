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Сколько еды может съесть человек за 10 минут?

Сколько еды может съесть человек за 10 минут?

фото из Чемпионата по поеданию хот-догов в Нью-Йорке

За всю историю своего существования, человечество придумало огромное количество видов спорта. В одних только Олимпийских играх насчитывается 57 спортивных дисциплин, а в мероприятие 2020 года планировалось добавить еще 8 новых соревнований. Участвуя в них, спортсмены демонстрируют удивительные способности своих организмов — для достижения рекордных результатов необходимы годы усердных тренировок. Как правило, участники большинства спортивных соревнований обладают крепким здоровьем, но в мире существуют состязания, в рамках которых люди попросту губят свои организмы. Одно их таких соревнований — ежегодный Чемпионат по поеданию хот-догов на полуострове Кони-Айленд (США). Участники мероприятия способны за несколько минут запихнуть в себя десятки булочек с сосиской. Но как им это удается?

 


Кто ест больше всех?

Соревнования по поеданию хот-догов организуются сетью американских закусочных Nathan’s Famous начиная с 1972 года. Мероприятие проводится строго 4 июля каждого года — в 2020 году он тоже прошел но, из-за риска распространения коронавируса, участники и зрители были обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. В ходе состязания, участники стоят за длинным столом с кучей хот-догов и напитков. Их цель довольно проста — для победы нужно съесть как можно больше булочек за 10 минут. Чтобы предотвратить возникновение ожогов, хот-доги подаются слегка остывшими. Использование приправ не запрещено, но они используются редко — участникам достаточно запивать булочки водой.

Сколько еды может съесть человек за 10 минут?

Участники чемпионата и огромный стол

На данный момент рекордсменом по поеданию хот-догов считается американец по имени Джои Честнат (Joey Chestnut). В рамках недавно прошедшего соревнования ему удалось за 10 минут съесть 75 булочек с колбасой. Предыдущий рекорд так же принадлежал ему — в 2018 году он выиграл конкурс в одиннадцатый раз, проглотив 74 хот-дога. Можно было бы подумать, что он страдает от лишнего веса, но нет — на вид он обладает вполне стройной фигурой. Помимо чемпионата по поеданию хот-догов, он участвует в соревнованиях по поеданию острого перца чили, мороженого и других продуктов.

Сколько еды может съесть человек за 10 минут?

Тот самый Джои Честнат, которому в ноябре 2020 года исполнится 37 лет

Вред переедания

По словам физиолога Джеймса Смолига (James Smoliga), хорошо «натренированный» человек за 10 минут может съесть даже 84 хот-дога. Об этом, по крайней мере, упоминается в материале от научного издания Science Alert. Все зависит от способности органов пищеварения растягиваться без физических повреждений. Тогда как обычный человек в рамках десяти минут съесть около десятка булочек, регулярные участники чемпионата справляются с этим в несколько раз лучше. А все потому, что их органы пищеварения уже привыкли к большим нагрузкам. В начале своей «карьеры» в 2005 году, Джои Честнат за одну минуту съедал 267 грамм хот-дога. К 2018 году он повысил этот показатель до 740 грамм.

Сколько еды может съесть человек за 10 минут?

Переедание обычно ведет к обжорству, но чемпион по поеданию хот-догов выглядит вполне здоровым

Поедатели хот-догов, прямо как спортсмены, улучшают свои способности. Только вот труд приверженцев настоящих видов спорта укрепляет их здоровье, тогда как участники американского чемпионата попросту губят свой организм. По мнению ученых, поедание большого количества пищи с последующим «растягиванием» органов явно несет за собой плохие последствия. Они уверены, что участие в соревнованиях может стать причиной ослабления кишечных мышц. Это явление опасно тем, что в организме человека будут накапливаться вредные вещества — пище попросту тяжело идти по желудочно-кишечному тракту.

Сколько еды может съесть человек за 10 минут?

Интересный факт: в одном хот-доге содержится около 290 калорий

Опасность состоит не только в огромном количестве пищи. Не стоит забывать, что хот-доги относятся к фастфуду, который считается крайне вредной для человеческого организма пищей. Например, в 2018 году автор Hi-News.ru Сергей Грэй рассказал о том, что «быстрая еда» воздействует на нас как инфекция — иммунные клетки чуть ли не сходят с ума.

20 июль 2020 /
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