Самый большой жук в мире может сбить вас с ног

Жуки-голиафы — это настоящие боевые снаряды

Если вам когда-нибудь подвернется возможность покататься на мотоцикле по дорогам Африки, обязательно наденьте шлем. Дело в том, что над африканскими земля ми активно летают самые тяжелые насекомые в мире — жуки-голиафы (Goliathus). Длина их тела может равняться 12 сантиметрам, а масса достигать 47 грамм. Можно сказать, что этот огромный жук больше и тяжелее патрона автомата Калашникова, поэтому если он столкнется с головой человека на большой скорости, то наверняка пробьет череп. Эти насекомые вызывают у ученых большой интерес, поэтому за долгие годы их изучения они узнали о них много интересного. Они примечательны не только своими большими размерами, но и вкусовыми предпочтениями и размножением — чтобы завоевать внимание самки, жуки устраивают массовые драки.



Самый тяжелый жук

Рассказ о самом большом жуке лучше всего начать с его размеров. Длина тела самцов может достигать 12 сантиметров, а вот самки вырастают только до 8 сантиметров. В природе существует только 5 видов жуков-голиафов и в целом они очень похожи друг на друга. Их крепкое туловище окрашено в черный цвет, но встречаются и особи с белой текстурой. На голове самцов есть небольшие рожки, а у самок — щит, который помогает им рыть землю для откладывания личинок. Благодаря своим большим размерам, жуки-голиафы практически никого не боятся.

Самец жука-голиафа с расправленными крыльями

Но у большого размера тела есть существенный минус — чтобы поднять его в воздух , нужно много энергии. Перед полетом жуки разогревают свое тело до 35 градусов Цельсия и на это у них уходит несколько десятков минут. Чтобы набраться энергии, насекомые в большом количестве поедают сладости: свежие и гнилые фрукты, оставшиеся после людей свежевыжатые соки и так далее. В основном жуки-голиафы сидят на деревьях, а в полет отправляются только на поиски самок. Найти их им помогает хорошо развитое обоняние.

Размножение насекомых

Самки голиафов готовы к спариванию в разное время, так что к доступной особи выстраиваются огромные очереди. Между самцами нередко происходят драки — победителю достается все внимание самки. Биологи уже давно заметили, что у особей мужского пола очень длинные передние конечности. Вполне логично предполагается, что они нужны для удержания самок в неподвижном положении. А это прямо-таки необходимая мера, потому что половые органы жуков устроены очень сложно и при акте важна предельная точность.

Спустя 2-4 недели со дня спаривания, самка жука-голиафа роет землю и откладывает туда яйца. Из них вылупляются крошечные личинки, которые питаются гнилыми растениями и вырастают до 15 сантиметров. Затем мерзкие на вид «черви» переходят в стадию куколки, чтобы стать взрослыми особями. После всего этого, они повторяют судьбу своих родителей — питаются сладостями, летают на поиски самок, размножаются и так далее. Во время полета они могут столкнуться с людьми и животными. Травм после ударов их крепких тел, скорее всего, не избежать.



Домашние жуки

Это удивительно, но жуки-голиафы нередко содержатся людьми в качестве домашних животных. Их разведение не требует особых условий — им необходимые всего лишь теплые и влажные условия, а также гнилая древесина. Никаких кормов покупать не надо, потому что жуки с аппетитом поедают гнилые фрукты и даже могут полакомиться старым вареньем. Единственный минус заключается в цене ужасных на вид личинок, которые могут стоить от 500 до 20 000 рублей. Купить жука-голиафа вполне можно через площадки типа Avito, причем не только живыми, но и сушеными — видимо, они пользуются спросом и у коллекционеров.

Жуки-голиафы на Avito.

Жуки-голиафы пока не считаются вымирающим видом, но их все равно необходимо беречь. Недавно моя коллега Любовь Соковикова написала статью о так называемом «апокалипсисе насекомых» — массовом вымирании этих крошечных существ. Некоторые ученые уверены, что без насекомых человечество просто не сможет продолжить свое существование. И это действительно не шутки, потому что от насекомых в нашей жизни зависит очень многое.