Японцы уже совсем не хотят Олимпиады в Токио

С каким политическим «багажом» Синдзо Абэ оставит через год премьерский пост?

Приближается дата начала несостоявшейся Токийской Олимпиады -2020. Своеобразным «прощанием» с этим обещавшим стать грандиозным праздником международного спорта событием стало объявление о возвращении болельщикам денег за билеты на Игры в Японии.

Такое решение принял японский оргкомитет Олимпиады. По официальным данным, организаторы реализовали около 4,48 млн билетов на летнюю Олимпиаду, а также около 970 тысяч на Паралимпиаду.

Теперь желающим отправиться в японскую столицу на Олимпиаду в будущем 2021 году надо покупать билеты заново. Вот только будет ли столь же много желающих их приобрести?

Между тем, как сообщал Международный олимпийский комитет (МОК), в связи с переносом из-за пандемии коронавирус а Токийской летней олимпиады на 2021 год Генеральная ассамблея ООН утвердила новые даты олимпийского перемирия на время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. Согласно принятой единогласно резолюции ООН теперь перемирие будет соблюдаться с 16 июля (семь дней до открытия Олимпийских игр) по 12 сентября (семь дней после закрытия Паралимпийских игр) 2021 года.

«Игры - это праздник единства человечества во всем его многообразии. Спортсмены из всех 206 национальных олимпийских комитетов и команда беженцев пользуются одинаковыми правами, уважают друг друга, одинаковые правила применяются ко всем без какой-либо дискриминации. Это решение также является символом уверенности в том, что эти Олимпийские игры станут светом в конце темного туннеля, через который человечество проходит в настоящее время», - заявил глава МОК Томас Бах

Однако уверенности в том, что Токийская олимпиада состоится в 2021 году, нет. Японская служба новост ей JNN сообщила, что по результатам общенационального опроса абсолютное большинство японцев уже не хотят проведения Олимпиады в Токио и в будущем году. С проведением Игр в японской столице соглашаются лишь 17% опрошенных.

Хотя причины охлаждения жителей Страны восходящего солнц а к проведению престижных спортивных состязаний мирового масштаба не указываются, можно понять уставших от связанных с пандемией коронавирус а ограничений и страхов перед иностранцами японцев. Да и есть ли гарантии, что на Олимпиаду приедут все запланированные участники состязаний? А главное – приедут ли множество ожидавшихся летом этого года болельщиков и туристов во всего света, что, кроме всего прочего, должно было обеспечить финансовый успех всемирных Игр и оправдать десятки миллиардов долларов, потраченных на сооружение спортивных сооружений и использованных на другие подготовительные работы.

Однако дело, конечно, не только в деньгах – Япония достаточно состоятельная страна, чтобы выдержать неизбежные финансовые потери. Данные опроса общественного мнения, проведенного центральной газетой страны «Асахи симбун» свидетельствуют о том, что причина отказа в опасении новых волн эпидемии. Почти 60% жителей Токио признались, что не хотят Олимпиады, ибо боятся заразиться коронавирус ом. Они высказались за новую отсрочку или вовсе отмену Игр. И переубедить опасающихся за свою и жизнь детей и близких японцев будет непросто. Тут не помогут никакие заверения властей об обеспечении безопасности или проведении Олимпиады «в сокращенном режиме».

А то и без зрителей. Зачем же проводить заведомо неполноценные, ущербные соревнования, выбрасывая на их проведение все новые миллиарды долларов, которые могут быть потрачены на восстановление подорванной коронавирус ом экономики и поддержание жизни масс простых японцев?

Однако одно дело мнение народа и другое – амбиции политиков. Категорически не согласна с предложением отмены Токийской олимпиады переизбранная в первое воскресенье июля на посту губернатора столичной префектуры Юрико Коикэ, которая, получив поддержку избирателей, сразу же стала убеждать их, что, конечно же, будет учитывать ситуацию с коронавирус ом. Она обещает, что власти японской столицы при подготовке к предстоящим в следующем году Олимпийским играм в Токио продолжат всестороннее сотрудничество с Международным олимпийским комитетом и будут принимать во внимание обстановку с коронавирус ом в других странах.

