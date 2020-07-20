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10 самых таинственных музейных экспонатов в мире

10 самых таинственных музейных экспонатов в мире

Кадр из фильма «Ночь в музее 2»

Сегодня каждый человек имеет возможность взглянуть на исторические объекты — достаточно сходить в музей, который есть практически в каждом крупном городе. В них хранятся тысячи различных экспонатов, которые тщательно изучаются экспертами. Благодаря их труду, мы знаем, когда именно был создан тот или иной исторический объект и для чего он использовался. Однако, во многих музеях также хранятся загадочные предметы, о предназначении которых ученым остается лишь догадываться. Речь идет о разнообразных статуях, картинах и фигурках, смотря на которые ученые просто пожимают плечами — они просто не знают, что это такое, вот и все. Недавно представители Йоркширского музея (Англия) призвали кураторов музеев рассказать о самых загадочных объектах, которые у них хранятся. Оказалось, фигурок и картин с неизвестным назначением у них довольно-таки много.

 


Загадочный зверь

Например, в самом Йоркширском музее хранится золотая фигура IX века в форме вымышленного зверя. У него есть два рога, голубые глаза и высунутый язык. Ученые предполагают что в два рога заливались какие-то вещества, а язык использовался для подвешивания предмета на стене или шее человека. Но что именно хранилось в этому сосуде и зачем его нужно было подвешивать — никому не ясно. Скорее всего, предмет использовался для проведения ритуалов. Может, это деталь какого-то древнего механизма и ученым только предстоит собрать этот конструктор. В общем, сотрудникам музея не до скуки — нужно изучать историю и делать сенсационные открытия.

10 самых таинственных музейных экспонатов в мире

Может, у вас есть предположения насчет предназначения этого «амулета»?


Портрет человека

А в Нью-йоркской художественной галерее хранится другой загадочный объект — картина с названием «Портрет неизвестного пожилого мужчины с усами». Когда лицо человека рисуют на холсте, он должен на протяжении нескольких часов сидеть и ему нельзя даже шелохнуться. У нарисованного мужчины с усами явно немела пятая точка и он обладал необычайной терпеливостью. Но ради чего? Чтобы на портрете даже не указали его имя? Вырисовывается очень странная ситуация и ученые понятия не имеют, для чего был нарисован портрет. Может, этот мужчина был другом художника и помогал ему отточить свои навыки? Вполне возможно, но это не точно.

10 самых таинственных музейных экспонатов в мире

«Портрет неизвестного пожилого мужчины с усами»


Фигурка для настольной игры?

В Англии есть Музей Йоркского замка и он тоже полон объектов с загадочной историей. Как известно, многие археологических находки в конечном итоге отправляются в музеи. Так вот, в 1938 году один человек принес им 20-гранный кусок дерева. Можно было бы предположить, что он сам его сделал, но нет — предмет был изготовлен примерно между 1840-1880 годами. Но для чего была нужна эта граненая деревяшка? На ум приходит только предположение о том, что эта фигурка из древней настольной игры. Но точного ответа на вопрос у ученых нет.

10 самых таинственных музейных экспонатов в мире

Один вопрос — зачем?


Боевые камни

Примерно такой же объект есть в коллекции британского Музея Эшмола. Каменные шарики, которые показаны на фотографии ниже, были изготовлены во времена неолита или раннего Бронзового века — это 4000-1400 годы до нашей эры. У кураторов музея есть несколько предположений насчет предназначения этих фигурок. Во-первых, они могут быть ритуальными инструментами для предсказаний. Во-вторых, эти камешки могли использоваться древними людьми в качестве оружия. А третья версия гласит, что это — первые попытки древних людей создать абстрактное произведение искусства.

10 самых таинственных музейных экспонатов в мире

Выглядит красиво, но зачем эти шарики вообще нужны?


Загадочное устройство

Объект, который оказался в руках кураторов британского Музея истории науки Уиппла — это явно какое-то изобретение неизвестного инженера. Оно представляет собой коробочку из красного дерева и латуни. Конструкция оснащена зеркалом, которое поворачивается при помощи специальной ручки. В устройстве есть место для установки дополнительного зеркала. Выглядит интересно, но ученым ничего не понятно. А ведь объект появился у них уже довольно-таки давно. Остается надеяться, что это не волшебное устройство, способное решить все проблемы человечества. Было бы обидно иметь такую штуку под рукой и не уметь им пользоваться.

10 самых таинственных музейных экспонатов в мире

Может, кто-то пытался изобрести фотоаппарат?


Устрашающий мотиватор

Сотрудники Оксфордширского музея, который тоже расположен в Англии, однажды нашли в поле деревянное нечто с шипами. Сотрудники смеются, что их начальник держит эту штуку в углу своего стола и называет «мотиватором». Но что это такое, опять же, никому неизвестно. На самом деле, это похоже на ударную часть булавы — холодного оружия, которое использовалось нашими предками с давних времен. Интересно, сотрудники музея рассматривали такой вариант?

10 самых таинственных музейных экспонатов в мире

Действительно, эта штука мотивирует одним своим видом


Стоматологический инструмент

У Королевского колледжа врачей и хирургов Глазго (Шотландия), тоже есть собственный музей. Самым таинственным предметом своей коллекции они считают инструмент, который мог использоваться древними стоматологами. Но, знаете, это нечто больше похоже на орудие пыток. Так и вырисовывается картина, где этот инструмент тесно сжимает части тела провинившегося человека. Сотрудники колледжа относятся к этому предмету с юмором и называют «ножом для пиццы». А что, действительно похоже!

10 самых таинственных музейных экспонатов в мире

Инструмент для пыток или нож для пиццы?


Маленькие гробы

В Национальных музеях Шотландии хранятся миниатюрные гробы, которые были обнаружены в 1836 году на шотландской горе Артурс Сит. Внутри каждого гробика находится фигура человека, для каждого из которых была сшита идеально подходящая им по форме одежда. Кем были созданы эти жуткие фигуры и для чего, никому не ясно. Возможно, это какой-то сувенир, но в теорию о ритуальном предназначении верится больше.

10 самых таинственных музейных экспонатов в мире

Вряд ли это детские игрушки…


Жуткий экспонат

История Национальной коллекции кожи (Англия), вполне может стать основной для фильма ужасов. Однажды в руки сотрудников музея попала жестяная банка с фрагментами кожи какого-то животного и фотографией ребенка. Считается, что из этой кожи когда-то был сделан головной убор в форме древнеегипетской богини Мут. Но как именно выглядела шапка и из-за чего она рассыпалась на мелкие частицы — большая загадка. Есть предположение, что артефакт был взят из гробницы Тутанхамона. Но откуда взялась фотография ребенка и кто это?

10 самых таинственных музейных экспонатов в мире

Выглядит как кадр из фильма ужасов


Волшебная палочка

Напоследок, стоит рассказать о необычном экспонате музея Замка Норвич, который тоже расположен в Великобритании. В их распоряжении есть палочка с головами на конце. Исследователи уже несколько лет подряд не могут понять, что это. Какая-то очень красивая катушка для ниток? Волшебная палочка, или вообще — держатель туалетной бумаги? Наверное, ответ на этот вопрос никогда не будет найден.

10 самых таинственных музейных экспонатов в мире

Есть предположения о том, что это такое?

20 июль 2020 /
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