Дальневосточная весёлка

Место, где произрастает колония весёлки Phallus flavocostatus, можно определить издалека. Этот гриб из полифилетической группы гастеромицетов источает запах гниющего мяса, призванный привлечь насекомых-падальщиков или копрофагов, которые участвуют в распространении его спор.

Колония Phallus flavocostatus на замшелом бревне в заповеднике «Кедровая Падь», Приморский край. Видны и созревшие плодовые тела, и плодовые тела на стадии «яйца». фото © Федор Бортников, 9 июля 2020 года

Все гастеромицеты относятся к отделу базидиальных грибов (Basidiomycota), их плодовые тела остаются замкнутыми вплоть до момента созревания базидиоспор. Плодовые тела состоят из трамы — стерильной части, которая может участвовать в образовании капиллиция для разрыхления споровой массы или полой «ножки» — рецептакула, и глебы — фертильной части, в которой происходит образование и созревание базидиоспор, предназначенных для полового размножения. Некоторые гастеромицеты, такие как грибы-дождевики (см. картинку дня Гриб-дождевик), имеют сухую, порошистую глебу, а у других, в том числе у представителей рода весёлка (Phallus), глеба остается влажной. Ослизняющаяся глеба Phallus flavocostatus своим запахом привлекает мух, которые переносят ее части вместе с базидиоспорами на значительное расстояние, невольно участвуя в распространении гриба.

Снаружи плодовые тела гастеромицетов покрыты тонкой оболочкой — перидием, в нем выделяют два слоя: внешний (экзоперидий) и внутренний (эндоперидий). Зачастую после созревания плодового тела перидий полностью или частично разрушается, высвобождая споровую массу.

Плодовое тело Phallus flavocostatus. Видно, что влажная глеба уже почти полностью съедена насекомыми, а поверхность рецептакула начинает покрываться белым мицелием микофильных грибов. фото © Надежда Федорова, заповедник «Кедровая Падь», 9 июля 2020 года

В молодом состоянии плодовое тело Phallus flavocostatus выглядит как небольшое яйцо, окруженное студенистым перидием. Внутри располагается стерильная трама, из которой будет формироваться полая ножка — рецептакул, — приподнимающая гриб над поверхностью субстрата. В ячейках на поверхности трамы образуется глеба, в которой проходят цикл развития базидиоспоры. После того, как перидий разрывается, рецептакул начинает очень быстро вытягиваться, и уже за считанные часы гриб принимает свою характерную форму.

Весёлка Phallus flavocostatus на стадии «яйца». Виден студенистый перидий, зачаток рецептакула и темные участки глебы с развивающимися базидиоспорами. фото © Надежда Федорова, заповедник «Кедровая Падь», 9 июля 2020 года

Род Phallus является одним из наиболее известных представителей группы гастеромицетов. Внутри этого рода с красноречивым названием, обусловленным необычной формой плодовых тел, на данный момент выделяют 39 видов, распространенных по всему земному шару. Типовой вид рода веселка — весёлка обыкновенная (Phallus impudicus) — был описан еще Карлом Линнеем в 1753 году и встречается в центральной части России (вы его легко узнаете по запаху падали).

Ареал P. flavocostatus располагается восточнее. Для России известны находки этого вида на Алтае и Дальнем Востоке, а за пределами нашей страны — в Японии и материковой Азии. P. flavocostatus, как и другие представители рода, является сапротрофом, чаще всего ксилотрофом, то есть предпочитает обитать на гнилой древесине и растительных остатках. Несмотря на не самый привлекательный вид и отвратительный запах, некоторые виды весёлок употребляют в пищу даже в свежем виде, но только на стадии яйца.

Варианты применения Phallus sp. Спиртовые настойки, как на фото слева, используются в народной медицине. Справа же изображены маринованные весёлки. Изображения с сайтов zen.yandex.ru и foragerchef.com

Грибы, изображенные на фото графиях, были обнаружены авторами в июле 2020 года в заповеднике «Кедровая падь» — одном из старейших заповедников России, отметившем недавно свой столетний юбилей. Заповедник находится в Хасанском районе Приморского края, и его регулярно посещают муссоны, приходящие с Тихого океана. Обращенная к морю долина реки Кедровой, закрытая с двух сторон горными хребтами, действует как аэродинамическая труба, втягивающая влажный воздух Амурского залива. По этой причине над «Кедровой падью» зачастую дольше обычного задерживаются туманы, создавая уникальный микроклимат , способствующий сохранению богатейшего разнообразия самых разных групп организмов.

Заповедник «Кедровая Падь». фото с сайта primorsky.ru

фото © Надежда Федорова, заповедник «Кедровая Падь», Приморский край, 9 июля 2020 года.

Федор Бортников, Надежда Федорова