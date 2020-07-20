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Электропогрузчик: особенности и преимущества

Складские погрузчики - это специальное оборудование, предназначенное для облегчения человеческого труда. С их помощью вы можете перемещать, понимать и опускать громоздкие товары, выгружать, загружать и сортировать. Производители выпускают складские погрузчики различных типов. Они отличаются по виду топлива (дизель, бензин и электродвигатель). В настоящее время самым востребованным является электрический вилочный погрузчик с аккумулятором.

Для привода электропогрузчика топливо не требуется. Благодаря этому, продукты сгорания отсутствуют, поэтому погрузчик может работать в помещении, не причиняя вреда работникам. Батарея длится 8,5 часов непрерывной работы устройства. Однако технические возможности во многом зависят от конструкции и модели электропогрузчика. Производители производят трёх- и четырехколесные складские устройства. Они отличаются по дизайну и имеют свои особенности.

Трёхопорные устройства характеризуются следующими:

  • Обладают низкой устойчивостью, и грузоподъемностью не более 2 тонн.
  • Имеют небольшой радиус поворота, не превышающий 90 градусов, поэтому их можно эксплуатировать в небольших помещениях, где есть другие виды складского оборудования. Основным преимуществом трёхопорного погрузчика является маневренность.

Четырехопорный электрический погрузчик характеризуется следующими:

  • Стабильность, потому что машина имеет прочную раму и опирается на четыре колеса.
  • Грузоподъемность намного выше, чем у трехколесного погрузчика.
  • Хорошие скоростные показатели и, следовательно, производительности.
  • Может выполнять более широкий спектр работ, из-за отсутствия риска опрокидывания машины.

По сравнению с другими типами вилочных погрузчиков, электрические устройства имеют ряд преимуществ:

  • Складские устройства, приводимые в действие электродвигателем, абсолютно безопасны для людей и окружающей среды. Во время эксплуатации токсичные вещества не выделяются. Только электрические погрузчики могут быть использованы в закрытых помещениях.
  • Бесшумная работа, что достигается, благодаря отсутствию процесса сгорания в двигателе, поэтому работать с такими устройствами удобнее и приятнее.
  • Когда мы сравниваем стоимость покупки топлива и необходимость зарядки аккумулятора, преимущества использования электрического вилочного погрузчика очевидны. Обслуживание складского устройства с электродвигателем минимально.
20 июль 2020 /
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