Животное номер один

Перед вами иллюстрация из книги Карла Клерка «Шведские пауки» (Svenska spindlar / Aranei svecici). А изображен на ней паук Araneus angulatus (на рис. 1 — неполовозрелый самец, на рис. 2 — самка, на рис. 3 — расположение глаз, характерное для всего семейства). Этот вид в каком-то смысле может считаться животным номер один: именно он первым из всех получил свое нынешнее, валидное научное название.

Как ни странно, описал данный таксон не Карл Линней, а его сравнительно малоизвестный современник (и соотечественник) — Карл Клерк. Клерк всю жизнь проработал... клерком — сборщиком налогов в администрации города Стокгольма — и занимался наукой в свободное от основной работы время. Даже портретов его не сохранилось (не исключено, что портрет Клерка со спины, нарисованный специально для нашей заметки акарологом Анастасией Антоновской, — пока единственное в мире изображение этого исследователя). Как же так получилось, что какой-то клерк оказался (и по праву!) впереди самого Линнея?

Карл Клерк (Carl Clerck, 1709–1765). Рисунок © Анастасия Антоновская

Карл Клерк родился в 1709 году в Стокгольме в небогатой дворянской семье, он был на два года младше Карла Линнея. В 1726 году, в 17 лет, Клерк поступил в Уппсальский университет (старейший университет в Швеции и во всей Скандинавии, в котором c 1728 года обучался и Линней, впоследствии, с 1750-го по 1772 год, возглавлявший его в должности ректора). Но Клерк проучился в университете недолго: из-за финансовых затруднений в связи со смертью отца он уже в 1727 году вынужден был оставить учебу и вернуться в Стокгольм. В 1731 году он получил должность в городской администрации, которую занимал до конца жизни. Утверждают, что естественными науками Клерк заинтересовался довольно поздно, только в 1739 году, когда услышал в Стокгольме лекцию Линнея. Впоследствии Клерк переписывался с Линнеем, который высоко ценил научную работу младшего коллеги и способствовал избранию его в 1764 году (к сожалению, уже незадолго до его смерти) членом Шведской королевской академии наук.

Описанная Линнеем бабочка, названная им в честь Клерка — Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758) (первоначально Phalaena clerkella). фото © Donald Hobern с сайта flickr.com

Титульный лист книги Клерка «Шведские пауки», изданной в Стокгольме в 1757 году тиражом 496 экземпляров. Это одна из первых монографий, посвященных региональной фауне определенной группы живых организмов

В 1757 году Клерк опубликовал главный научный труд своей жизни — вышеупомянутую книгу, полное название которой: Svenska Spindlar uti sina hufvud-slagter indelte samt under nagra och sextio sarskildte arter beskrefne och med illuminerade figurer uplyste, pa Kongl. Vetensk. Societ. i Upsala befallning utgifne / Aranei Svecici, descriptionibus et figuris aeneis illustrati, ad genera subalterna redacti, speciebus ultra LX determinati, auspiciis Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis («Шведские пауки, разделенные на основные роды и описанные как шестьдесят с лишним видов и проиллюстрированные цветными рисунками, издано по постановлению Уппсальского королевского научного общества [в котором состоял автор]»). Большинство из 170 страниц этой книги разделены на две половинки: в верхней — текст на шведском, в нижней — на латыни. Из подробно описанных в книге «шестидесяти с лишним» видов пауков 54 признаны современными арахнологами (специалистами по паукам) валидными. Часть названий считается синонимами для других описанных Клерком видов, а часть не учтена, так как невозможно достоверно установить, какой именно вид из известных сегодня скрывается под описанием (коллекция Клерка, к сожалению, сохранилась не полностью).

Метод описания, которым пользовался Клерк, в целом заимствован у Линнея. В те времена линнеевский подход к систематике еще не был общепринятым, но вскоре завоевал всемирное признание. После книги Клерка, в 1758 году, в том же издательстве вышло десятое издание книги Линнея «Система природы» (Systema naturae). Труд этот оказал на развитие систематики такое огромное влияние, что впоследствии именно он, вышедший немалым тиражом и занявший место на столах значительной части активно работавших естествоиспытателей того времени, был взят за отправную точку для зоологической номенклатуры (то есть названий животных). Согласно принятому в XX веке «Международному кодексу зоологической номенклатуры», условно считается, что эта книга вышла 1 января 1758 года (хотя на самом деле она вышла позже), а предложенные в ней названия имеют приоритет перед любыми другими. В связи с этим тысячи видов животных, особенно — обычных в Северной Европе, имеют линнеевские научные (латинские) названия. Если кто-то описывал их раньше десятого издания «Системы природы», его (этого кого-то) описания не принимают во внимание, а если позже — его названия по умолчанию (за некоторыми исключениями) считают младшими синонимами линнеевских и в качестве валидных не употребляют.

