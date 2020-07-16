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«Большая одалиска» с лишними позвонками

«Большая одалиска» с лишними позвонками

Картина «Большая одалиска» французского художника Жана Энгра с самого своего появления в 1814 году вызвала нападки критиков: девушку называли бескровной и безжизненной, как будто автор нарочно хотел написать ее уродливой. Едва ли, впрочем, это было новостью для Энгра: его «Юпитера и Фетиду» и «Эдипа и Сфинкса» уже осудили парижские академические круги, и он перебрался в Италию, где пользовался большей благосклонностью. «Одалиску», в числе прочих работ, заказала ему тогдашняя королева Неаполя Каролина Мюрат, младшая сестра Наполеона Бонапарта. Однако вскоре после появления «Одалиски» на свет королева была низложена и бежала, и картина осталась в мастерской.

Причиной недовольства критиков была не только «безжизненность» персонажа, но и его своеобразная анатомия. В образе одалиски проявились черты, которые критики назвали «звериными»: спина выглядела слишком длинной, как будто автор добавил модели несколько лишних позвонков. Говорят, Энгр этого не отрицал и не смущался — наоборот, считал искажение пропорций «преувеличением правдивости». Этот же прием он использовал и на других полотнах: так, руки мадемуазель Ривьер на портрете кажутся неожиданно крупными, руки Фетиды (на картине «Эпитер и Фетида») — бескостными, а руки первой купальщицы в «Турецкой бане» — неестественно вывернутыми.


«Большая одалиска» с лишними позвонками

Учителем Энгра был Жак Луи Давид, который идеализировал человеческое тело, рисовал его анатомически совершенным. Но у Энгра, видимо, были свои представления об идеальном теле. Поза одалиски явно взята с картины Давида 1800 года «Портрет мадам Рекамье». Изображение с сайта Лувра, где и хранится эта картина


В 2004 году французские ученые подошли к проблеме лишних позвонков одалиски серьезно и подсчитали, сколько именно их должно быть в спине такой длины. Для этого они набрали девять девушек-моделей ростом около 175 сантиметров, без ожирения и сколиоза, и сфотографировали их в позе, максимально воспроизводящей позу героини Энгра. Правда, досконально эту позу воссоздать не удалось: авторы отмечают, что у реальных женщин таз так сильно не скручивается.

Затем ученые измерили длину головы и разных отделов позвоночника одалиски, опираясь на заметные на полотне выступы: нижний шейный позвонок, ямки над верхней частью подвздошных костей и нижнюю грань ягодиц. Эти значения они скорректировали с учетом глубины кадра: сфотографировали куски нити одинаковой длины на уровне головы и таза модели и определили коэффициент поправки на перспективу.


«Большая одалиска» с лишними позвонками

Модель, лежащая в позе одалиски. фото из статьи J.-Y. Maigne, G. Chatellier, H. Norloff, 2004. Extra Vertebrae in Ingres’ La Grande Odalisque


После всех этих манипуляций они получили результат: длина спины одалиски в среднем на 8,2 см больше, чем у моделей схожей комплекции, а таз — еще на 6,7 см длиннее. Учитывая, что в сумме это дает около 15 см, а длина поясничного отдела позвоночника среднестатистической женщины — 15,5 см, они заключили, что речь идет не о «паре», а о пяти лишних позвонках — именно столько содержит в себе поясничный отдел.

Таким образом, одалиска Энгра оказалась счастливой обладательницей дополнительного поясничного отдела позвоночника. В принципе, лишние позвонки могут встречаться и у реальных людей. Однако довольно часто они возникают не сами по себе, а в комплексе с другими дефектами развития — например, срастанием пищевода и трахеи. Это не обязательно смертельно: показательно, что даже в Средние века обладательница лишних позвонков, ребер и искривленной грудины вполне могла дожить до взрослого возраста. Правда, во всех этих случаях в скелете обнаруживают один или пару лишних позвонков, но никак не пять. Поэтому едва ли непомерно длинный поясничный отдел можно считать свойством модели, скорее это действительно плод фантазии художника.

Зачем Энгру понадобилось наращивать поясницу своему персонажу, остается только гадать. Исследователи полагают, что удлиненная спина не только создает изящный изгиб, но и позволяет как можно дальше разнести в пространстве голову одалиски и остальное тело. Таким образом автор как бы подчеркивает разницу между «профессией» девушки (европейцы XIX века считали одалисок наложницами, что не вполне соответствовало действительности — на самом деле они были просто служанками; даже название хорошо это отражает: турецкое odal?k переводится как «комнатная девушка») и ее чувствами: в то время как тело эротично изогнуто, выражение лица остается бесстрастным и холодным.

Изображение © Steven Zucker с сайта flickr.com. Жан Огюст Доминик Энгр, «Большая одалиска», 1814 год. Лувр, Париж. Подробный обзор картины можете почитать здесь.

Полина Лосева

16 июль 2020 /
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