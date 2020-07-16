Самая большая подводная лодка и история создания субмарин

Подводная лодка — это шедевр инженерной мысли.

Красота спасет мир! Есть такое расхожее выражение. Вот только если вдуматься, то это не совсем так. Есть очень много безумно красивых военных самолетов, которые созданы для того, чтобы ее отнимать. Защищать тоже, но все равно высокой ценой. И если с самолетами еще более менее понятно, и они могут просто в воздушном бою отгонять или сопровождать цели потенциального противника, то подводная лодка куда более ультимативная штука. Ее задача в случае применения оружия исключительно разрушение. Когда-то они охотились на корабли, а сейчас могут стирать с лица земли чуть ли не целые государства, но они часто тоже очень красивые.

Когда появились подводные лодки

Первые подводные лодки появились еще в позапрошлом веке, но толку от них было не так много, и по сути они были нужны только для демонстрации технологий. Уже позже они стали настоящей боевой единицей. Сначала дизельные, потом атомные, но все равно очень опасные. Были даже случаи, когда они применялись не только в военных целях. Например, в первой половине прошлого века они применялись германской армией для того, чтобы топить мирные британские суда. Нельзя не отметить, что целью были именно суда, а не люди, которым давали покинуть корабль, но факт остается фактом.

Первым идею подводных лодок предложил Леонардо да Винчи, но позже он уничтожил свои чертежи, опасаясь ”подводной войны”. Тем не менее, уже в 1578 году англичанин Уильям Боурн описал гренландскую подводную лодку из тюленьих шкур со шноркелем (вытяжная труба), воевавшую в Черном море.

В России первые подводные лодки разрабатывались еще при Петре Великом, но их конструкции тоже были далеки от совершенства. А в первый раз в бою подводная лодка применялась в войне за независимость США (1775-1783 гг.) и называлась ”Черепаха”. Правда, она так и не смогла причинить вреда атакуемому судну. Она должна была закрепить мину на днище, но была обнаружена и пришлось взорвать ее просто так, чтобы скрыться.

Вплоть до 1944 года подводные лодки были в основном надводными кораблями. Из-за несовершенства конструкции они не могли надолго уходить под воду и использовали погружение только для того, чтобы пройти опасный участок или подготовить нападение. Уже позже они постепенно начали переходить на более долгое нахождение под водой, а сейчас это вообще не является проблемой, так как запас провизии на борту большой, системы жизнеобеспечения (кислород, переработка и так далее) хорошие, а запаса ядерного топлива хватает на месяцы автономного плавания.

Ставка на атомный подводный флот

Технология атомной энергетики слишком заманчива, чтобы не использовать ее в военных целях. Я даже не говорю об атомной бомбе, принцип действия которой тоже основан на цепной реакции деления атомов и выделении энергии. Просто в случае с бомбой, в отличии от энергетической установки, деление атомов бесконтрольное.

В дальнем автономном плавании и на боевом дежурстве атомные лодки хороши тем, что не вырабатывают столько шума, сколько дизельные, имеют больший размер и могут месяцами находиться на дежурстве в любой части мирового океана.

В начале 70-х годов основными игроками на рынке атомных субмарин были, как не сложно догадаться, СССР и США. Именно они сделали ставку на развитие атомного флота и немало преуспели в этом. Особенно, всем хотелось иметь больше лодок, способных нести баллистические ракеты.

Размеры лодок постепенно росли и в результате титул самой большой подводной лодки в мире переходил от одной страны к другой. Один из самых знаменитых американских проектов получил название ”Огайо”. Эти лодки были способны нести до 24 межконтинентальных баллистических ракет. Ответом СССР была подводная лодка проекта 941. Условное название лодки было ”Акула”, но более известна она под именем ”Тайфун”. Про нее мы сегодня и поговорим.

Как создавалась самая большая подводная лодка

Созданием лодки проекта 941 руководил выдающийся советский конструктор Сергей Никитович Ковалев. Он был неоднократно отмечен государственными наградами и бессменно на протяжении нескольких десятилетий руководил ленинградским ЦКБМТ ”Рубин”. Коллективу этого бюро и была поручена работа над царь-лодкой. Строительство осуществлялось на северодвинском предприятии ”Севмаш”.

Второе название лодки — ”Акула” — появилось после того, как генсек ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев именно под таким названием представил лодку делегатам съезда партии и остальному миру в 1981 году. В целом, можно сказать, что оба названия неплохо отражают суть такой лодки. Она как тайфун должна сносить все на своем пути и как акула являться самым опасным ”хищником” в океане.

Как устроена подводная лодка ”Тайфун”

Лодка имеет просто огромные размеры. Длина ее составляет 173 метра, а ширина 23 метра. При этом полное водоизмещение составляет почти 50 тысяч тонн (втрое больше, чем у американского ”аналога”). Конструкция сделана немного нестандартной и вместо обычного параллельного расположения двух прочных корпусов, она имеет герметичные отсеки капсульного типа. Они созданы для торпедного отсека и центрального поста, а также примыкающего к нему отсека радиотехнического вооружения.

Всего в лодке 19 отсеков, которые соединены между собой, а на случай всплытия из-под тощи льда носовая часть рубки была значительно усилены. Вокруг рубки предусмотрены специальные листы для того, чтобы ей не угрожал даже толстый слой льда.

ТТХ подводной лодки ”Тайфун”

По максимальной подводной скорости лодки разной конструкции отличались не очень сильно и все они были способны передвигаться со скоростью примерно 25 узлов (около 45 км/ч). Зато советский великан мог нести боевое дежурство на протяжении полугода и погружаться на глубину до 400 метров, имея в резерве дополнительные 100 метров.

В носовой части располагались горизонтальные складывающиеся рули, а привод осуществлялся за счет двух семилопастных винтов, каждый из которых оснащался 190-мегаваттным ядерным реактором и турбиной мощностью 50 000 лошадиных сил.

Экипаж этого монстра состоял из 160 человек, более трети из которых были офицерами. Условия размещения на борту были очень комфортными, если можно так говорить о подводной лодке. Для офицеров были предусмотрены 2-х и 4-х местные каюты. Для матросов и старшин были предусмотрены маломестные кубрики, в которых были установлены умывальники и телевизоры.

Помимо этого, во все помещения подавался кондиционированный воздух , а в свободное от дежурства время экипаж мог посещать бассейн, спортзал, сауну и даже ”живой” уголок. Не боевая машина, а санаторий. Расскажите в нашем Telegram-чате, что думаете по этому поводу.

Хотя, боевого потенциала лодке тоже хватает. В случае ядерного конфликта ”Тайфун” может одновременно разрядить по противнику ”обойму” из 20 ядерных ракет (Р-39), каждая из которых будет оснащена десятью 200-киллотонными разделяющимися боеголовками. Этого достаточно, чтобы на долгие годы сделать необитаемой территорию, равную по размеру восточному побережью США.

А это еще не все. Кроме мощного вооружения, на борту есть более двадцати обычных и реактивных торпед, а еще ПЗРК ”Игла”. Для того, чтобы ”заряжать” лодку, специально был создан корабль ”Александр Бракин”, рассчитанный на перевозку 16 БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок).

На данный момент в строю три атомные подводные лодки ”Тайфун”. Две из них в резерве, а одна используется для испытаний ракетного комплекса ”Булава”. Всего же с 1976 по 1989 со стапелей завода ”Севмаш” было спущено шесть лодок этого типа.