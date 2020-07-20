Электропогрузчик: особенности и преимущества

Складские погрузчики - это специальное оборудование,
предназначенное для облегчения человеческого труда. С их помощью вы можете
перемещать, понимать и опускать громоздкие товары, выгружать, загружать и сортировать.
Производители выпускают складские погрузчики различных типов. Они отличаются по
виду топлива (дизель, бензин и электродвигатель). В настоящее время самым
востребованным является электрический вилочный погрузчик с аккумулятором.
Для привода электропогрузчика топливо не требуется. Благодаря этому,
продукты сгорания отсутствуют, поэтому погрузчик может работать в помещении, не
причиняя вреда работникам. Батарея длится 8,5 часов непрерывной работы
устройства. Однако технические возможности во многом зависят от конструкции и
модели электропогрузчика. Производители производят трёх- и четырехколесные
складские устройства. Они отличаются по дизайну и имеют свои особенности.
Трёхопорные устройства характеризуются следующими:
Обладают низкой устойчивостью, и
грузоподъемностью не более 2 тонн.
Имеют небольшой радиус поворота, не превышающий
90 градусов, поэтому их можно эксплуатировать в небольших помещениях, где есть
другие виды складского оборудования. Основным преимуществом трёхопорного
погрузчика является маневренность.
Четырехопорный электрический погрузчик характеризуется
следующими:
Стабильность, потому что машина имеет прочную
раму и опирается на четыре колеса.
Грузоподъемность намного выше, чем у
трехколесного погрузчика.
Хорошие скоростные показатели и, следовательно,
производительности.
Может выполнять более широкий спектр работ,
из-за отсутствия риска опрокидывания машины.
По сравнению с другими типами вилочных погрузчиков,
электрические устройства имеют ряд преимуществ:
Складские устройства, приводимые в действие
электродвигателем, абсолютно безопасны для людей и окружающей среды. Во время
эксплуатации токсичные вещества не выделяются. Только электрические погрузчики
могут быть использованы в закрытых помещениях.
Бесшумная работа, что достигается, благодаря
отсутствию процесса сгорания в двигателе, поэтому работать с такими
устройствами удобнее и приятнее.
Когда мы сравниваем стоимость покупки топлива и
необходимость зарядки аккумулятора, преимущества использования электрического
вилочного погрузчика очевидны. Обслуживание складского устройства с
электродвигателем минимально.
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