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Большие овощи могут спасти человечество от голодания

Большие овощи могут спасти человечество от голодания

В разных уголках мира регулярно проходят конкурсы на самые большие овощи

Помидоры, которые сегодня считаются основными ингредиентами различных салатов и пиццы, впервые стали употребляться в пищу на территории Южной Америки. В диком виде они очень маленькие, но современные сорта могут быть размером с человеческий кулак. По мнению ученых, первые крупные томаты были выращены индейцами примерно в XV веке — скорее всего, они были получены путем скрещивания различных видов. Этот факт крутился в головах ученых уже давно, и им было интересно, можно ли каким-то образом вырастить томат неограниченного размера. Как оказалось, это вполне возможно благодаря технологии редактирования генов — если слегка изменить хотя бы одну частицу, можно вырастить помидоры гигантских размеров. При этом огромный томат сохранит присущую обычным плодам пользу и питательность.

 

Польза помидоров

На тему того, чем именно являются помидоры, спорить можно долго. Их можно даже назвать фруктами, но в России они рассматриваются именно как овощи. Польза помидоров обусловлена высоким содержанием восстанавливающего ткани и антистрессового витамина С, а также высоким содержанием антиоксидантов. Эти вещества замедляют окислительные процессы в организме человека и снижают риск возникновения рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Большие овощи могут спасти человечество от голодания

Помидоры полезны, но их листьями можно отравиться

Также помидоры просто очень питательны, поэтому ученые считают, что при имении возможности выращивать их большие плоды, человечество можно спасти от голодания. Разработкой технологии выращивания огромных овощей занялась группа ученых из США, Китая и Японии. По данным научного журнала Nature Genetics, им действительно удалось выяснить, какие именно факторы сдерживают бесконечный рост томатов и каким образом растениям можно помочь выйти «за рамки».

Большие помидоры

В ходе научной работы, исследователи исследователи изучали гены сорта помидоров «бычье сердце». Как и у многих других растений, развитие плодов помидоров происходит на верхушках стеблей. Именно там находится ткань меристема, клетки которой активно делятся и в конечном итоге образуют сочные и аппетитные плоды. Исследователи в течение долгого времени следили за этим процессом и выяснили, какие именно гены отвечают за размеры плодов.

Оказалось, что в этом деле большую роль играют два гена:

  • WUSCHEL — стимулирует рост;
  • CLAVATA3 — сообщает растению, когда необходимо этот рост остановить.

По мнению исследователей, сотни лет назад ген CLAVATA3 как бы «научился» останавливать рост помидоров на определенном уровне. Но сегодня гены можно редактировать и, при помощи небольшого вмешательства, можно дать растениям возможность выращивать более крупные плоды. Каким именно образом происходит редактирование генов мы уже много раз рассказывали ранее — можете, например, почитать материал Владимира Кузнецова. Но это не главное, ведь сейчас у ученых появилась реальная возможность спасти человечество от возможного голодания.

Большие овощи могут спасти человечество от голодания

Ученые определили, какие гены отвечают за рост помидор

Это пока не доказано, но при помощи новой технологии, можно будет выращивать и другие овощи гигантских размеров. Так, у человечества есть надежда на получения килограммовых огурцов, картофеля и так далее. Как именно новая технология повлияет на вкусовые качества продуктов, пока не ясно, но вмешательство не должно повлиять на это свойство.

Вообще, из-за постепенного повышения температуры воздуха на нашей планеты, многие растения рискуют полностью исчезнуть. Например, на грани исчезновения может оказаться ячмень, что приведет к дефициту пива. Исследователи считают, что выращивать ячмень можно будет только в некоторых регионах нашей планеты. Пиво станет редким напитком, поэтому его стоимость будет многократно увеличена. Об этом прогнозе ученых я уже писал в этом материале.

Большие овощи могут спасти человечество от голодания

На размеры овощей также влияет чистота окружающей среды

Также не стоит забывать о другой проблеме человечества — загрязнении окружающей среды пластиковым мусором. Недавно ученые из США и Китая выяснили, что микроскопические частицы могут проникать внутрь растений и значительно замедлять их рост.

14 июль 2020 /
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