Орел Вашингтона

Птица, изображенная на этом рисунке Джона Одюбона, никогда не существовала, хотя сам художник утверждал обратное. Долгое время ученое сообщество считало эту птицу гипотетическим видом, описанию которого недоставало одной важнейшей детали — коллекционных материалов.

Даже самое подробное описание внешнего облика живого организма и особенностей его находки, если нет материальных свидетельств его существования, будет содержать в себе неопределенность. Без этого трудно говорить о его отличиях от других видов, а также проводить дальнейшие исследования. В последнее время технические возможности систематиков расширились. При недостатке фактического материала или при наличии природоохранных или этических ограничений на его сбор ученые вполне успешно описывают новые виды без сохранения голотипа — только на основании качественных фото графий или небольших образцов ДНК (см. картинку дня фото охота за новыми видами). Как бы то ни было, многочисленные издержки и необходимость неизбежных допущений пока не позволяет этой практике получить широкое распространение, и полномасштабная революция в научной методологии еще не наступила.

В догеномную эру расцвета описательной науки отсутствие типовых экземпляров часто приводило к возникновению гипотетических таксонов — настоящей головной боли специалистов по биоразнообразию планеты. Путей создания таких видов и подвидов множество, но наиболее характерным являлся следующий. Многочисленные путешественники эпохи Великих географических открытий привозили из заморских странствий зарисовки и рассказы об удивительных, никем не виданных ранее животных. Нередко эти зыбкие свидетельства брались европейскими и затем американскими учеными в качестве оснований для описания новых видов... представителей которых в дальнейшем никто более не встречал. Вымирание ли, недостаточно ли тщательные поиски или же ошибка в описании приводили к такой ситуации — исход один: на страницах ученых трудов, стремящихся к максимальной строгости и точности, вместо точек и восклицательных знаков появлялись знаки вопросов. Впрочем, современная наука имеет тенденцию эти знаки вопросов игнорировать, как правило обоснованно.

Одним из характерных примеров того, почему наличие опубликованного описания само по себе не может являться доказательством реальности таксона, служит так называемый орел, или орлан, Вашингтона. Согласно записям впоследствии прославленного американского художника, натуралиста и одного из основателей западной орнитологии Джона Джеймса Одюбона, в 1814 году в верховьях реки Миссисипи им был впервые встречен колоссальных размеров пернатый хищник, в котором Одюбон заподозрил неизвестный науке вид. Спустя несколько лет в штате Кентукки он смог наконец добыть и всесторонне изучить экземпляр. Рост птицы составлял около 1,2 м, а размах крыльев превышал 3 метра — это габариты крупного кондора! Одюбон назвал величественную птицу в честь первого президента совсем молодых тогда Соединенных Штатов — Falco washingtonii. Вкупе с описанием, опубликованном в эпохальном труде Birds of America, автор представил великолепную иллюстрацию сидящей на прибрежной скале огромной хищной птицы полностью бурой окраски.

Полноразмерный портрет маслом орла Вашингтона авторства Одюбона, 1836–1839 гг. Иллюстрация с сайта Смитсоновского музея американского искусства americanart.si.edu, где хранится портрет

Очевидных соответствий рисунку и описанию Одюбона в современной американской авифауне нет. Габариты двух других крупных пернатых хищников материка — беркута и белоголового орлана — и близко не достигают тех значений, что даны в описании «орла Вашингтона». Местонахождение типового экземпляра вида и других исторических чучел и тушек аналогичных птиц не было известно. По этой причине статус данного таксона долгое время оставался спорным. Поскольку молодые особи белоголовых орланов имеют полностью бурую окраску, может, это был необычайно крупный орлан? Или, возможно, это был действительно хорошо обособленный, но вымерший в позапрошлом веке вид того же рода? А может, это был настоящий орел рода Aquila либо представитель вовсе не известного ученым рода? В конце концов, не мог ли знаменитый натуралист ошибиться в измерениях или нарочно присвоить добытой птице завышенные габариты, как это нередко любят делать заядлые охотники?

Неожиданное и, с другой стороны, вполне ожидаемое решение загадки «орла Вашингтона» было опубликовано месяц назад в журнале Bulletin of the British Ornithologists’ Club в статье американского орнитолога Мэттью Хелли из Дрексельского университета в Филадельфии. Проведя скрупулезный анализ архивных, в том числе ранее не публиковавшихся, источников, он установил: вне всяких сомнений первый описанный иллюстратором и натуралистом с мировой славой новый вид птиц был «продуктом плагиата и выдумки». Поза и мелкие анатомические неточности убедительно свидетельствуют о том, что «орел Вашингтона» не был срисован с добытой птицы, как утверждал Одюбон, а был скопирован с присущим автору реализмом из более ранних работ других авторов, опубликованных в 1802–1812 годах. Слова художника об имеющихся экземплярах птицы и условиях их добычи уже при его жизни подвергались сомнению и расходятся с его личными дневниками. «Изобретение» величественной птицы, названной в честь знаменитого политического деятеля, являлось для Одюбона вовсе не научным, а карьерным шагом с целью убедить представителей британской знати продвигать его работу, что впоследствии блестяще удалось. По словам Хелли, «оседлавший „птицу Вашингтона“ Одюбон прилетел на ней к широкой известности, а затем активно поддерживал обман на протяжении более 20 лет, вплоть до своей смерти, десятилетиями способствуя путанице среди ученых и широкой общественности».

