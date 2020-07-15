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Ученые нашли подтверждение мифа об амазонках и обнаружили одну из них в Сибири

Ученые нашли подтверждение мифа об амазонках и обнаружили одну из них в Сибири

В 1988 году археологи ИИМК РАН нашли уникальный скифский могильник, относящийся к VII веку до нашей эры. В одной из колод было мумифицированное тело подростка, погребенное вместе с оружием и амуницией. В ходе генетических исследований, проведенных лабораторией исторической генетики МФТИ в этом году, оказалось, что это на самом деле девушка. А ведь об амазонках писал еще Геродот в V веке до нашей эры и через 2,5 тысячи лет этот миф нашел подтверждение.

Работа опубликована в журнале Stratum plus. Древний воинственный кочевой народ — скифы — существовал в VIII веке до нашей эры — IV веке нашей эры, в основном в степях между нижним течением Дуная и Дона. Основной источник сведений о скифах — сочинения античных авторов — Геродота, Гиппократа и Плиния Старшего. Во многих мифах о той эпохе, в частности у Геродота, есть упоминания об амазонках — племени женщин-воительниц, живущих на западе, на побережье Азовского и Черного морей. Однако до недавнего времени не было подтверждений подобного явления на востоке, у сибирских скифов.

Могильник Сарыг-Булун открыли во время археологических раскопок неподалеку от Тувы по правому берегу Верхнего Енисея в 1988 году. В одном из погребений в деревянной колоде, выдолбленной из цельного куска дерева, было обнаружено тело ребенка, предположительно юноши 12–14 лет, с полным комплектом вооружения: чеканом, колчаном со стрелами и луком.

Благодаря особой, изолированной от внешних воздействий среде, произошла естественная частичная мумификация тела, и хорошо сохранились многие органические материалы. Новые естественнонаучные подходы, появившиеся в последние годы, позволяют археологам дополнить исторические исследования генетическими. Сложнейший анализ могут провести всего несколько лабораторий в мире. Одна из них — лаборатория исторической генетики МФТИ.

Ученые нашли подтверждение мифа об амазонках и обнаружили одну из них в Сибири


Захоронение подростка в колоде, лук, колчан со стрелами, наконечники стрел и чекан / ©Stratum plus / Пресс-служба МФТИ

«Нам предложили провести исследование на предмет происхождения этого юного воина по отцовской линии. Надо сказать, что мы старались. Видели бы вы, сколько переживаний было, когда у нас не получалось. Когда посмотрели по фрагментам ДНК, возникла гипотеза: мы увидели и короткие, и длинные локусы, а локусов, связанных с Y-хромосомой, — нет.

Основываясь на этих результатах, мы предположили, что имеем дело не с юношей, а с девушкой, которая была захоронена таким своеобразным образом. И после комплекса исследований, которые мы провели еще несколькими способами, очень подробно и тщательно, доказали, что имеем дело с останками юной девушки, которая, видимо, росла и воспитывалась как молодой воин», — рассказал Харис Мустафин, заведующий лабораторией исторической генетики МФТИ.

Ученые нашли подтверждение мифа об амазонках и обнаружили одну из них в Сибири


Сотрудники лаборатории исторической генетики МФТИ, слева направо: Ирина Альборова, Харис Мустафин, Алина Мацвай / ©Stratum plus / Пресс-служба МФТИ

Для генетического анализа в лабораторию были предоставлены три зуба и часть кожи. После проведения очистки образцы измельчали в костную муку, из которой выделялась ДНК. Для определения пола проводилась количественная и качественная оценка ДНК, а также анализ гена амелогенина с помощью ПЦР (метод молекулярной биологии, благодаря которому можно значительно увеличить малые концентрации определенных фрагментов ДНК в пробе). Результаты работы позволят по-новому взглянуть на культуру и быт скифских племен и лучше узнать историю человека.

Лаборатория исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ занимается разработкой уникальных методик для исследования генома по археологическим образцам. Исследуя генотип археологических останков, можно увидеть, как менялись народы, как шла миграция в разные исторические периоды, и даже получить представление о быте и событиях, предшествовавших захоронению.

15 июль 2020 /
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