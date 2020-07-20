Ощущаете ли лично вы последствия изменения климат а? Ответ будем ждать здесь!

Мир может увидеть, как ежегодные глобальные температуры впервые за ближайшие пять лет преодолеют ключевой порог, об этом сообщает метеорологическое агентство ООН. По прогнозам Всемирной метеорологической организации, существует 20%-ная вероятность того, что глобальные температуры будут на 1,5 градуса Цельсия выше среднего доиндустриального уровня по крайней мере в течение одного года между 2020 и 2024 годами. Напомним, что отметка в 1,5°C — это максимальный порог повышения глобальной температуры, как указано в Парижском соглашении 2015 года. Хотя за новым годовым максимумом может последовать несколько лет с более низкими средними температурами, преодоление этого порога будет рассматриваться как еще одно доказательство того, что международные усилия по сдерживанию изменения климат а не работают.

Можно ли остановить изменение климат а?

По словам Макса Дилли, директора климат ического обслуживания Всемирной метеорологической организации, текущая ситуация с ростом глобальной температуры показывает, насколько близко мы подходим к тому, что пытается предотвратить Парижское соглашение. Как пишет Associated Press, вполне возможно, что странам удастся достичь поставленной в Парижском соглашении цели – поддерживать уровень глобальной температуры значительно ниже 2 градусов по Цельсию. В идеале, рост температуры не должен превышать 1,5°C к концу столетия.

Однако любая задержка просто уменьшает окно, в течение которого все еще будет время, чтобы обратить вспять эти тенденции и вернуть температуру обратно в эти пределы. Ученые полагают, что средние температуры во всем мире уже сейчас по крайней мере на 1°C выше, чем в 1850-1900 годах из-за антропогенных выбросов парниковых газов.

Такие данные приведены в ежегодном климат ическом прогнозе, основанном на нескольких долгосрочных компьютерных моделях, составленных под руководством Управления метрополитена Соединенного Королевства. Отметим, что ранее климат ические модели доказали свою точность, потому что основаны на хорошо понятных физических уравнениях о влиянии парниковых газов в атмосфере. Сегодня исследователи могут делать более точные прогнозы о климат е, чем о погоде. Физика, стоящая за ней, тверда, как скала.

Хотя достижение порога в 1,5 градуса по Цельсию является «кричащим предупреждающим сигналом», он не должен отвлекать внимание от общих усилий по сокращению антропогенных выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году. ВМО отмечает, что модели, используемые для прогноза, не учитывают влияние, которое пандемия коронавирус а может оказать на сокращение выбросов согревающих планету газов, таких как углекислый газ. Но эксперты говорят, что любое связанное с пандемией снижение выбросов, скорее всего, будет кратковременным и может фактически повредить усилиям по прекращению использования ископаемого топлива.

Воздействие коронавирус а – это частичная остановка экономики во всем мире. Но изменить то, как мы это делаем, можно только при здоровой экономике. Дилли, официальный представитель ВМО, сказал, что рекордные температуры, такие как те, которые в настоящее время наблюдаются в Арктике, являются результатом выбросов, закачанных в атмосферу десятилетия назад, поэтому попытки изменить будущее течение климат а должны произойти в ближайшее время.

Изменение климат а можно сравнить с океанским лайнером, который долго-долго поворачивает. Это послание, о котором люди должны заботиться в своей повседневной жизни. Мы должны отдавать себе отчет в том, что сколько чего и зачем мы потребляем, как мы голосуем, как утилизируем мусор и обо всем остальном. Ситуация такова, что только радикальные изменения и общие усилия могут остановить нашу планету от превращения в пережареную на солнц е котлету.