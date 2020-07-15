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Человечество «сдвинет» Землю на три миллиона лет в прошлое

Человечество «сдвинет» Землю на три миллиона лет в прошлое

Ученые Университета Саутгемптона выяснили, что климат Земли собирается сдвинуться на несколько миллионов лет в прошлое. К 2025 году уровни углекислого газа в атмосфере достигнут рекордного уровня за последние 3,3 миллиона лет. Причиной этого является деятельность человечества. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Исследователи проанализировали химический состав окаменелостей, собранных из глубоких донных отложений Карибского моря. Полученные данные были использованы для реконструкции концентрации углекислого газа в атмосфере Земли около трех миллионов лет назад, во время эпохи плиоцена (от 5,3 до 2,8 миллиона лет назад), когда земля была на три градуса теплее, чем сегодня. Тогда полярные шапки занимали меньшую площадь, а уровень моря был выше.

Чтобы оценить древнюю концентрацию углекислого газа, ученые определили соотношение изотопов бора в остатках раковин фораминифер. Изотопный состав зависит от кислотности морской воды, а та, в свою очередь, от содержания углекислого газа в атмосфере.

Оказалось, что в самый теплый период плиоцена концентрация углекислого газа в атмосфере достигала 380-420 частей на миллион. Это сравнимо с нынешним значением, равным 415 частям на миллион. Это показывает, что человечество уже достигло уровня, при котором происходят значительные климатические изменения. По оценкам, к 2025 году содержание углекислого газа превзойдет все значения за последние три миллиона лет. Это также значит, что в будущем уровни, скорее всего, достигнут рекордных значений за последние 15 миллионов лет.

15 июль 2020 /
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