Тайна перевала Дятлова наконец раскрыта?

Леденящая душу история опытных туристов, пропавших в Уральских горах более шестидесяти лет назад легла в основу многочисленных мифов, легенд и теорий заговора

Загадочная гибель туристов в Уральских горах в 1959 году вот уже более шестидесяти лет будоражит умы людей со всего мира. 23 января группа из девяти опытных туристов под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход, посвященный XXI съезду КПСС, который относился к высшей категории сложности. 1 февраля 1959 года в одном из мест на Урале, ныне известном как «перевал Дятлова», группа надежно укрылась в своих палатках. Однако уже ночью все участники экспедиции разрезали палатки изнутри и выбежали на жуткий холод в нижнем белье и без обуви, а спустя время, поисковая группа обнаружила изувеченные тела туристов. Теперь же, согласно результатам расследования, представители Генпрокуратуры заявили, что разгадали тайн у гибели группы Дятлова.

Что случилось на перевале Дятлова?

История группы Дятлова – практически оживший фильм ужасов. На протяжении десятилетий таинственная гибель девяти юных туристов превратилась в самую настоящую теорию заговора. И в нет ничего странного. Судите сами – вдруг, посреди ночи, девять человек в спешке разрезают палатки изнутри, словно за ними гонится какая-то непреодолимая сила, норовящая разорвать их на куски. Без обуви и одежды туристы бежали из лагеря, несмотря на пронизывающий холод. К утру все они были мертвы. Как установят позже советские официальные лица, шестеро туристов умерли от переохлаждения, в то время как еще у троих наблюдались травмы грудной клетки и переломы черепа. У одной из женщин не было языка и глаз.

Как сообщает РИА новост и со ссылкой на Генпрокуратуру, загадочная гибель группы Дятлова была вызвана переохлаждением, дезориентацией и снежной лавиной, а недавно возобновленное расследование теперь закрыто. Комментарии представителей прокуратуры являются последней попыткой развеять многочисленные теории заговора и слухи, связанные с печально известным инцидентом на перевале Дятлова. Напомним, что в 2019 году представители Генеральной прокуратуры заявили о возобновлении расследования таинственной гибели российских туристов в Уральских горах.

фото графии туристов, снятые на пленку, найденной в лагере, и представленной на дознании: Юрий Юдин обнимает Людмилу Дубинину, когда тот готовится покинуть группу из-за болезни, а Игорь Дятлов смотрит на него.

Шесть десятилетий назад советские следователи пришли к выводу, что в течение ночи «неизвестная непреодолимая сила» побудила двух женщин и семерых мужчин покинуть свои палатки и бежать из лагеря. Некоторые решили что причиной гибели туристов было убийство, причем весьма необычное, а выводы о «неизвестной, непреодолимой силе» породил десятки теорий заговора, включая версии о нападении животных, военных испытаниях и даже инопланетном вмешательстве.

Группа ушла на 50 метров от палатки и направилась к каменной гряде – естественному ограничителю лавины. Они все сделали правильно. Но есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, то не увидели палатку – все потому, что они отошли на 50 метров, а видимость была только 16. Замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.

С того самого момента, как расследование было возоблено, прокуратура отработала 75 версий гибели группы Дятлова. Из них было выделено несколько основных – ракетные испытания, ядерный взрыв, ураган, сейсмическая активность на Северном Урале, неопознанные светящиеся объекты (НЛО ) и лавина. Так как на протяжении многих лет к инциденту было приковано пристальное внимание широкой общественности и журналистов, в 2013 году Голливуде даже сняли фильм, основанный на этой трагичной истории. Инцидент, как поговаривают, вызвал интерес молодого Бориса Ельцина, в те годы чиновника Коммунистической партии, который впоследствии стал президентом России. Ельцин сильно подозревал сокрытие следствием информации, но и это было еще не все.

Как сообщили журналистам представители прокуратуры, следствие пришло к выводу о том, что туристы покинули свои палатки ночью во время жестких погодных условий, чтобы избежать возможного схода лавины, но затем дезориентировались и замерзли. Это, безусловно, довольно странный сценарий, так как все туристы были опытными. Однако плохая видимость и суровые погодные условия, как полагает следствие, обрекли группу на смерть. Несмотря на то, что развеять все оставшиеся подозрения до конца непросто, вывод о том, что в условиях плохой видимости группа не смогла найти свою палатку выглядит весьма правдоподобно, а изувеченные тела некоторых участников похода оказались таковыми из-за схода лавины. А как вы думаете, действительно ли туристы погибли из-за схода лавины? Ответ будем ждать здесь!