И только для одной работы, вышедшей до 1758 года, кодекс делает исключение — для «Шведских пауков» Клерка. Линней в десятом издании «Системы природы» тоже описал некоторое число видов пауков (39), но сделал это далеко не так подробно и основательно, как Клерк. Поэтому международным сообществом зоологов из вышеописанного правила и было после продолжительных дискуссий сделано это уникальное исключение: было решено условно считать, что книга Клерка тоже опубликована 1 января 1758 года, но при этом имеет приоритет перед книгой Линнея. Именно так самый первый описанный в «Шведских пауках» вид Araneus angulatus Clerck, 1758 (после состоящего из двух слов названия вида приведена фамилия автора этого названия и условно признанный год первоописания) и стал «животным номер один» — видом, название которого никак не может оказаться младшим синонимом ни одного другого, будучи старше всех без исключения других названий. Что же это за животное?

Оригинальные рисунки Карла Клерка, на основании которых гравером были подготовлены иллюстрации к описанию «животного номер один» — паука Araneus angulatus. Неполовозрелого самца, изображенного на рис. 1, Клерк поймал 18 июня 1756 года, 27 июня паук достиг половой зрелости, а прожил у Клерка до своей смерти 20 августа того же года. Изображение из статьи T. Kronestedt, 2008. Carl Clerck and what became of his spiders and their names

Вид Araneus angulatus (по-русски — крестовик угловатый) относится к семейству кругопрядов (Araneidae) — тех, чью паутину представляют себе люди в первую очередь, когда речь заходит о пауках. Тенёта (ловчие сети) этих животных являют собой плоскую структуру из натянутых радиальных паутинных опор, между которыми располагается липкая спиральная нить. Как и подавляющее большинство пауков, Araneus angulatus — хищник, охотящийся в основном на летающих насекомых. И хотя все пауки, плетущие ловчие сети, плохо видят, для них это не становится проблемой, ведь им это и не нужно! Благодаря различным волоскам и шипам на ногах, даже сидя в середине паутины, паук чувствует мельчайшие ее колебания и, как только добыча попадает в сеть, со всех восьми ног устремляется к ней.

Распространен этот вид почти по всей Палеарктике, так что, если вы живете во внетропической части Евразии, вы вполне сможете его обнаружить на прогулке в лесу. Отличить его от не менее широко распространенного близкого родственника, обыкновенного крестовика (Araneus diadematus Clerck, 1758), вам помогут выпирающие угловатые бугорки в верхней части брюшка, за которые он и получил свое название «угловатый» (angulatus) крестовик. Латинское родовое название Araneus означает просто «паук», а крестовиками представителей этого рода называют по-русски за характерный узор на брюшке.

Неполовозрелый самец, поджавший ноги в оборонительной позе, и самка Araneus angulatus. фото © Jean-Philippe Taberlet с сайта araneae.nmbe.ch

Самцы у этого вида, как и у многих других видов пауков, мельче самок, их брюшко менее объемное, поскольку задачи выносить яйца у них нет. Отличить самца от самки можно по пальпусам — совокупительным органам, которые находятся у самцов на особым образом видоизмененных конечностях-педипальпах, расположенных перед ходильными ногами. Самец поочередно вставляет в гениталии партнерши то одну, то другую педипальпу и впрыскивает сперму в семяприемники самки.

Самка Araneus angulatus возле своей паутины. фото © Jean-Philippe Taberlet с сайта araneae.nmbe.ch

Пауки — самый большой по числу известных науке видов отряд класса паукообразные (Arachnida): их описано уже больше 48 000 видов. Паукообразные, в свою очередь, входят в группу хелицеровых (Chelicerata), то есть животных, передние (расположенные непосредственно перед педипальпами) конечности которых преобразованы в специфические ротовые придатки — хелицеры. Вместе с многоножками, ракообразными и насекомыми (а также вымершими трилобитами) хелицеровые входят в самый большой по числу видов (да и по биомассе) тип животных — Arthropoda (членистоногие).

Помимо отряда пауки в состав паукообразных входят знакомые всем клещи, скорпионы, сенокосцы, а также множество удивительных и сравнительно малоизвестных существ: фрины, сольпуги, ложноскорпионы и некоторые другие.

