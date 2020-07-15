Самые опасные острова Земли: болезни, змеи и аборигены с копьями

В мире существуют острова, в которые лучше не соваться

По расчетам ученых, на нашей планете располагается более 500 тысяч островов. Большинство из них расположены вблизи Японии, Индонезии, Филиппин, Норвегии и других стран. В нашем представлении острова кажутся райскими местами, где растут пальмы и поют экзотические птицы. Однако, в мире существуют острова, на которые вы точно не хотели бы попасть. Ступив на эти клочки земли, можно заразиться смертельными болезнями, стать жертвами хищников и попросту исчезнуть по необъяснимым причинам. Но по каким причинам эти острова стали настолько опасными местами? В некоторых случаях так распорядилась природа но, в большинстве своем, острова обрели дурную славу по вине людей. Давайте рассмотрим несколько самых опасных островов Земли и узнаем, почему они таковыми считаются?

Остров Кеймада-Гранди

Об этом острове вы наверняка уже много раз слышали. Пожалуй, без упоминания этого «логова змей» не обходится ни один документальный фильм про необычные места нашей планеты. В расположенном в 35 километрах от берегов Бразилии острове обитают тысячи змей вида островной ботропс (Bothrops insularis). Укус этих созданий длиной до 1 метра вызывает омертвение тканей, желудочно-кишечные кровотечения и другие ужасные последствия. Посещение этого острова запрещено, но иногда к ней подплывают группы туристов, которые сопровождаются гидами.

Кеймада-Гранди — остров со змеями

Ядовитые змеи находились на грани исчезновения, но природа их защитила самым необычным образом. Когда-то остров был соединен с материком, но повышение уровня моря привело к затоплению «моста». Островные ботропсы не умеют плавать, поэтому оказались в ловушке. Долгое время они активно размножались и поедали других животных, поэтому сейчас они занимают практически всю площадь острова. Да уж, людям с боязнью змей о существовании этого острова лучше даже не знать.

Архипелаг Идзу, остров Миякедзима

Недалеко от Японии есть группа островов Идзу, среди которых самым опасным считается Миякедзима. С 2000 по 2004 год на нем извергался вулкан Ояма, который выбрасывал в воздух токсичные пары серы. Эти выбросы случаются и по сей день, поэтому на острове установлены специальные датчики, которые включают сигнализацию при повышении концентрации ядовитых веществ в воздух е. Если жители острова слышат сигнал — они бегут надевать противогазы. Ведь никто не хочет вдохнуть ядовитое вещество, которое вызывает раздражение глаз и дыхательных путей, а потом вовсе становится причиной помутненного сознания.

Но почему же там все еще живут люди? На самом деле, 3000 человек были эвакуированы в начале XXI века, но спустя несколько лет часть из них вернулись обратно. И дело не только в том, что на опасном острове расположены их дома. Если верить Интернету, то некая научная компания выплачивает «возвращенцам» деньги за то, что они позволяют изучать влияние серы на организм человека на их примере.

Остров Атолл Бикини

Название расположенного в Тихом океане острова Атолл Бикини можно перевести как «кокосовое место». Там вполне себе неплохо жили люди но, в 1946 году, власти США переселили их на соседние острова. А все потому, что им было нужно провести испытания ядерных бомб. С 1946 по 1958 год, военными было проведено 67 ядерных испытаний. Например, там была испытана бомба, похожая на «Толстяка», который в 1945 году был сброшен на японский город Нагасаки и стал причиной гибели более 80 000 человек.

В 1968 году власти США объявили, что остров безопасен для проживания. Однако, все это было ложью — после возвращения домой, около 840 человек умерло от раковых заболеваний. И эта массовая гибель наверняка связана с последствиями ядерных испытаний. Несмотря на то, что со времен тех страшных событий прошло больше полувека, растущие на Атолле Бикини растения все еще остаются опасными. Так что навещать этот остров лучше не надо.

Остров Грюинард

На территории Шотландии есть остров Грюинард и ее судьба тоже оказалась очень сложной. Там никто не жил, поэтому исследователи из военной лаборатории Портон-Даун (Англия) решили испытать на ней биологическое оружие. В середине XX века на остров были привезены 80 овец, после чего самолеты сбросили на его поверхность бомбы, заполненные бактериями Bacillus anthracis, споры которой вызывают сибирскую язву. Это заболевание поражает кожу и вполне может повредить кишечник и легкие — в общем, весьма смертоносная вещь.

Болезнь уничтожила животных и эффективность биологического оружия была доказана — такой бомбой можно превращать в пустыни целые острова. Долгое время почва острова оставалась зараженной, но потом ученые хорошо ее прочистили. На данный момент остров является домом для некоторых видов животных и они совершенно здоровы. Но рисковать все же не строит и во время путешествий этого острова лучше сторониться.

Остров Северный Сентинел

Недалеко от Таиланда расположен уединенный остров Сентинел, на котором живут воинственные аборигены. Они не хотят ни с кем контактировать, поэтому их мало кто видел. По расчетам ученых, общество аборигенов насчитывает около 400 человек — считается, что это последняя популяция людей, которых не коснулась цивилизация. При попытке приблизиться к острову, люди получают в ответ дождь из стрел и копий, потому что аборигены не хотят никого к себе подпускать. Как правило, все гости острова лишаются жизни — в 2006 году аборигены убили двух индийских рыбаков, которые очутились на острове совершенно случайно.

На данный момент человечество не предпринимает никаких попыток связаться с аборигенами. Когда остров был поврежден землетрясением и цунами, местные жители обстреливали самолеты и лодки стрелами. К ним действительно лучше не лезть, причем не только из-за враждебности аборигенов, но и во благо их здоровью. Дело в том, что у жителей острова наверняка нет иммунитета к болезням, которые для нас уже не считаются опасными.

На тему необычных островов также рекомендую почитать статью автора Hi-News.ru Дарьи Елецкой. В своем материале она рассказала о самом большом острове и многих других примечательных клочках земли.