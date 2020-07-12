Бывший муж всегда трепещет сердце

Экс-президент Украины Виктор Янукович встретил свое 70-летие

Будь он сейчас в фаворе и при власти, его юбилей на Украине наверняка стал бы праздником. Может, еще пышнее, чем 60-летие, когда в бывшую резиденцию российских императоров – Ливадийский дворец в Ялте - выстроилась целая очередь высокопоставленных гостей. Хозяин, высокий, вальяжный, в белой рубашке без устали обнимался, целовался с пришельцами, которые отвешивали ему поклоны и клялись в вечной дружбе.

Янукович принимал подарки – их была целая гора, поднимал бокалы, млел. И гости были счастливы, ощущая прикосновение его сильных рук, надушенной щеки. Подошел к юбиляру и президент России Дмитрий Медведев.

«Надеюсь, что под вашим руководством Украина будет развиваться как стабильное, процветающее, сильное государство, имеющее надежных партнеров, таких как присутствующие за этим столом», - сказал он. И – кивнул на глав Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси

Прислал поздравительную телеграмму и председатель правительства России Владимир Путин:

«В России вы пользуетесь большим уважением как ответственный, последовательный и целеустремленный политик, мудрый и опытный руководитель, которому по плечу решение непростых задач, стоящих сегодня перед украинским государством»

Иногда нормальные, хорошие слова со временем меняют окраску. Их смысл меняется, они прокисают, как вино и повторять их можно лишь с иронической улыбкой…

Говорят, Янукович лучше ладил с Медведевым, чем с Путиным. Кинохроника запечатлела, как на одном из мероприятий Виктор Федорович съедает конфету. Потом угощает Дмитрия Анатольевича и Владимира Владимировича. Первый презент принимает, второй - отказывается. А стоящему поодаль Леониду Кучме Янукович конфету не предложил…

Праздничный ужин в честь 60-летия президента Украины проходил в сиянии праздничных огней на даче, опять же бывшей – президента СССР Горбачева в Форосе. Летало конфетти, гремела музыка. Захмелевший юбиляр вытанцовывал со своей женой и с чужими. Стол ломался от яств: запеченные фазаны с галушками, шпундра - свиная грудинка в топленом сале и свекольном соусе, картофельные лежни и толчонка - овощная закуска с маком и прочее, и прочее. А к чаю, когда гости уже наелись от пуза, подавали воздушные вергуны и медовые шулики.

Сейчас к Януковичу никто из тех гостей не стремится. Не пишет и не звонит. Бывший – грустное слово, в нем звенит тоска по былому величию. Но присутствует и радость от того, что все-таки живой, и дожил до очередного юбилея. Ведь тогда, в феврале 2014-го дела были уж совсем плохи, и убегать из Межигорья пришлось со всех ног, бросив все многомиллионное добро…

Сегодня правление Януковича – во всяком случае, со стороны – воспринимается чуть не как благостное для Украины. Страна была хоть и развинчена, но все же не развалена, как нынче. И работа у людей была, и зарплату, какую-никакую, регулярно платили. Пенсии были невелики, но их тоже давали вовремя. Донбасс не бунтовал, над Крымом развевался жовто-блакитный флаг. И в Москве Виктор Федорович был своим, и газ ему давали со скидкой. Да и Запад смотрел на него милостиво…

Женщина с «музыкальными» именем и фамилией, бывший советник Януковича, Анна Герман говорит:

«Спросите сегодня любого встречного в Украине. Вам каждый скажет, что при Януковиче всем жилось намного лучше. И многие уже говорят, что было бы очень хорошо, если бы эти времена вернулись»

Был у Януковича министр экономики по фамилии Порошенко. Очень покладистый, исполнительный пан. И думающий – когда его Виктор Федорович назначал, он поведал, что знает, как помочь украинской экономике. Но почему-то ни при Януковиче, ни при самом президенте Порошенко этот план не сработал…

Оппозицию Янукович кое-как приструнил. А свою соперницу, яростную критиканку, мятежную даму с косой – Юлию Тимошенко засадил в тюрьму. Запад глухо проворчал, но подготовку к футбольному Евро-2012 не заблокировал. Кстати, тот турнир, проведенный совместно с Польшей, прошел замечательно. Благодаря чемпионату Европы в стране было построено и реконструировано немало объектов инфраструктуры.