Используемая биологами система живых существ, как известно, нередко меняется и даже большие отряды иногда перебрасывают из одной группы в другую. Пауки не стали исключением. Древние греки, начиная с Аристотеля, относили пауков (как и почти всех наземных членистоногих) к насекомым. В Средние века к насекомым стали относить и ракообразных, то есть словом насекомые (по-латыни Insecta, перевод греческого ??????, что означает «насеченные») называли почти всех тех животных, которых сейчас называют членистоногими. Лишь в XIX веке насекомыми стали называть только шестиногих, а в конце XX века из насекомых исключили даже некоторых бескрылых шестиногих (в частности, коллембол).

Возможными предками членистоногих, включая пауков, раньше считали существ, похожих на кольчатых червей и, по-видимому, родственных этой группе, если не принадлежащих к ней. Эта гипотеза описана, в частности, в классическом учебнике «Зоология беспозвоночных» Валентина Александровича Догеля. С появлением молекулярной филогенетики (метода, позволяющего оценивать степень родства организмов путем сравнения последовательностей нуклеотидов в их генах), ученым удалось выяснить, что всё, по-видимому, было не так. Сейчас полагают, что к числу сравнительно близких родственников членистоногих (в состав которых иногда помимо трилобитов, хелицеровых, многоножек, ракообразных и насекомых включают также онихофор и тихоходок) относятся круглые черви. Кольчатые же, несмотря на некоторое внешнее и внутреннее сходство с членистоногими, оказались ближе к моллюскам.

Филогенетическое древо членистоногих. Изображение с сайта biomolecula.ru, представляющее собой переведенную на русский иллюстрацию из сравнительно недавней статьи из журнала Nature об эволюции членистоногих, основанной на молекулярных данных

Карл Линней, которого по праву считают отцом современной биологической систематики, в 1758 году объединял всех пауков в род Aranea, включаемый им наряду с многоножками, ракообразными и некоторыми бескрылыми шестиногими в состав отряда бескрылые (Aptera) класса насекомые (Insecta). Клерк же еще в 1757 году рассматривал пауков как отдельную группу, с названием Aranei, включая в нее единственный род Araneus («роды», упомянутые в названии его книги, представляют собой скорее экологические группы: Клерк не использовал их названия с видовыми эпитетами, в отличие от названия Araneus). И если с названием рода очевиден приоритет Клерка, то с названием отряда до сих пор нет единого мнения о том, как же называть пауков: Aranei или Araneae (название, прижившееся в литературе XX века). Первое — множественное число от клерковского Araneus, второе же — от линнеевского Aranea (так в десятом издании «Системы природы», хотя в некоторых своих работах Линней использовал тот же вариант названия, что и Клерк, который, по-видимому, и позаимствовал его из одной из линнеевских публикаций). Вышеупомянутый «Международный кодекс зоологической номенклатуры» не распространяется на названия рангом выше надсемейства, то есть формально содержащееся в кодексе требование признавать приоритет Клерка над Линнеем к отряду не относится, хотя распространить его на отряд пауки и было бы логично. На Западе чаще употребляют вариант Araneae, в то время как многие отечественные специалисты предпочитают более логичный и более справедливый вариант Aranei. Один из ведущих российских арахнологов Кирилл Глебович Михайлов в своем пособии «Общая арахнология. Краткий курс» пишет, что на Международном зоологическом конгрессе в 1948 году было предложено восстановить приоритет названия Клерка и в дальнейшем именовать отряд Aranei, но, увы, не все зоологи прислушались к данной рекомендации.

Опубликовав свою замечательную монографию, посвященную шведским паукам, Клерк продолжил изучать членистоногих, сосредоточив свое внимание на следующем проекте. На сей раз его привлекли бабочки, большинство из которых он, правда, не описывал, а только изображал. Он, по-видимому, интересовался ими и в те годы, когда особенно активно занимался пауками: именно бабочкам была посвящена первая его научная публикация — заметка, вышедшая в 1753 году: описание тополевого ленточника (переписанного в 1758 году Линнем, который поэтому и считается теперь автором названия этого вида). До своей сравнительно ранней смерти от чахотки в 1765 году (Линней, который был старше Клерка на два года, пережил его на 13 лет) Клерк успел опубликовать (в 1759-м и 1764 годах) две части своего нового труда, озаглавленного «Изображения редких насекомых» (Icones insectorum rariorum). В подготовленных Клерком частях из насекомых представлены только бабочки. Для некоторых из них приведены изображения не только взрослых особей, но и гусениц. Известно, что Линней высоко ценил это издание. Научные иллюстрации, по качеству не уступающие современным, были во времена Клерка и Линнея редкостью. В частности, во многих трудах самого Линнея с иллюстрациями дела обстояли неважно.

