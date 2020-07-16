«Союзы» заменит новая метановая ракета

Об этом заявили представители российской госкорпорации «Роскосмос » по итогам очередного совещания.



Российская космическая отрасль ускорит работы по созданию двигателей на метане и водороде, а также займётся создание новой ракеты-носителя на метане, которая заменит использующиеся сейчас ракеты «Союз-2», заявили в Роскосмос е.

«По итогам совещания в Воронеже Дмитрием Рогозиным перед коллективом КБ Химавтоматики поставлена задача форсировать работы по созданию ракетных двигателей нового поколения на водороде и метане. Цель — разработка не позднее 2025 года ракеты повышенного тяжёлого класса «Ангара А5В».

Одновременно разворачиваются работы по новой коммерческой ракете среднего класса с метановым двигателем, которая придёт на смену легендарным ракетам семейства «Союз-2», — приводится сообщение госкорпорации в Twitter.

Напомним, ранее появилась информация, что первый вариант ракеты на метане планируют построить в России в 2024 году, а в 2025 году провести первый пуск новой ракеты. Новая ракета в отличие от «Союза—2» не будет иметь боковых блоков, а получит тандемную схему — один блок на первой ступени, один на второй, то есть это будет «карандаш», по компоновке внешне похожий на «Зенит». На первой ступени нового носителя планируется использовать воронежские РД—0169, на второй — тот же РД—0169, но с высотным соплом. Этот двигатель в перспективе будет сертифицирован на многоразовое применение.

В «Роскосмос е» также отметили, что метановая ракета позволит не только снизить стоимость пусков, но и сделать сам аппарат конструктивно проще и при этом надёжней. Ранее, напомним, китайская частная космическая компания Landspace представила на МАКС-2019 жидкостный ракетный двигатель Tianque-12 (TQ-12) на метане и кислороде.