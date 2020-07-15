Когда были основаны самые старые компании мира?

Кадр из сериала «Офис»

Сегодня одними из самых узнаваемых компаний являются Apple, Google и Microsoft. Первая фирма производит популярные смартфоны, вторая создала всем известную поисковую систему, а третья — разработала повсеместную операционную систему Windows. Будучи основанными не более 50 лет назад, они обрели большую известность за очень короткое время. Но в разных уголках нашей планеты до сих пор работают компании, которые были основаны сотни лет назад. В 2011 году звание «самая старая компания в мире» было дано японскому отелю Ни­сияма онсэн кэйункан (Nishiyama Onsen Keiunkan), который был учрежден в далеком 705 году. На данный момент, бизнесом руководит уже 53 поколение одной семьи — отель предлагает людям отдохнуть и принять ванну с водой из горячих источников. Но какие еще старые компании существуют и по сей день? Давайте разбираться.

Самый старый банк

Самый первый банк в мире был основан в 1477 году и называется Монте дей Паски ди Сиена (Monte dei Paschi di Siena). Компания была основана в Сиенской республике, которая существовала до XVI века и считалась самым крупным финансовым центром Италии. В первые годы своего существования, банк предоставлял нуждающимся людям займы с низкой процентной ставкой. За свою историю банк перетерпел множество изменений и на данный момент он работает практически во всех финансовых центрах мира.

Благодаря своей богатой истории, Монте дей Паски ди Сиена считается символом банковского дела. Штаб-квартира компании расположена в итальянском дворце Палаццо Салимбени. В ней хранится множество исторических документов и оригиналы картин знаменитых итальянских художников вроде Пьетро Лоренцетти.

Самая старая газета

Самой старой газетой, в которой публиковались свежие новост и, считается «Регулярные почтовые известия» (Ordinari Post Tijdender). Датой создания шведской газеты считается 1645 год. Сбором информации занимались специальные сотрудники, которые должны были докладывать все новост и о жизни людей журналистам. Свежие номера развешивали в людных местах, чтобы народ был в курсе всех изменений в обществе. В 1821 году газета была объединена с другим изданием, после чего она начала именоваться как «Почтовые и местные известия» (Post-och Inrikes Tidningar).

Долгое время газета процветала, но со временем ей начали мешать коммерческие газеты. Из-за большой конкуренции, в 1922 году газета начала публиковать только информацию о государственных указах. Шло время, технологии начали стремительно развиваться и появился интернет — с 2007 свежие номера выходят исключительно в электронном виде. Вот, кстати, официальный сайт.

Самый старый производитель музыкальных инструментов

Если верить историческим данным, то музыкальные инструменты впервые начали производиться в 1623 году. Именно тогда один из жителей Османской империи создал сплав меди, олова и серебра, которые при ударе издавали чистый звон. Со временем он начал изготавливать из них листы, которые сейчас известны как барабанные тарелки. Изготовитель также создавал ударные инструменты, которые использовались воинами во время сражений для устрашения врагов.

Примерно так и появилась компания Zildjian, которая сегодня считается крупным производителем ударных инструментов. Стоит отметить, что стоят они недешево и пользуются уважением у профессиональных музыкантов. Штаб-квартира компании, кстати, расположена в США. А все потому, что потомки того самого человека в начале XX века переехали туда для расширения бизнеса.

Самое старое пиво

Если на прилавке магазина вы увидите пиво с этикеткой Weihenstephan — знайте, что его изготовила самая старая пивоварня в мире. Она была основана в 1040 году, на территории германского города Фрайзинг. Если верить Интернету, то компания получила большую известность благодаря высокому качеству напитков. Например, некоторые люди отмечают, что вкус пива Weihenstephan обладает «банановыми нотками».

Помимо самого производства пива, сотрудники Weihenstephan занимаются обучением пивоваренному делу. Сообщается, что они сотрудничают с Университетом сельского хозяйства. При пивоварне есть небольшой ресторан, посетители которого могут попробовать разные сорта напитка. Также для посещения открыт ботанический сад с образцами хмеля, который используется при изготовлении пива.

Самая старая компания России

Самой первой компанией основанной в России компанией можно уверенно назвать Петродворцовый часовой завод. Он был основан в 1721 году Петром I для изготовления украшений для царской семьи. За всю свою историю завод несколько раз менял направление своей деятельности. Например, в 1949 году там собирались наручные часы «Победа» и «Звезда». С 1961 года завод производит часы под маркой «Ракета».

На сегодняшний день завод не только производит часы, но и предоставляет заказчикам различные виды сторонних услуг. Например, сотрудники ремонтируют различные счетчики, производят маленькие детали для различного оборудования и занимаются другими задачами, требующими предельную точность. В 2015 году завод представил самый большой часовой механизм в мире — он установлен в «ЦДМ на Лубянке».