Одна из страниц иллюстративной работы Клерка «Изображения редких насекомых»: гусеницы и взрослые особи (в большинстве случаев самцы и самки) бабочек-пядениц

А еще в 1761 году в периодическом издании «Труды Шведской королевской академии наук» (Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar) вышла небольшая заметка Клерка на шведском языке о методах сбора и содержания пауков. Так что и после завершения своего исследования Клерк, работая над новым научным проектом, пауков не забывал.

Не будем забывать о них и мы. Среди наземных членистоногих пауки явно уступают бабочкам и жукам как объект интереса любителей, да и профессионалов-арахнологов на свете меньше, чем энтомологов, и даже меньше, чем специалистов, профессионально изучающих некоторые группы насекомых, не столь богатые видами, как отряд пауки. Например, дневных бабочек известно менее 20 000 видов (а пауков, напомним, более 48 000), но работ, посвященных дневным бабочкам, выходит намного больше.

Некоторые (хотя и сравнительно немногие) виды пауков могут быть опасны для человека. Наверное, именно поэтому такое количество людей не любит и боится их. В литературных и кинематографических художественных произведениях пауков часто изображают как отвратительных и опасных существ. По распространенности подобных изображений с пауками могут соперничать, пожалуй, только змеи (другая замечательная группа животных, которой не повезло попасть в немилость к человеку). Такие произведения способствуют поддержанию в людях неприязни к паукам и, наверное, могут быть одной из причин, почему так мало начинающих любителей животных уделяют паукам особое внимание. А отсюда в конечном счете вытекает и недостаточная изученность пауков.

Кадр из кинотрилогии Питера Джексона «Хоббит» (2012–2014): Мартин Фримен в роли Бильбо Бэггинса сражается с гигантскими пауками. К сожалению, пауки часто фигурируют в художественных произведениях в качестве отвратительных монстров. Мы не думаем, что они этого заслужили

Хотелось бы, чтобы предрассудки, связанные с пауками, ушли в прошлое, а арахнофобия (боязнь пауков и неприязнь к ним) стала менее обычным явлением. Этому должны помочь научно-популярные работы об этих животных и положительные образы пауков в художественных произведениях. Кажется, такие образы в последнее время встречаются чаще. У Толкина гигантская паучиха Шелоб и ее несколько измельчавшие потомки — злобные и отвратительные существа, но в написанных несколько десятилетий спустя книгах Джоан Роулинг отношение к гигантским паукам уже не столь однозначное. В сказке младшего современника Толкина американского писателя Элвина Брукса Уайта «Паутина Шарлотты» паучиха Шарлотта — положительная героиня. А наш (и Роулинг) современник Хаяо Миядзаки уже в XXI веке снял короткометражный мультфильм «Водяной паук Монмон» (???????, Water Spider Monmon) про паука-серебрянку — описанный Клерком интереснейший вид Argyroneta aquatica (Clerck, 1758), представленный в Японии отдельным подвидом — Argyroneta aquatica japonica Ono, 2002. Водяной паук в этом мультфильме — тоже однозначно положительный герой.

Водяной паук смотрит из своего подводного жилища на ветвистоусого рачка. Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки «Водяной паук Монмон» (2006) про представителя одного из описанных Карлом Клерком видов — паука-серебрянку, встречающегося и в Швеции, и в Японии, и у нас в России. Изображение с сайта Музея студии Гибли www.ghibli-museum.jp в Токио, только в котором (и то далеко не всегда) и можно легально посмотреть этот мультфильм

Итак, давайте не будем забывать о пауках и не будем относиться к ним предвзято. А еще не будем забывать скромного клерка по имени Карл Клерк — незаурядного исследователя, сумевшего сделать в науке не так уж много, но работавшего на таком высоком уровне, что в выбранной им сравнительно узкой области он превзошел самого Линнея. Поистине, вдохновляющий пример.

Изображение из опубликованной в 1757 году книги Карла Клерка «Шведские пауки» (Svenska spindlar), непосредственно позаимствованное из статьи, в которой оно воспроизведено: T. Kronestedt, 2010. Carl Clerck and what became of his spiders and their names // European Arachnology, pp.105–117 (материалы XXIV Европейского арахнологического конгресса, состоявшегося в Берне в августе 2008 года).

Петр Петров, Евгения Прописцова