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Какие налоги платит ИП

К числу организационно-правовых форм, получивших наибольшее распространение среди предпринимателей, целесообразно отнести ИП. Для законного ведения деятельности в данном статусе пользователю обязательно потребуется совершать различные налоговые отчисления, предусмотренные действующим законодательством.

какие налоги платит ИП

Основные сборы

Все платежи, которые потребуется сделать после того, как регистрация ИП будет полностью завершена, можно разделить на несколько основных категорий. Первую составляют налоговые и страховые отчисления, совершаемые пользователем «за себя», вне зависимости от эксплуатируемой системы налогообложения.

Подобные платежи являются обязательными даже в том случае, если предприниматель не осуществляет никакой профессиональной деятельности, представляют собой фиксированные выплаты. Общий размер подобных платежей может составить 40,8 тысяч рублей — на пенсионное и медицинское страхование.

Кроме того, пользователям потребуется оплачивать и другие важные сборы:

  • сборы с работников, занятых в рамках ИП;
  • налоги, предусмотренные выбранной системой налогообложения;
  • дополнительные платежи.

Каждый из подобных пунктов целесообразно изучить подробнее, поскольку их уплата представляется обязательной для большинства предпринимателей.

налоги для ИП

Сборы с работников и варианты налогообложения

Если для успешной работы ИП был заключен контракт с одним или несколькими наемными работниками, трудоустроенными в рамках трудового соглашения, предпринимателю потребуется уплачивать сборы с каждого сотрудника. Их можно разделить на 2 основные группы — НДФЛ, а также страховые взносы, которые необходимо выплачивать ежемесячно.

Кроме того, перечень сборов, подлежащих уплате и размер выплат во многом зависят от выбранного режима налогообложения, среди которых, повсеместное распространение получили следующие виды:

  • общий (ОСН);
  • упрощенка (УСНА);
  • единый налог;
  • патентная система;
  • сельскохозяйственный;
  • сбор на профессиональный доход.

Кроме того, для успешной работы индивидуального предпринимателя он должен делать и другие налоговые отчисления, например НДС, которые следует отнести к категории дополнительных. К подобным сборам следует отнести налоги на добычу ископаемых, водный сбора, а также на производство и реализацию товаров, предусматривающих необходимость наличия акциза.

Также для работы некоторых ИП могут потребоваться специальные лицензии и патенты, за которые потребуется вносить денежные средства каждый год. Подобные сборы начисляются вне зависимости от используемой системы налогообложения, что следует учитывать, составляя финансовый бизнес-план предприятия.

14 июль 2020 /
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