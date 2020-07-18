Армения-Азербайджан. Большую войну можно предотвратить

«Русская планета» взяла интервью у председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова

Только при посредничестве России вновь обострившийся конфликт между Арменией и Азербайджаном можно будет решить.

Об этом в интервью «Русской планете» заявил председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Он также рассказал о том, почему ОДКБ не вступилась в конфликт и кому может быть выгодна очередная эскалация.

Обострение началось 12 июля на армяно-азербайджанской границе. Причем в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха – традиционного очага напряженности. Обстреливают Товузский и Тавушский районы, которые также граничат с Грузией.

Есть несколько версий причин произошедшего. В Ереване настаивают на том, что со стороны Азербайджана 12 июля подъехал УАЗ к армянским позициям, в результате было произведено несколько предупредительных выстрелов. Позже по территории Армении был открыт артиллерийский огонь. В Баку же, напротив, считают, что артиллерия впервые прозвучала с армянской стороны, таким образом Ереван нарушил режим прекращения огня.

- Можно ли предотвратить большую войну между Арменией и Азербайджаном?

- Можно, конечно, и нужно предотвратить. Но для этого надо, чтобы не какая-то контактная группа без конца решала этот вопрос. Нужно, чтобы президенты России, Азербайджана и премьер Армении – ведь он там сейчас главный, а не президент - сели и решили этот вопрос. Есть даже схема решения. Она прописана в 1994 году, когда соглашение о прекращение огня было достигнуто с помощью Межпарламентской ассамблеи СНГ (в начале был подписан «Бишкекский протокол», позже - «Соглашение о бессрочном прекращении огня» - прим редакции). Кстати, это был единственный парламентский опыт умиротворения. Тогда удалось достигнуть прекращения огня.

После этого надо решать вопрос по Нагорному Карабаху. Введение российских миротворческих сил, открытие дороги в Армению, в чем она нуждается очень сильно, и так далее. Этот вопрос сразу быстро не решишь. Но есть план, правда его заблокировали американцы, потому что им российские миротворческие силы совсем не нужны.

Была также создана Минская контактная группа ОБСЕ. Правда, она весь мирный план тоже похоронила в конечном итоге, потому что почти за тридцать лет с тех пор, как была создана эта структура, ничего так и не было сделано. Там боялись, что Россия введет миротворческий контингент, будет контролировать все процессы изнутри. При Борисе Ельцине мы слушались Запада.

- В чьих интересах этот кризис, кто может подливать масла в огонь?

- Никто из непосредственных участников не подливает масло в огонь. Это никому не выгодно.

Мы уже осознали, что этот региональный конфликт в интересах Америки и Запада. Именно поэтому нет смысла верить, что кто-то из посредников заинтересован в решении кризиса. В этом не сомневаются не только в России, но и в Ереване и Баку.

Нам надо задаться вопросом: захотят ли они и смогут ли найти в себе политические силы, чтобы встретиться и решить этот вопрос при посредничестве России? Во всяком случае, я не вижу ни у кого из них отсутствия подобного желания. Необходимо срочно решать этот вопрос, так как это не несет пользы никому из непосредственных участников - ни Армении, ни Азербайджану, ни России, у границ которой этот конфликт происходит. Нет ничего хорошего, когда наши соседи и друзья ссорятся и стреляют друг в друга.

- Что послужило толчком для очередного обострения, особенно с учетом того, что произошло оно даже не в Нагорном Карабахе?

- Я не хочу вдаваться в некоторые конспирологические теории, которые сейчас пытаются всячески представить некоторые политологи. Это могла быть ошибка или даже провокация. Не хотел бы лить воду на чью-то мельницу или наоборот кого-то возносить или оправдывать.

- Почему ОДКБ не включилась в разрешение конфликта, ведь Армения является частью это организации?

- Послушайте, ОДКБ создавалась не для того, чтобы воевать со странами, которые входили в единый Союз (Азербайджан является бывшим членом организации - с 24 сентября 1993 по 2 апреля 1999, а Армения до сих пор входит в ОДКБ – прим. редакции). Достаточно посмотреть устав ОДКБ, и все будет понятно. Я могу лишь сказать, что наши политологи делают безответственные заявления, когда говорят, что «ОДКБ должно вступиться».

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