…Последний день рождения на Украине Янукович тоже отмечал пышно – и опять же в Крыму. Его пришел поздравлять друг, миллиардер Ринат Ахметов. Явился и толстый, хитро улыбающийся олигарх Игорь Коломойский. Ну, и так, по мелочам – мэры и губернаторы. Был концерт и проворный, быстроглазый Володя Зеленский всех смешил и забавлял…

Осенью 2013 года Янукович стал усиленно заигрывать с Европейским Союзом. И на весь мир заявил о намерении подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Но он, как он открыл окно в Европу, так и закрыл. Перемена в настроении президента Украины появилась не вдруг, а после нескольких тайн ых встреч со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон вспомнил ситуацию, сложившуюся осенью 2013 года:

«Янукович сказал: «Украина идет в Евросоюз». Он собрал свою фракцию «Партии регионов» и три часа ломал их через пень-колоду, Они начали возмущаться, а там бывшие красные директора: у нас весь бизнес ориентирован на Россию – металл, трубы, прокат, уголь. Какой Евросоюз? Но в итоге вся фракция проголосовала за поход в Евросоюз. Люди воодушевились, я ему был готов памятник поставить. Но после этого Янукович съездил в Сочи, где ему были обещаны большие деньги, часть из которых он получил - три миллиарда долларов. Он приехал домой, свалился с гипертоническим кризом, лежал трое суток. И после этого сказал: «В Евросоюз мы не идем». Это вызвало майдан. Если бы он не игрался с Евросоюзом, с деньгами, не было бы майдана»

На всякий случай, уточню – Путин дал Украине в лице Януковича 3 000 000 000 долларов. Это был кредит. Но Украина считает - это была политическая взятка, и отдавать не желает. Скорее всего, наши денежки тю-тю. Но судебная тяжба идет…

Итак, грянул майдан. Народ роптал, но еще не безумствовал. И кровь еще не пролилась. Митинговали не только в Киеве, но и в других городах – где-то за Януковича, но в основном – против. Но президент надеялся, что народу надоест «плясать на холоде» или лидеры протеста перессорятся между собой. Однако ни то, ни другое не произошло.

Ситуация резко обострилась в начале 2014 года. В Киеве «майданутые» пошли на части «Беркута». Разгорелось настоящее сражение: со слезоточивым газом, стрельбой, «коктейлями Молотова» и - жертвами. Когда экс-чемпион мира по боксу, депутат Верховной Рады Виталий Кличко попытался остановить бойню, но его освистали, и он получил в лицо струю из огнетушителя.

Бои в Киеве – кровавые, ожесточенные не утихали, а разгорались. Появились баррикады. Уже никто понимал, что творится. Янукович выглядел растерянным, не знал, что делать. Кремль советовал держаться, но Янукович понимал, что удержаться не сможет.

У него был выбор – потопить мятеж в крови. Или - отступить. Слава Богу, он выбрал второй вариант. За это его назвали слабаком. Но все же это лучше, чем клеймо убийцы…

21 февраля 2014 года Янукович покинул Киев. Точнее, бежал. Жаль, никто никогда не спрашивал, что ему снилось в последнюю ночь президентства. Может, русский император Павел I или румынский диктатор Чаушеску?

Бледные охранники торопили Януковича, выразительно поглядывая то на часы, то на ревущую толпу под окнами: «Можемо не встигнути, Віктор Федорович…» Еще час-другой и дверь его кабинета выбили бы ногами. Тогда за жизнь президента Украины, точнее, уже бывшего, никто бы не дал даже ломаной гривны…

«Все прошлые заслуги Януковича были помножены на ноль в 2014 году, - считает украинский журналист Кирилл Вышинский. - Да, люди недовольны жизнью после майдана. Сам факт, что Зеленский выиграл на выборах с невиданным на Украине результатом, говорит, что мало кому нравятся последние шесть лет. Самые яркие маркеры: рост коммунальных тарифов в несколько раз; курс гривны резко просел. Падение производства, закрытие предприятий…»

После бегства Януковича, Верховная Рада объявила о лишении его власти в связи с «самоустранением от осуществления конституционных полномочий». Майдан в центре Киева праздновал победу: горели костры, сильно пахло горилкой и салом. Новые властители Украины побежали делить должности, но успели к митингу. Освобожденная из тюрьмы женщина с косой, посылала вслед беглецу проклятия и угрожающе размахивала костылем. Она была похожа на пирата Джона Сильвера из «Острова сокровищ»…

Путин, скрепя сердце, дал убежище Януковичу. Тот был отыгранной картой, но президент России пожалел его. И теперь Виктор Федорович живет в… Впрочем, где, точно не известно. Называют три места: подмосковное Переделкино, Сочи и Ростов-на-Дону. Возможно, он перемещается между ними. На всякий случай – ведь судьба Януковича напоминает судьбу Троцкого. И Виктор Федорович, конечно, не хочет, чтобы финал его жизни походил на тот, что выпал Льву Давидовичу…

На Януковича сыплются уголовные дела – из Украины, Литвы, Канады. Иногда он что-то говорит, делает какие-то заявления. Ведь ему надо чем-то заниматься и как-то напоминать о себе.

В ноябре 2018 года пошел слух, что Янукович скончался, Но, как говорится, «не дождетесь». Он действительно попал в больницу в Москве, однако - с травмой колена, полученной во время теннисной партии.

Сейчас Украина разваливается на куски. Янукович надеется, что и ему что-то перепадет. Может, за это он поднимал бокал на своем 70-летии?

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