1A–1C — оригинальная иллюстрация «птицы Вашингтона» Д. Д. Одюбона, опубликованная в 1826 году. 2A–2B — гравюра с изображением беркута авторства Томаса Мильтона (Thomas Milton) на основании рисунка Сиденема Эдвардса, опубликованная в работе The Cyclopaedia 1802 года. 2C — нога хищной птицы ("Falco’) из британского издания The Cyclopaedia 1812 года. 3A–3B — перегравировка авторства Уильяма Мюррея, опубликованная в 1806 году. 3C —перегравировка авторства Х. С. Таннера, год публикации неизвестен. Иллюстрация из статьи M. R. Halley, 2020. Audubon's Bird of Washington: unravelling the fraud that launched The birds of America

Говоря о гипотетических видах, следует четко осознавать главную особенность этого понятия: мы не можем уверенно говорить о том, что таксон действительно существовал. Как и гигантский орел авторства Одюбона, многие из таких форм аналогичным образом были придуманы, описаны на основании искаженных свидетельств либо на основании экземпляров аберрантного или гибридного происхождения — и, таким образом, не имеют права претендовать на статус полноценной единицы глобального биоразнообразия. Однако для целого ряда «голых» описаний некоторые детали их истории или новые открытия могут дать основания полагать, что описываемые жизненные формы все-таки существовали.

Отличным примером служат два до недавнего времени гипотетических вымерших вида воробьинообразных птиц архипелага Мадейра. Молодой британский путешественник, энтузиаст изучения природы Африки Томас Эдуард Боудич в компании с женой Сарой Боудич Ли (Sarah Bowdich Lee) в 1822 году отправился в ставшую для него последней экспедицию на «черный континент», по пути посетив Мадейру и проведя на островах несколько месяцев. Боудич стал единственным специалистом, давшим описание внешнего облика двух птиц, которые нынче нехарактерны для местной фауны. В числе добытых им на острове Порту-Санту пернатых был дрозд коричневой окраски с желтыми пятнышками на теле и такого же цвета основанием подклювья. А предположительно вьюрковая птица с Мадейры, которую Боудич описал как близкую к американским дубоносовым кардиналам из рода Goniaphea (ныне Pheucticus), имела черную окраску оперения за исключением синей головы.

Слева — Томас Эдуард Боудич, портрет авторства Уильяма Дерби (William Derby). Рисунок с сайта ru.wikipedia.org. Справа — титульная страница вышедших посмертно дневников Боудича о его последнем путешествии. Иллюстрация с сайта splrarebooks.com

10 января 1824 года в возрасте 32 лет Боудич умер от малярии в Банжуле — британском военном посту, ныне столице Гамбии. Большая часть собранных им коллекционных материалов пропала на пути в Европу. Дневники натуралиста впоследствии были опубликованы его вдовой. Из них ученое сообщество и узнало о сделанных путешественником открытиях на островах Макаронезии. Однако ни изучавший фауну архипелага в 1832–1854 годах британский натуралист Ричард Томас Лау, ни последовавшие за ним ученые уже не встретили упомянутые выше два вида местных птиц. Действительно ли Боудич наблюдал последние дни двух ныне исчезнувших эндемичных птиц Мадейры, были ли это редкие залеты каких-либо материковых видов или объяснение этих находок было иным — без коллекционных экземпляров долгое время не было возможности установить.

Тем не менее сейчас мы знаем, что изначальное разнообразие птиц Мадейры (см. картинку дня Мадейрская пустельга) не ограничивается ныне живущими видами. Среди субфоссильных остатков птиц из позднеголоценовых отложений островов известны пять имеющих описание и еще как минимум пять потенциально валидных, но не описанных вымерших форм, наверняка являвшихся эндемиками архипелага. С острова Порту-Санту известны остатки совки рода Otus, количество и сохранность которых пока не позволяют дать таксону описание. На Мадейре найдены кости сипухи рода Tyto размерами мельче современного вида, который, вероятно, реколонизировал архипелаг вскоре после вымирания местной формы. На острове Бужиу (Bugio Island) в составе относящейся к Мадейре небольшой гряды Дезерташ жил отдельный вид перепелов. И, наконец... в конце прошлого столетия для главного острова архипелага находками фрагментов скелетов подтвержден факт недавнего присутствия дрозда рода Turdus, более крупного и длинноногого, чем единственный постоянно живущий там в наши дни вид рода — черный дрозд (T. merula), а также как минимум одного вида птиц из семейства вьюрковых.

Орел, которого никогда не было, и воробьиные птицы Мадейры, о которых мы долго не знали ничего, кроме кратких описаний их окраски, своими примерами говорят нам о том, что вынесенные за скобки принятых систематиками наименований объекты живой природы не стоит забывать — как известно, со временем многие загадки имеют свойство разрешаться. И, с другой стороны, все подобные случаи продолжают напоминать нам о критически важной роли зоологических и палеонтологических коллекций в деле познания человеком окружающего мира. Бережное хранение, тщательное этикетирование и продолжение сбора биологических образцов с соблюдением всех юридических и научных предписаний — необходимый залог успеха в этом нелегком деле.

Оригинальная иллюстрация «орла Вашингтона» из статьи M. R. Halley, 2020. Audubon's Bird of Washington: unravelling the fraud that launched The birds of America.

Павел Смирнов