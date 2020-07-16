Давно я уже планирую побывать в интересном месте, имя которому – Амурские столбы. Но пока что не складывается поездка. Через пару лет схожу. А пока, информация из сети и все то, что помню на слух из разговоров с очевидцами и знакомыми туристами…

«Амурские столбы» считаются памятником природы Хабаровского края. Представляют собой необычные высокие скальные выходы над таежными зарослями километровых гор. Расположены они в 134 километрах от города Комсомольск-на-Амуре. Ниже по течению Амура-батюшки. Как раз, напротив поселка Нижнетамбовское, что расположен на правом берегу Амура. Скалы являются гранитными и имеют высоту от 12 до 70 метров. Находятся почти на вершине одной из сопок, высота которой около 900 метров. Вид оттуда замечательный. Сам Амур имеет вид величественный, и отроги Сихотэ-Алиня за ним тоже радуют.

Есть две основных версии возникновения этих необычных скал. Одни считают, что высокие скалы являются результатом многовековых воздействий сил природы. Другие думают, что их творцами являются люди древней цивилизации, существовавшей на их месте подобно древним египтянам в Египте.

Согласно местным нанайским легендам, давным-давно дочь шамана по имени Адзи (название горы рядом с Шаманом-камнем) влюбилась в охотника. Но охотник не дал согласия на их отношения. Тогда молодые сбежали. Шаман погнался за ними, приняв облик медведя. Охотник и шаман вступили в бой. Девушка не хотела гибели, ни того, ни другого, и с помощью духов остановила время. Так до сих пор участники легенды в форме Амурских столбов…

Надо сказать, что Амурские столбы включают в себя и другие, менее заметные, объекты. Это большие по протяженности каменные стены, местами сокрытые лесом, и отдельно стоящие разных форм скалы.

Амурские столбы – интересный объект. Но, не смотря на известность и даже популярность у туристов, объект этот не изучен и является одним из самых загадочных объектов на территории Дальнего Востока. Ну а там где тайн а, там есть версии самых разнообразных энтузиастов-любителей. Их мало устраивает официальная версия одной из научных монографий, в которой утверждается что скалы имеют вулканическую природу происхождения.

Гораздо более популярная версия возникновения скал у последователей всевозможных эзотерических учений. Они убеждены в искусственном возникновении скал тысячи лет назад от рук предыдущей цивилизации.

Если вы соберётесь посетить амурские столбы, то вам прямиком в село Нижнетамбовское. Оттуда вас местные могут переправить на левый берег Амура. Они уже привыкли регулярно возить желающих. Далее вам надо будет идти по классическому маршруту вдоль реки Дурал. Местами заболоченная местность. Изобилующая таежным гнусом. Всего идти около 14 километров. Скажу, что это очень не много для посещения интересного места. Обычно на Дальнем востоке приходится преодолевать сотни километров, чтобы добраться до примечательного места. Забрать вас могут с левого берега те же самые люди, что и привезли вас. Договоритесь заранее…

Еще немного информации от эзотерически настроенных толкователей природы Амурских столбов… Подробности опускаю. Их слишком много. Обобщу, сказав, что столбы связывают со Стоунхенджем, Аркаимом, Белухой, Сахалином. Все завязано на энергетике и геометрии точек «Силы».

«Эзотерики» основательно исследовали округ столбов, и обнаружили кладки стен, слишком правильно сложенных для естественного происхождения. Описываю поразительно ровные прямоугольные блоки многотонных размеров сечением 80х80. Они лежат вповалку рядом со стенами, покрыты мхом. Исследователи сделали вывод, что стена замыкалась, образуя кольцо, тем самым огораживая плато. Явный признак цивилизации…

Также названия географических объектов тоже дает повод связать все это с другими древними цивилизациями нашей планеты. Река Лимури, напоминает соответствующую цивилизацию прошлого. Гора Кайласо напоминает о горе Кайлас в Тибете. Я не могу ручаться за достоверность этих сведений… но это уже интересно… Хотя интерес растворяется, когда узнаешь подробности походов тех, кто все эти идеи и версии продвигает…

Ну ив окончание диво-дивное — ребята прыгают с самого высокого Амурского столба с привязанным к ногам резиновым шнуром. Дело сие называется — роупджампинг… Посмотрите, это интересно…