СССР 2.0. Возможна ли перезагрузка?

Лучшее от демократии, коммунизма и монархии. Реален ли такой разворот событий

Наше издание зачастую обращает внимание на некоторые предпосылки и действия, производимые правительством или конкретными людьми, результаты которых вполне несложно предугадать и предвидеть наперед.

Выборы, кризисы, принятие поправок к Конституции, нефтегазовые войны – многие вещи уже настолько очевидны и лежат на поверхности после тех или иных событий, что понять, какой будет исход, и даже первопричины многих подобных аспектов, сможет даже ребенок. Да, зачастую нам, обычным гражданам, пытаются внедрить в мозг какие-то вещи под видом вкусной конфетки с помощью купленных и прополитизированных СМИ, фильмов, рекламы, постов в социальных сетях, с расчётом на то, что у тех, кто сильно обеспокоен своим собственным выживанием, не будет времени глубоко думать и размышлять о причинах той или иной пропаганды.

Но, к счастью, нация думает и умнеет, поэтому воспитанных и образованных людей становится больше. Однако ни у интеллектуальной элиты, ни у политиков, ни у власти, да, в общем-то, и у нас, не найдется чёткий ответ на вопрос: «А будет ли СССР 2.0?».

Да, в действительности, данный вопрос начинают задавать всё чаще. Казалось бы, прошло уже почти 30 лет со времени распада Союза. Как, особенно в текущей политической и экономической ситуации, можно вообще спрашивать про какие-либо соединения, объединения, изменения политического строя и так далее? Но, давайте немного поанализируем и, плавно абстрагируясь от текущей реальности, просто поразмышляем.

Начнем, как обычно, с истории. Как и почему распался Союз – вопрос для отдельной статьи, но в целом, все ответы и так известны. В действительности, это стало одним из самых сильных геополитических потрясений прошлого века. В силу неэффективности выстроенных ресурсов управления, децентрализации, а также благодаря вмешательству так называемых «сил извне», сильно жаждущих распада сверхдержавы, 8 декабря 1991 года главы республик-учредителей СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской пуще подписали соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря того же года президент СССР Михаил Горбачев объявил о сложении полномочий.

У многих людей, любящих свою страну, как тогда, так и сейчас, на душе остался неизгладимый осадок от такой потери. Почти у каждого русского человека в душе есть Родина. А что, если мы любим свою Родину не только в текущем статусе, но и, так сказать, в первозданном – СССР ? Что если захотим вернуться в то время, когда по настоящему сам человек был ценен?

Ведь, на самом деле, у народа были заработные платы на надлежащем уровне, бесплатно выдавали квартиры, автомобили, путевки на отдых. Качественное образование было полностью бесплатным. Здравоохранение. Пропаганда здорового образа жизни и социально-семейных ценностей. Что если всё это станет настолько нужным и необходимым сейчас, что не останется больше ни сил, ни желания терпеть, и общественное сознание одномоментно повернется в сторону воссоздания великой державы?

Теперь, проанализируем еще несколько позиций. В свежепринятых поправках к основному закону Российской Федерации теперь на официальном уровне закреплено, что наша страна является полноправным правопреемником СССР . Отталкиваясь от этого аспекта, можно очень сильно развернуть деятельность по внешней политике в части обратного присоединения и восстановления границ. И как такое прозевали американцы? Ах, да, у них там своих проблем сейчас хватает с пандемией и преклонениями колен перед темнокожими. «Совпадение? Не думаю».

Далее, давайте взглянем на коммунистический Китай. Ведь во многих областях экономики он является одним из мировых лидеров. Можно ли назвать Китай супердержавой? – почему нет. Хочешь стать миллиардером – просто повторяй в точности его шаги, его путь, и станешь. Хочешь стать супердержавой – проанализируй путь тех, кто уже этого достиг, оцени опыт, успехи, поражения, возьми самое нужное и реализуй. Да, безусловно, в России традиционный коммунизм себя уже изжил, однако если собрать лучшее от демократии, коммунизма, монархии и упаковать это в новейший политический строй с любым лихим названием, то основа под новейшую сверхдержаву почти готова.

Вот теперь подумайте, зачем всё-таки нужны были эти поправки? Возможно затем, чтобы стать неким объединяющим базисом, от которого сможет оттолкнуться народ и власть, чтобы просыпаться по утрам с неутомимым желанием вернуть России славу и мощь, вывести её на надлежащий уровень богатства, процветания и безопасности. А вполне возможно, это время еще не наступило и не наступит никогда.

В завершение, можно почитать много материала о том, что Ванга пророчила в ближайшем будущем нашей стране небывалый подъем. Масса заявлений нумерологов и экстрасенсов, о грядущих изменениях к лучшему. Даже, пугающий совей точностью в пророчествах, мультсериал «Симпсоны» в некоторых эпизодах показывает воссоздание СССР . А ведь многие моменты и вещи, показанные там годами ранее, действительно, удивительным образом сбывались.

Так или иначе, это всего лишь рассуждения и сформированная на тех или иных фактах позиция. Можно долго рассуждать и на темы всемирного заговора, и мирового правительства, и тайн ых орденах, и инопланетянах. Важно, помимо рассуждений, еще что-то делать самому. И если каждый захочет жить в процветающей, богатой, умной, образованной, здоровой стране, то самый короткий путь к этому – начать с самого себя, не надеясь, что страну хорошую и без меня построят. А как она будет называться – Россия или СССР не так уж и важно, по сути.

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