Можно ли повторно заразиться коронавирусом и как это отразится на вакцине?

Как бы нам не хотелось спрятаться от коронавирус а и новост ей о нем, он с нами надолго

Всего каких-то шесть месяцев назад новый коронавирус SARS-CoV-2 ворвался в нашу жизнь. Сначала никто особо не верил что таинственная болезнь из Китая придет в Россию и другие страны. Чуть позже мы задумались о защитных масках и побежали скупать гречневую кашу с туалетной бумагой. Но беспрерывный поток новост ей, все же, сделал свое дело – все устали. Онлайн-счетчики зараженных и погибших, новост и о том, что коронавирус мутировал/передается по воздух у/чреват осложнениями и далее по списку привели к банальной психологической усталости. Однако она может сыграть с нами злую шутку – согласно результатам последних научных исследований, иммунитет к COVID-19 сохраняется всего пару месяцев. Но как это скажется на вакцине?

Иммунитет от коронавирус

Если среди наших читателей есть те, кто уже переболел коронавирус ом, то вам как и всем остальным нужно сохранять бдительность – иммунитет к Covid-19 сохраняется на протяжении всего несколько месяцев. К такому выводу пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона, тем самым поставив под сомнение долговечность потенциальных вакцин против коронавирус а. Реакция антител на коронавирус может достигать максимума через три недели после появления симптомов, но количество антител в крови инфицированных начинает снижаться уже через два месяца.

В исследовании, опубликованном на сервере препринтов MedRxiv – напомню, это означает, что работа не прошла экспертную оценку – были изучены уровни антител 64 пациентов и шести медицинских работников, инфицированных COVID-19 в период с марта по июнь 2020 года. Исследователи также наблюдали за 31 сотрудниками медучреждений, которые согласились регулярно сдавать тесты на антитела к новому вирусу.

К сожалению, пандемия ковид-19 в самом начале

Результаты показали, что уровень антител, способных бороться с коронавирус ом, достигал максимума через три недели после появления первых симптомов, но затем снижался. В то время как 60% испытуемых имели «мощный» уровень антител в среднем через 23 дня после появления симптомов, только у 16,7% пациентов этот уровень антител сохранялся через 65 дней после выздоровления. Примечательно, что уровень антител был выше у пациентов с более тяжелым течением болезни – хотя и неясно почему. Как пишет BBC News, антитела наблюдались также у пациентов с бессимптомным течением заболевания.

Более того, полученные результаты показали, что реакция антител на Covid-19 была аналогична реакции других коронавирус ов человека, таких как тяжелый острый респираторный синдром (SARS) и сезонные коронавирус ы, связанные с обычными простудными заболеваниями, при которых реакция антител индивидуумов имеет тенденцию «ослабевать с течением времени – от 12 недель до 12-34 месяцев после заражения.»

Коллективный иммунитет

Новое исследование, как отмечают авторы статьи, свидетельствуют о том, что реакция антител, циркулирующих в крови, снижается после заражения и что необходимы дальнейшие исследования для определения уровня антител в крови, необходимых для защиты от инфекции. В общем и целом ученые сходятся во мнении, что нужно продолжать измерять реакцию антител у тех, кто переболел Covid-19.

Так или иначе, настоящая работа ставит под сомнение эффективность иммунитета у людей, перенесших коронавирус . Иными словами, переболев один раз, можно заболеть снова. Однако полученные результаты также оспаривают долговечность любой потенциальной вакцины.

Кстати, согласно результатам еще одного исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet, количество антител к Covid-19 среди пациентов в Испании оказалось недостаточными для появления коллективного иммунитета – эффекта сопротивления распространению инфекции в отдельно взятой популяции, часть членов которой имеет к данной инфекции личный иммунитет.

Русская вакцина против коронавирус а готова?

Это может показаться удивительным, но первая в мире вакцина против коронавирус а будет распространена среди пациентов уже в августе – по крайней мере об этом заявили представители медицинского университета в Москве, после успешного завершения клинических испытаний вакцины на добровольцах. Напомним, что в июне Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова начал клинические испытания потенциальной вакцины против Covid-19 на 38 добровольцах. Примерно в то же время российские военные начали параллельные двухмесячные клинические испытания этой же вакцины, о чем сообщает газета Коммерсантъ со ссылкой на Минобороны.

Исследование завершено. Полученные результаты доказали, что вакцина безопасна. Руководитель Центра клинических исследований Сеченовского университета Елена Смолярчук, ТАСС.

Ранее в июле Смолярчук сообщила, что некоторые участники испытывали типичные реакции на инъекции, такие как головные боли и повышенная температура тела, которые проходили в течение 24 часов. Решение о привлечении широкой общественности к испытаниям вакцин против Covid-19 подчеркивает стремление России быстро продвигаться вперед в тестировании столь необходимой сегодня вакцины.

На момент написания статьи Россия занимает четвертое место в мире по количеству подтвержденных случаев после США, Бразилии и Индии. Примечательно, что российские ученые работают почти над 50 различными проектами вакцин.

Но даже несмотря на то, что гонка по разработке вакцины, которая помогла бы населению выработать коллективный иммунитет, идет полным ходом во всем мире, недавние исследования показывают, что у бессимптомных пациентов может быть более слабый иммунный ответ на Covid-19, потому что их антитела исчезают уже через два месяца после заражения. В любом случае, последние новост и хоть и тревожные, но не окончательные.