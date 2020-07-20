Электропогрузчик: особенности и преимущества

Складские погрузчики - это специальное оборудование, предназначенное для облегчения человеческого труда. С их помощью вы можете перемещать, понимать и опускать громоздкие товары, выгружать, загружать и сортировать. Производители выпускают складские погрузчики различных типов. Они отличаются по виду топлива (дизель, бензин и электродвигатель). В настоящее время самым востребованным является электрический вилочный погрузчик с аккумулятором.

Для привода электропогрузчика топливо не требуется. Благодаря этому, продукты сгорания отсутствуют, поэтому погрузчик может работать в помещении, не причиняя вреда работникам. Батарея длится 8,5 часов непрерывной работы устройства. Однако технические возможности во многом зависят от конструкции и модели электропогрузчика. Производители производят трёх- и четырехколесные складские устройства. Они отличаются по дизайну и имеют свои особенности.

Трёхопорные устройства характеризуются следующими:

Обладают низкой устойчивостью, и грузоподъемностью не более 2 тонн.

Имеют небольшой радиус поворота, не превышающий 90 градусов, поэтому их можно эксплуатировать в небольших помещениях, где есть другие виды складского оборудования. Основным преимуществом трёхопорного погрузчика является маневренность.

Четырехопорный электрический погрузчик характеризуется следующими:

Стабильность, потому что машина имеет прочную раму и опирается на четыре колеса.

Грузоподъемность намного выше, чем у трехколесного погрузчика.

Хорошие скоростные показатели и, следовательно, производительности.

Может выполнять более широкий спектр работ, из-за отсутствия риска опрокидывания машины.

По сравнению с другими типами вилочных погрузчиков, электрические устройства имеют ряд преимуществ: