Дальневосточная весёлка
Место, где произрастает колония весёлки Phallus flavocostatus, можно определить издалека. Этот гриб из полифилетической группы гастеромицетов источает запах гниющего мяса, призванный привлечь насекомых-падальщиков или копрофагов, которые участвуют в распространении его спор.
Колония Phallus flavocostatus на замшелом бревне в заповеднике «Кедровая Падь», Приморский край. Видны и созревшие плодовые тела, и плодовые тела на стадии «яйца». фото © Федор Бортников, 9 июля 2020 года
Все гастеромицеты относятся к отделу базидиальных грибов (Basidiomycota), их плодовые тела остаются замкнутыми вплоть до момента созревания базидиоспор. Плодовые тела состоят из трамы — стерильной части, которая может участвовать в образовании капиллиция для разрыхления споровой массы или полой «ножки» — рецептакула, и глебы — фертильной части, в которой происходит образование и созревание базидиоспор, предназначенных для полового размножения. Некоторые гастеромицеты, такие как грибы-дождевики (см. картинку дня Гриб-дождевик), имеют сухую, порошистую глебу, а у других, в том числе у представителей рода весёлка (Phallus), глеба остается влажной. Ослизняющаяся глеба Phallus flavocostatus своим запахом привлекает мух, которые переносят ее части вместе с базидиоспорами на значительное расстояние, невольно участвуя в распространении гриба.
Снаружи плодовые тела гастеромицетов покрыты тонкой оболочкой — перидием, в нем выделяют два слоя: внешний (экзоперидий) и внутренний (эндоперидий). Зачастую после созревания плодового тела перидий полностью или частично разрушается, высвобождая споровую массу.
Плодовое тело Phallus flavocostatus. Видно, что влажная глеба уже почти полностью съедена насекомыми, а поверхность рецептакула начинает покрываться белым мицелием микофильных грибов. фото © Надежда Федорова, заповедник «Кедровая Падь», 9 июля 2020 года
В молодом состоянии плодовое тело Phallus flavocostatus выглядит как небольшое яйцо, окруженное студенистым перидием. Внутри располагается стерильная трама, из которой будет формироваться полая ножка — рецептакул, — приподнимающая гриб над поверхностью субстрата. В ячейках на поверхности трамы образуется глеба, в которой проходят цикл развития базидиоспоры. После того, как перидий разрывается, рецептакул начинает очень быстро вытягиваться, и уже за считанные часы гриб принимает свою характерную форму.
Весёлка Phallus flavocostatus на стадии «яйца». Виден студенистый перидий, зачаток рецептакула и темные участки глебы с развивающимися базидиоспорами. фото © Надежда Федорова, заповедник «Кедровая Падь», 9 июля 2020 года
Род Phallus является одним из наиболее известных представителей группы гастеромицетов. Внутри этого рода с красноречивым названием, обусловленным необычной формой плодовых тел, на данный момент выделяют 39 видов, распространенных по всему земному шару. Типовой вид рода веселка — весёлка обыкновенная (Phallus impudicus) — был описан еще Карлом Линнеем в 1753 году и встречается в центральной части России (вы его легко узнаете по запаху падали).
Ареал P. flavocostatus располагается восточнее. Для России известны находки этого вида на Алтае и Дальнем Востоке, а за пределами нашей страны — в Японии и материковой Азии. P. flavocostatus, как и другие представители рода, является сапротрофом, чаще всего ксилотрофом, то есть предпочитает обитать на гнилой древесине и растительных остатках. Несмотря на не самый привлекательный вид и отвратительный запах, некоторые виды весёлок употребляют в пищу даже в свежем виде, но только на стадии яйца.
Варианты применения Phallus sp. Спиртовые настойки, как на фото слева, используются в народной медицине. Справа же изображены маринованные весёлки. Изображения с сайтов zen.yandex.ru и foragerchef.com
Грибы, изображенные на фотографиях, были обнаружены авторами в июле 2020 года в заповеднике «Кедровая падь» — одном из старейших заповедников России, отметившем недавно свой столетний юбилей. Заповедник находится в Хасанском районе Приморского края, и его регулярно посещают муссоны, приходящие с Тихого океана. Обращенная к морю долина реки Кедровой, закрытая с двух сторон горными хребтами, действует как аэродинамическая труба, втягивающая влажный воздух Амурского залива. По этой причине над «Кедровой падью» зачастую дольше обычного задерживаются туманы, создавая уникальный микроклимат, способствующий сохранению богатейшего разнообразия самых разных групп организмов.
Заповедник «Кедровая Падь». фото с сайта primorsky.ru
фото © Надежда Федорова, заповедник «Кедровая Падь», Приморский край, 9 июля 2020 года.
Федор Бортников, Надежда Федорова
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