На Земле нашли еще один континент. Да, вот так сразу

Карта мира выглядит привычной, но мы видим не все континенты.

Нас с детства учили, что на Земле существует шесть континентов и шесть частей света, правда, они не строго соответствуют друг другу. Там, где Америка делится на северную и южную с точки зрения континентов, они составляют одну часть света — Америку. Евразия, наоборот, один континент, который делится на две части света: Европу и Азию. Вроде, все складно, но теперь ученые опровергают это и утверждают, что есть еще один континент. Вот это поворот… На самом деле, ученые уже давно его обнаружили, вот только нам сказать забыли. Теперь получены более точные данные и научные доказательства, которые могут изменить представление человечества о нашей планете.

Сколько на Земле континентов

Интересно, что не везде все так однозначно, и не во всех странах количество континентов считают одинаковым. Это не имеет отношения к новому континенту, но крайне интересно с точки зрения разного подхода к науке.

Оказывается, в разных странах люди по-разному считают континенты и по-разному их объединяют. Например, в Китае, Индии и частично в западной Европе считается, что континентов семь. В этих странах считают Европу и Азию разными континентами.

В испаноговорящих странах и части восточной Европы, включая Грецию, принято объединять обе Америки в один континент, но все равно разделять Евразию и говорить о шести континентах, но с иной стороны. Есть даже страны, которые объединяют Америку, а еще Африку с Евразией и на выходе получают всего 4 континента (Афроевразия, Америка, Антарктида, Австралия). У нас же принято говорить о шести континентах с разделением Америк и объединением Евразии.

Новый континент Земли

Согласно недавнему исследованию, можно говорить о том, что на Земле найден новый седьмой континент под названием ”Зеландия”. Нашли его только сейчас, хотя тысячелетиями он находился буквально у нас под носом.

11 исследователей утверждают, что Новая Зеландия и Новая Каледония не просто цепь островов. Вместо этого, они являются частью единой континентальной плиты площадью 4,9 миллиона квадратных километров (1,89 миллиона квадратных миль). При этом она не имеет отношения к плите, на которой находится Австралия.

Ученые заявили, что это не внезапное открытие, которое случилось вдруг, а результат многолетнего исследования. Еще 10 лет назад у них не было возможности сформулировать все свои наблюдения воедино, так как данных просто не хватало.

Многие другие ученые из числа тех, кто не принимал участие в исследовании, приняли выводы исследователей и согласились с ними, за некоторыми незначительными исключениями.

Почему Зеландия действительно новый континент

На самом деле, о том, что в этом регионе что-то ”нечисто”, заговорили еще в 1995 году. Первым, кто сказал об этом, был Брюс Луендык (Bruce Luyendyk). Правда, по его словам, он не пытался описать новый континент. Предложив название Зеландия, он скорее говорил о геологическом объединении Новой Зеландии, Новой Каледонии и затопленных участков суши рядом с ними. Все это было частью суперконтинента Гондваны, существовавшего 200 миллионов лет назад.

Сейчас исследователи продвинули идею Луендыка на несколько больших шагов вперед. Они пересмотрели известные доказательства по четырем критериям, которые геологи используют, чтобы считать кусок земной коры континентом.

Признаки континента

земля поднимается достаточно высоко относительно дна океана

Должно быть разнообразие трех типов пород (магматические, метаморфические и осадочные)

Континент является более плотным участком коры, чем дно океана вокруг него

Четко определенные границы вокруг достаточно большой территории

За последние несколько десятилетий геологи уже определили, что Новая Зеландия и Новая Каледония отвечают требованиям первых трех пунктов. В итоге это привело к тому, что все больше ученых считают регион именно континентом, а не просто группой островов.

Новый континент может изменить многое, хоть его и нельзя заселить. Пока нельзя.

Что касается четвертого пункта, то тут были сомнения, и многие предыдущие исследования показывали, что территория может состоять из множеств микроконтинентов. В этом случае нельзя было говорить о новом полноценном континенте. Но в новом исследовании использовались подробные спутниковые снимки разных точек поверхности и морского дна. В итоге были получены доказательства того, что Зеландия действительно представляет собой единое целое с геологической точки зрения.

Загадочная аномалия под африканским континентом ослабляет магнитное поле Земли.

Континент Австралия и континент Зеландия

По словам ученых, часть суши, на которой находится Индия, тоже много лет назад была отдельным материком и даже соответствовала всем четырем приведенным признакам. Много миллионов лет назад она объединилась с Евразией и стала ее частью.

Судя по всему, Зеландия еще не успела объединиться с Австралией, но по мнению ученых все идет именно к этому. Пока же провал морского дна, разделяющий эти два континента, имеет ширину 25 километров (15,5 миль)

Правда, есть одна проблема с новым континентом. Он находится на стыке двух тектонических плит (Австралийской и Тихоокеанской). Этот раскол делает регион больше похожим на группу континентальных фрагментов, чем на единую плиту. Но исследователи отмечают, что Аравия, Индия и некоторые части Центральной Америки имеют сходные подразделения, но все еще считаются частями более крупных континентов. Главное, что Зеландия не разбита на микроконтиненты и является единой континентальной плитой.

Тектонические плиты имеют свойство перемещаться. В том числе и унося с собой континенты. Вот и Индия тоже перемещалась.

Более того, пишут исследователи, образцы горных пород показывают, что Зеландия была сделана из той же континентальной коры, которая когда-то была частью Гондваны, и что она мигрировала способами, подобными континентам Антарктида и Австралия.

Причиной, по которой новый континент не могли открыть так долго, является то, что много миллионов лет назад он постепенно ушел под воду, а наверху остались только территории, которые сейчас соответствуют Новой Зеландии, Новой Каледонии и некоторым более мелким островам. Это только около пяти процентов территории обнаруженного континента.

Научная ценность классификации Зеландии как континента гораздо больше, чем просто дополнительное имя в списке, — пишут ученые — То, что континент может быть настолько затопленным, но не фрагментированным, делает его полезным. Это наводит на размышления о геодинамическом изменении земной коры.



Зеландия в мировой экономике

Теперь интересно, как поведет себя Новая Зеландия с точки зрения международного права. С одной стороны, в соглашениях Организации Объединенных Наций конкретно упоминаются континентальные шельфы в качестве границ, определяющих, где можно добывать ресурсы. Но новые открывшиеся данные позволяют задуматься, что делать дальше и что считать территорией страны.

Хотя, какие-то серьезные изменения в этой области маловероятны, но если вдруг кто-то начнет раскручивать это, то может получиться очень интересная история.