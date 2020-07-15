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Сколько таблиц химических элементов существует на самом деле?

Сколько таблиц химических элементов существует на самом деле?

Перед вами классификация химических элементов, устанавливающая зависимость различных свойств элементов от их заряда атомного ядра.

В 1869 году Дмитрий Менделеев представил коллегам из Русского химического общества совершенно новую версию периодической таблицы элементов. С того самого момента прошло 150 лет. Но Дмитрий Иванович не единственный, кто сумел организовать элементы таким образом, чтобы они показали всю сложность устройства мироздания и материи. Большое количество исследователей со всего мира пробовали свои силы в классификации и организации 63 элементов, известных на тот момент. Напомним, что на сегодняшний день обнаружено по крайней мере 118 элементов, включая попытки переставить их в самые странные и необычные таблицы. Из этой статьи вы узнаете, насколько необычной может предстать перед нами всем знакомая и привычная таблица.

Напомним, что таблица химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева представлена в виде периодического закона. Его современная формулировка звучит так: свойства элементов находятся в периодической зависимости от заряда их атомных ядер. На момент написания статьи опубликовано свыше 500 вариантов периодической системы классификации химических элементов, что связано с попытками поиска решения некоторых частных проблем ее структуры. По решению ООН 2019 год был провозглашен Международным годом Периодической таблицы химических элементов.


Периодическая таблица Д.И. Менделеева

Вне зависимости от того, любите вы или ненавидите ее, перед вами оригинальная периодическая таблица Менделеева и, скорее всего, вы всегда ее узнаете. Эта система классификации химических элементов знакома нам с детства и упорядочена по атомному номеру, электронной конфигурации. Необхдимо отметить, что она слабо зависит от химических свойств элементов как таковых. В этой версии таблицы меньше элементов, но зато в ней оставлено место для большего количества еще не открытых элементов, что – как показали годы исследований – оказалось разумным предположением русского ученого.

Сколько таблиц химических элементов существует на самом деле?

Всем знакомая периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева


«Башня» из химических элементов

Периодическая таблица ADOMAH разработанная в 2006 году Валерием Циммерманом. Вместо того, чтобы основываться на атомных числах, систематизирована вокруг четырех квантовых чисел электронной конфигурации, эти четыре числа используются для описания расположения и движения электронов внутри атома. Идея берет свое начало из более старой таблицы инженера и биолога Чарльза Джанета, согласно статье, опубликованной на портале Science Alert. Его работа перестраивала элементы в соответствии с орбитальным заполнением – основной вероятностью нахождения электрона на определенном расстоянии от ядра атома.

Сколько таблиц химических элементов существует на самом деле?

Так выглядит периодическая система ADOMAH

Спираль из химических элементов

Спиральная таблица химических элементов, созданная в 1964 году химиком Теодором Бенфеем, выглядит очень красиво. Начиная с середины спирали с водородом, она закручивается наружу в порядке атомных номеров, прежде чем разветвляется на переходные металлы, лантаноиды, актиниды и до сих пор не открытые суперактиниды.

Сколько таблиц химических элементов существует на самом деле?

Спираль

Цветок Менделеева

Сколько таблиц химических элементов существует на самом деле?

Сочетание химических эелемнтов может поражать воображение, особенно если взглянуть на него под другим углом

Примечательно, что в этой периодической таблице нет ни водорода, ни гелия. Первая, окрашенная в бирюзовый цвет секция (или лепесток) содержит щелочные металлы спереди и щелочноземельные металлы позади. Другие лепестки, в свою очередь, содержат остальные элементы, сгруппированные по присущим им качествам.

Лента периодических химических элементов

Ниже вы можете увидеть движущуюся вариацию: Названная периодической таблицей скрученная лента, таблица создана Джеймсом Франклином Хайдом в 1975 году. Хайд был химиком, изучающим кремниевую органику, а потому уделил кремнию центральное место в таблице (в бежевой секции в середине двух кругов), подчеркнув, крепкую связь этого элемента с многими другими в таблице.

Сколько таблиц химических элементов существует на самом деле?

Перед вами таблица химических элементов и их взаимодействий

Однако, таблица все еще начинается в центре правого круга с водородом, прежде чем спирально выйти в различные группы. Множество цветов подчеркивают периодические отношения элементов. Красивые изгибы делают это одним из наших любимых вариантов, но это также довольно интенсивно. Для практического рассмотрения вещей ознакомьтесь с этой периодической таблицей, которая рассказывает вам, как использовать эти элементы.

15 июль 2020 /
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