«Мы продолжим подготовку (к Играм), принимая во внимание ситуации с коронавирус ом в каждой отдельной стране и то, какую позицию занимают спортивные организации той или иной страны», - отметила она

Напомним, что Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены и теперь запланированы на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. МОК и японский олимпийский комитет пришли к пониманию, что в остававшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавирус а. При этом само название «Токио-2020» будет сохранено.

В японских СМИ критически оценивали действия губернатора Токио, видя, как Коикэ, даже тогда, когда ситуация в Японии с заражением ее жителей уже становилась весьма тревожной, тем не менее, что называется, до последнего сопротивлялась предложениям о переносе соревнований. Можно не сомневаться, что подобным же образом она будет противостоять даже большинству японцев, не желающих подвергать опасности себя и своих близких. Ибо такова культура японских политиков, стремящихся, во что бы то ни стало, «оставить свое имя в истории». Пусть даже в истории Олимпийских игр.

Для этого Коикэ готова на все, даже, как указывалось выше, на сокращенный вариант Олимпиады. Оргкомитет Игр в Токио и столичная администрация в лице губернатора уже официально выступили за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов - предоставление безопасной обстановки, минимизация расходов, необходимая для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощение формата проведения Игр с целью сделать их более безопасными. По мнению японского оргкомитета, перенесенная на будущий год Олимпиада должна стать символом общемирового единства и возрождения после пандемии.

В еще более сложной ситуации в деле «увековечивания» своего имени в истории Японии оказывается премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Ибо вся его широковещательная и амбициозная политическая программа терпит крах. Как известно, он явно опрометчиво пообещал японцам за время своего пребывания у власти «вернуть» Японии «северные территории», как в Стране восходящего солнц а произвольно и незаконно именуют принадлежащие России южно-курильские острова. Сегодня, особенно после принятия поправки в Конституцию РФ о недопустимости отчуждения российских земель в пользу другого государства, шансы на реализацию этого обещания даже по признанию самих японцев близки к нулю.

Вряд ли осуществимы и обещания Абэ вернуть в страну захваченных спецслужбами КНДР в 70–80-е годы прошлого столетия японцев. Ибо Пхеньян заявляет, что эта проблема исчерпана, находившиеся на северокорейской территории японские граждане возвращены на родину, и ныне оставшихся в живых японцев в КНДР нет

По мнению японских политологов и политиков от оппозиционных партий едва ли Абэ удастся до окончания своего премьерского срока и осуществить свою «хрустальную мечту», а именно, удалить из действующей Конституции Японии запрет на обладание вооруженными силами страны, тем самым легализовав уже воссозданные в нарушение Конституции достаточно мощные современные армию, авиацию и флот. Ибо для проведения необходимого для изменения Основного закона страны всенародного референдума у правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) может не хватить депутатов при голосовании в парламенте. К тому же входящая в коалицию с ЛДП буддистская партия «Син-Комэйто» не может игнорировать выступающих за мирное развитие страны своих членов.

Да и сам референдум, даже если он будет все же протащен через парламент, может не дать желаемый Абэ результат, ибо по опросам общественного мнения, пусть небольшим, но большинством противники возвращения Японии к статусу военной державы превосходят тех, кто склоняется поддержать правящую партию в данном вопросе.

Таким образом, для того, чтобы «оставить свое имя в истории» у Абэ остается одна Олимпиада. Потому он, как и Коикэ, будет делать все, чтобы убедить японцев в безопасности Игр, невзирая на то, что, как показывают опросы, они в это не верят.

Однако, Абэ уже оставил свое имя в истории, находясь у власти, благодаря переписыванию под него устава партии, дольше всех своих предшественников и являясь премьер-министром в период смертельно опасной пандемии коронавирус а. Являются ли эти «достижения» со знаком «плюс», решать японцам…

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